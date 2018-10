Den hidtil kraftigste GPU til almindelige brugere, oplever i øjeblikket visse børnesygdomme. En række af de brugere, der har været først ude med at få fat i et af de nye kort, rapporterer at deres Nvidia GeForce RTX 2080 Ti fejler på forskellige måder.

Ifølge Digital Trends er der blandt andet brugere, der allerede fra første dag, oplever ustabilitet og artefakter umiddelbart efter de har installeret kortet, mens andre oplever at GPU’en dør efter få dages brug.

Både på Nvidia-forummer og i relevante Reddit-tråde, har et alarmerende stort antal brugere fortalt om problemer med døde kort - i de fleste tilfælde drejer det sig om Founders Edition GPU’en, og i nogle tilfælde, er de nye erstatningskort, de har modtaget fra producenten, gået samme vej.

GeForce RTX 2080 Ti er i øjeblikket det ypperste indenfor grafikkort (i hvert fald når det virker), og det er uden problemer i stand til at køre 4K ved 60fps, og det understøtter den nye store grafik-feature kendt som ray tracing .

Måske ville disse problemer ikke have slået så hårdt, hvis det ikke var fordi, at grafikkortene er så vanvittigt dyre – Founders Edition koster for eksempel $1,199 (omkring 7.900 kroner).

Forhåbentlig er dette blot et spørgsmål om, at den første sending har nogle småproblemer, som kan rettes med de rette software-patches. Kortet i sig selv virker nemlig utroligt lovende.