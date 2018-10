Sony relanserer MediEvil i 4K

Sony slenger rundt seg med godis når det er Halloween, denne gangen er det en sniktitt på hva de har gjort med kultklassikeren MediEvil. Det litt skumle hakk-og-hugg spillet fra nittitallet kommer til å reise seg fra graven i en helt ny 4K-versjon som skal komme i 2019.

Mens utviklingsteamet har latt kjernen i spillet være intakt så ser det ut til at spillet kommer til å få en full overhaling når det kommer til grafikk og spillbarhet. Det kommer nye animasjoner, mer responsiv kontroll og betraktelig flere piksler.

Det opprinnelige MediEvil kom ut i 1998 i USA og Europa, og ble utviklet av Guerilla Cambridge, også kjent som SCEE Cambridge.

Plottet var at Sir Daniel Fortesque, en ridder som døde mens han kjempet mot den onde trollmannen Zarok blir brakt tilbake fra de døde 100 år senere. Zarok også kommet tilbake og har med seg en hær av døde. Om Sir Daniel noensinne skal ha et håp om å returnere til sin evige søvn, og redde kongedømmet sitt Gallowmere i samme slengen, så må han slå Zarok en gang for alle.

Dette, litt enkle, plattformspillet er kanskje ikke like høyt elsket blant fansen som Crash Bandicoot, Tomb Raider eller Metal Gear Solid. Men det er uansett et hyggelig tilbakeblikk for de som vil gjenoppleve noen barndomsminner.

Det er så langt ikke noe offisielt om en lanseringsdato, så hold deg fast vi kommer tilbake med mer informasjon. Mens du venter kan du se videoen nederst i denne saken.

Kilde: PlayStation Blog