Samsung Gear Sport-opdatering vil hjælpe løbere endnu mere

Samsung Gear Sport er allerede et solid fitness-ur, men firmaet har nu udsendt en softwareopdatering, der skal gøre det endnu bedre for dem, der holder øje med håndleddet, når de træner.

Samsungs seneste opdatering til Gear Sport leveres med en række nye funktioner til Tizen-toting samt forbedret enhedsstabilitet og ydeevne.

Ændringen med den seneste opdatering betyder, at det nu vil give brugerne mulighed for at indstille deres tempomål, og vi ved, at det fungerer ved løb, men det er ikke klart, om det også vil fungere ved andre øvelser.

Det vil også give dig mulighed for at tilpasse, hvor ofte man ønsker opdateret statistik under en øvelse. Det betyder, at hvis du vil kende dine data hvert 8. minut frem for pr. hver kilometer, kan du programmere uret til dette. Det kan sættes op til hvilke intervaller, du måtte ønske.

Andre nye funktioner inkluderer muligheden til at slukke for bevægelsesgenkendelses-alarmen på dit ur og at layoutet i øvelsesapp'en vil gøre aflæsning langt lettere. Det gør det nemmere at aflæse hurtigt, når du sveder.

Hvis du har Samsung Gear Sport, vil du få denne opdatering i de kommende uger, da den rulles ud over hele verden nu. Du kan se den i Gear-appen på din telefon under navnet R600XA1ARC4, og den vil være 80 MB i størrelse.

Så snart vi kan, opdaterer vi vores omtale af den nye software og vores fulde gennemgang af Samsung Gear Sport med de nyeste funktioner.

