Samsung Galaxy S10: De siste ryktene forteller om store oppgraderinger

Samsung satser for fullt på biometri, ansiktsgjenkjenning og superkamera.

Fingeravtrykkleser plassert under skjermflaten, avansert ansiktsgjenkjenning og tre kameralinser er noe av det vi kan vente oss fra Samsungs kommende toppmodell Galaxy S10, skal vi tro ferske rykter fra produsentens hjemland.

Galaxy S10 skal etter sigende lanseres første halvår 2019. Produsenten selv har til nå ikke ønsket å avsløre noen detaljer om sin kommende flaggskipmodell.

Det har på ingen måte satt en stopper for lekkasjer og mer eller mindre velbegrunnede spekulasjoner om Samsungs neste storsatsing.

Blir det en ny verdensener? Her er de beste mobilene akkurat nå

Større skjermflate

Det er den sørkoreanske finansavisen The Bell som viderebringer de ferskeste ryktene fra kilder med kjennskap til selskapets utviklingsarbeid.

En av de viktigste nyvinningene skal være en skjult fingerskanner som plasseres under skjermflaten. Det betyr i praksis at Galaxy S10 kan ha en større skjermflate da det ikke lenger vil være behov for en ramme rundt trykkskjermen der skanneren vanligvis ville blitt plassert.

Denne typen fingerskannere vil komme for fullt i 2019, ifølge en fersk rapport fra analyseselskapet IHS Markit . Analytikerne anslår at det vil bli solgt utrolige 100 millioner telefoner med slike usynlige fingerskannere til neste år, mer enn en ti-dobling sammenliknet med årets prognoser.

Kvitter seg med øyegjenkjenning

Samsung har fått tidvis mye kritikk for sin iris-skanner. Denne dukket opp på Galaxy S7 i 2016 og har siden kommet i forbedrede versjoner på de neste modellene.

Til tross for at Samsung tidligere har uttalt at øyegjenkjenningsteknologien i Galaxy S8 skal være 100 ganger så sikker som en fingeravtrykk-leser, har det gang på gang dukket opp metoder som relativt enkelt omgår eller lurer denne sikkerhetsmekanismen.

Nå kan det virke som om selskapet forkaster denne identifiseringsmetoden og satser heller på en avansert ansiktsgjenkjenning.

Skal vi tro ryktene baserer denne metoden seg på det samme prinsippet som Apples Face ID-teknologien , der ansiktet skannes og konverteres til en 3D-modell for økt sikkerhet.

Foreløpig er det bare iPhone X, som kom i slutten av fjoråret, som har Face ID-funksjonaliteten.

Tre kameralinser

Samsungs kinesiske konkurrent Huawei lanserte tidligere i år sin nye flaggskipmodell, P20 Pro, som blant annet kunne by på hele tre kameralinser på baksiden av telefonen.

Det kan virke som om Samsung ønsker å ta opp konkurransen også på dette feltet.

Galaxy S10 skal angivelig komme med tre kameralinser, uten at vi foreløpig vet noe mer om de tekniske spesifikasjonene på disse.

To størrelser

The Bell melder også at mobilen vil komme i to størrelsesvarianter – 5,8 tommer og 6,3 tommer som blir henholdsvis Galaxy S10 og Galaxy S10 Plus.

Det vil si at den kommende modellen vil være nokså lik i størrelsen som sin forgjenger Galaxy S9, som ble lansert i mars i år.

S9 har en skjerm som måler 5,8 tommer fra hjørne til hjørne, mens S9 Plus kan by på 6,2 tommer.

Sammenliknet med S9 er det derimot naturlig å tenke seg at den allerede beskjedne rammen rundt trykkskjermen vil krympe ytterligere på S10.

Ubekreftede rykter

Disse ryktene må likevel tas med en god klype salt da den offisielle introduksjonen av Galaxy S10 fremdeles er flere måneder unna.

Det er også nokså vanlig at tekniske spesifikasjoner og teknologivalg endrer seg i månedene før lansering, avhengig av utviklingsprosessen.

Det vi derimot vet med langt større sikkerhet, er at Samsung lenge har jobbet med ulike former for biometrisk gjenkjenning og teknologi.

Er det slik at en nyvinning ikke er klar til lanseringen, har selskapet uansett mulighet til å gå tilbake til de mer tradisjonelle metodene for å sikre mobilen.

Gleder du deg til Samsungs neste lansering trenger du ikke å vente veldig lenge. Den neste store avsløringen finner sted allerede 9. august. Da skal selskapet etter planen presentere Galaxy Note 9 .

Via SamMobile