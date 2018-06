Google skrotter Chrome-understøttelse til Mac OS X 10.9 Mavericks

Der er dårligt nyt, hvis du stadig bruger OS X 10.9 Mavericks: Google har i al stilhed droppet Chrome-supporten, hvilket tvinger brugere til at opgradere til en nyere version af Apples operativsystem.

Enhver Chrome-fan med en gammel Mac skal skifte til OS X 10.0 Yosemite eller en senere version - eller skifte til en anden browser. De nyeste versioner af Firefox og Vivaldi understøtter stadig Mavericks, men Opera kræver nu Yosemite.

Alternativt kan du satse på Safari. Tjek fanen 'Opdateringer' i App Store for at se den nyeste version, der er tilgængelig til dit operativsystem.

Hvem bruger stadig Mavericks?

Mavericks fik sin debut i 2013, og alle efterfølgende versioner af Apples operativsystem kunne frit downloades. Men ifølge web-analysesitet StatCounter besluttede mange brugere at holde fast i det, de allerede kendte, og Mavericks er stadig det anvendte operativsystem hos 3,38 % af Mac-brugere over hele verden.

Statista anslår, at der er 180 millioner enheder, der kører macOS, hvilket betyder, at 6.084.000 mennesker pludselig kan stå uden browser.

Det er den anden dårlige nyhed for ejere af ældre Mac'er inden for kort tid. På sin 2018 WWDC-konference annoncerede Apple, at selskabets nyeste operativsystem, macOS 10.14 Mojave, ikke understøtter MacBooks, der blev lanceret før 2012. Hvis din hardware ikke kan holde trit, er dette nok det rette tidspunkt at kigge efter et godt tilbud på en ny MacBook.

