Blir GoPro solgt til Xiaomi?

Kan action-kameragiganten GoPro være i ferd med å bli kjøpt av den kinesiske rivalen Xiaomi? Det kan faktisk være tilfelle om vi skal tro rykter publisert av The Information, og det vil i tilfelle bety store omveltninger i action-kameramarkedet.

Tross at GoPro dominerer markedet med modeller som Hero6 Black, har produsenten likevel hatt noen tøffe år. I januar annonserte de at de trekker seg ut av dronemarkedet, og fokuserer på kameraer.

GoPro lanserte sin kameradrone Karma i 2016, men den var plaget av problemer og brukere rapporterte blant annet at de mistet kontakt med den. I enkelte tilfeller skal det til og med ha ført til at den falt ned. Tilbakekalling ble satt i gang, men konkurranse fra blant annet DJI Mavic Pro har gjort at GoPro likevel har strevet med å etablere seg i dronemarkedet.

Samtidig med annonseringen av at GoPro forlater dronemarkedet, sa også toppsjef Nick Woodman at han kan vurdere et partnerskap eller salg.

– Hvis det dukker opp en mulighet for å slå oss sammen med et større selskap og dermed gjøre GoPro enda større, er det noe vi kan være interessert i.

Fra 10 milliarder til 1 milliard

Tross at et oppkjøp ville kostet Xiaomi rundt en milliard dollar (rundt 7,7 mrd. kroner), ville det vært nærmest et røverkjøp sammenlignet med de 10 milliarder dollarene GoPro skal ha vært verdt på sitt meste.

Det har også vært de rimelige alternativene fra kinesiske rivaler som nettopp Xiaomi, som har stjålet deler av markedet til GoPro. Xiaomi står bak Yi Technology, som produserer noen svært gode action-kameraer til priser langt under modeller som Hero5 og Hero6 Black.

De siste månedene har GoPro kuttet prisene på sine flaggskipkameraer i et forsøk på å bli mer konkurransedyktige. I tillegg annonserte de nylig den nye modellen HERO, som er en nedstrippet utgave til 2190 kroner. Disse tiltakene kan likevel komme for sent til å redde den tidligere markedslederen og action-kamerapioneren.