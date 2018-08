Tesla-bilenes enorme skjermer kommer til å få opplagt funksjonalitet

Biler fra Tesla får snart rettet på en av de mest åpenbare manglene på funksjonalitet ved deres enorme touchskjermer – muligheten til å spille av video.

Dette ifølge Tesla-grunnleger Elon Musk, som tvitret et svar til en Model 3-eier, der vedkommende spurte om entreprenøren hadde muligheten til å ordne slik at han kunne strømme video til de store skjermene i selskapets kjøretøy.

Musk fattet seg i korthet og sa simpelthen «version 10», og sprutet dermed liv i en diskusjon om hvorvidt selskapet kommer til å introdusere denne funksjonaliteten i Tesla-bilflåten (per nå er dette snakk om Model S, Model X og Model 3) via en programvareoppdatering.

Version 10August 19, 2018

Mer informasjon er nødvendig

Dagens programvareversjon i Tesla-biler er 8.1, men Musk sa i en tidligere tvitring at versjon 9 kun er uker unna lansering – hvilket betyr at vi heller ikke er så langt unna versjon 10 (og dermed de potensielle videoavspillingsmuligheten som nå har blitt diskutert).

Likevel er det verdt å merke seg at Tesla leverte versjon 8.0 av denne programvaren for nærmere to år siden, i september 2016, mens 8.1 kom ut i mars 2017.

Dette betyr at det fortsatt kan være en viss ventetid før versjon 10 er på trappene. Tatt i betraktning Teslas tidligere tidsbruk kan dette tyde på at vi ikke får noe video før september 2019.

Det er ikke helt klart hvordan videoavspillingen kommer til å fungere, men vi forventer at funksjonaliteten vil låses mens bilen er i bevegelse, slik at sjåfører ikke faller for fristelsen, og ser på video mens de kjører.

Vi tenker at det er mest naturlig at funksjonaliteten kun vil være tilgjengelig ved full stopp – eller at dette kan være et tegn på at det vil komme skjermer for baksetene i fremtidige modeller av Tesla-bilene. Vi har tatt kontakt med Tesla for utdypende kommentarer, og oppdaterer artikkelen forløpende med ny informasjon.