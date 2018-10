Samsungs foldbare Galaxy X kan bli avduket neste måned

Den foldbare mobilen Samsung Galaxy X har vi ventet lenge på, og etter flere år med lekkasjer og rykter, later det til at det sørkoreanske selskapet endelig er klare til å avsløre sin nyeste smarttelefon.

I en tweet som annonserte selskapets utviklerkonferanse i november, benyttet Samsung illustrasjonsmateriale i en video der to linjer folder seg fra hverandre for så å danne en pil mot høyre, for deretter å falle til ro som én enkelt vertikal linje.

The crossroads between the present and the future – Samsung Developer Conference is where you’ll meet the knowledge needed to stay on tech’s cutting edge. #SDC18Learn more: https://t.co/t66edOWIUi pic.twitter.com/bDZHuZVWeeOctober 18, 2018

Selv om det kanskje ikke betyr så mye, er vi ganske sikre på at elektronikkgiganten med dette hinter om avsløringen av Samsung Galaxy X. Det er meget sannsynlig at denne mobilen, eller i det minste en prototype, vil bli vist på Samsungs utviklerkonferanse i San Francisco neste måned.

Det stemmer overens med hva CEO for Samsungs mobildivisjon, DJ Koh, har hevdet , nemlig at telefonen vil bli lansert mot slutten av 2018, og bli tilgjengelig i 2019.

Alle som tålmodig har ventet på at denne foldbare mobilen skal komme i butikkene, må forberede seg på å brenne et stort hull i lommen, ettersom analytikere anslår at prisen på Samsung Galaxy X i USA kan bli på rundt 1800 dollar (rundt 14 900 kr).