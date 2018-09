Oneplus 6T vil mangle hodetelefonutgang, men får bedre batteritid

Da er det bekreftet – OnePlus 6T får ikke hodetelefonutgang. Vi lar det synke inn et øyeblikk.

Ja, det er sant, den neste OnePlus-modellen vil mangle en av de mest omdiskuterte funksjonene i moderne smarttelefoner, og TechRadar har i et eksklusivt intervju med OnePlus-medgrunnlegger Carl Pei fått høre mer om hvorfor akkurat nå var det rette tidspunktet å ta dette skrittet.

Vi må passe på å understreke at Pei ikke nevnte OnePlus 6T ved navn, og han henviste bare til «den neste OnePlus-telefonen», men takket være alle ryktene som svirrer om dagen så forventer vi at den heter OnePlus 6T når den endelig dukker opp.

Hvorfor?

Vårt første spørsmål var selvsagt hvorfor. Hvorfor droppe hodetelefonutgangen? Og hvorfor nå? For Pei handler det om å finne det rette tidspunktet, og om å lage den beste smarttelefonopplevelsen.

– Da vi startet OnePlus var målet å lage en smarttelefon som var best mulig, men å lage en god telefon handler ikke bare om å putte inne alt som finnes av komponenter, forklarte han.

– Du må ta avgjørelser som gangner brukeropplevelsen, og forstå at ting som gir brukerne verdi samtidig også kan bringe med seg friksjon.

– Vi måtte også tenke over de negative sidene [ved å fjerne hodetelefonutgangen] for brukerne. Våre undersøkelser viste at 59 prosent av våre brukere allerede eide trådløse hodetelefoner tidligere i år, og det var før vi lanserte våre hodetelefoner Bullets Wireless. Hvis vi hadde gjort det for to år siden, så ville antallet brukere [som har trådløse hodetelefoner] vært mye lavere, og det hadde skapt mer friksjon for brukerne våre.

Vi gjør det ikke bare for å gjøre det, eller fordi alle andre gjør det. Carl Pei, med-gründer i OnePlus

Pei regner med at antallet nå har blitt høyere enn 59 prosent, takket være introduksjonen av Bullets Wireless, og vi kan legge til at de fikk imponerende 4,5 stjerner i TechRadars test. I tillegg har nok folk generelt på bare kort tid blitt litt mer vant til en verden uten hodetelefonutgang.

Likevel er det ikke en avgjørelse OnePlus tok lett på, ifølge Pei:

– Det var en veldig kontroversiell avgjørelse. Vi gjør det ikke bare for å gjøre det, eller fordi alle andre gjør det. Vi mener at tiden er inne, fordi det vil komme flertallet av brukerne våre til gode mens ulempene er relativt begrenset.

– Vi har visst at dette var en mulighet lenge, men vi har ventet på det rette tidspunktet.

Fordelene

Pei forklarte videre at det bringer med seg flere fordeler for brukerne å fjerne porten, og det burde gi en viss trøst til OnePlus-tilhengere som allerede sørger over tapet.

– Ved å fjerne porten har vi frigjort mer plass, og det gjør det mulig å putte mer ny teknologi inn i produktet, forklarte han.

– En av de viktigste tingene er noe brukerne våre har spurt etter, nemlig forbedret batteritid.

Pei ville ikke kommentere noe mer rundt hva «ny teknologi» kaninnebære, men vi vet allerede at OnePlus 6T skal få fingeravtrykk i skjermen, noe som kan ta opp litt av plassen som blir frigjort av pluggen.

Vi fikk heller ikke presset noe mer ut av Pei når det kommer til hvordan batteritiden skal forbedres, men ryktene peker mot at en større batteripakke skal presses inn i telefonen. Pei kunne imidlertid avsløre at forskjellen vil være stor nok til at «brukerne vi merke en betydelig forskjell».

OnePlus er klar over at noen vil oppleve det som en ulempe at hodetelefonutgangen er borte, men Pei var opptatt av å understreke at de skal adressere den frykten på flere måter.

– Vi skal legge ved en adapter i esken, som lar deg bruke hodetelefoner med 3,5 mm-kontakt på vanlig måte, forklarte han.

– Vi har også laget en ny versjon av våre kablede Bullets V2, som får USB-C-kontakt.

Det er fortsatt usikkert om OnePlus kommer til å legge ved hodetelefoner i esken til OnePlus 6T – trådløse eller ikke – men det er verdt å nevne at selskapet aldri har gjort det før, og vi forventer ikke at det skal forandre seg.

Protester

OnePlus sine argumenter gir mening, men det betyr ikke at ikke motstanderne likevel vil føle seg forrådt av selskapet.

Det vil være de som vil savne lettvintheten med kablede hodetelefoner, og ikke minst muligheten til å lade telefonen mens hodetelefonene er koblet til – noe som ikke er mulig når alt skal kombineres i en port. Men problemet kan stikke litt dypere også.

Hodetelefonutgangen har nemlig vært fremhevet i markedsføringen av OnePlus helt siden OnePlus 3 – en telefon som ble lansert tre måneder før iPhone 7 dukket opp uten en slik port, og mens ryktene verserte om at Apple var på vei til å droppe den.

Det ga mening for OnePlus å utnytte paranoiaen som oppstå som følge av ryktene, og de utnyttet situasjonen til å selge telefonen sin på det faktum at de beholdt den populære kontakten.

You have headphones. The #OnePlus3 has a headphone jack. It’s not rocket science ;) pic.twitter.com/jdfZWlfMMiSeptember 7, 2016

Den markedsføringsstrategien stoppet ikke med OnePlus 3 heller, og den har dukket opp igjen og igjen siden 2016. Senest i tweeten nedenfor som er fra november 2017.

I dette tilfelle spilles det på at funksjonen var på plass i nylig lanserte OnePlus 5T, og selskapet spør brukerne hva de bruker utgangen til.

Excited to see what headphones you plug into the #OnePlus5T's headphone jack!November 16, 2017

Senere, i forbindelse med forberedelsene til lanseringen av OnePlus 6 tidligere i år, la Pei ut en tweet med resultatene fra den årlige hodetelefonutgang-undersøkelsen han har pleid å gjennomføre, og den viste at støtten for porten – i hvert fall i Peis ekkokammer – fortsatt var høy.

Vi ville ikke bli overrasket om noen av OnePlus sine mest hengivne tilhengere fortsatt forventer at selskapet skal tilby denne funksjonen, og nyheten om at de dropper den kan dermed komme som en liten bombe (tross at ryktene har gått en stund allerede).

Headphone jack demand stable YoY as per my Twitter followers. You'd expect it to decrease, no? pic.twitter.com/Qe9Q3cGznPMarch 15, 2018

Fremtiden

Vi spurte Pei om selskapets markedsføringsstrategi der de har fremhevet hodetelefonutgangen, og om hvordan brukerne nå kan å bli litt forvirret av den nye avgjørelsen.

– Tidligere var ikke tiden inne ennå, men nå har vi data som viser at den er det, var det enkle svaret han ga oss.

– Vi legger til mer teknologi, forbedrer batteritiden og fjerner så mye friksjon som mulig. Carl Pei, med-gründer i OnePlus

Kundene til OnePlus forventer at selskapet skal fortsette å gjøre innovative ting med design og teknologi, så håpet er nok at tilhengerne skal være mer tilgivende når de ser det store bildet.

Pei virker i hvert fall trygg på at fordelene veier opp for ulempene:

– Vi legger til mer teknologi, forbedrer batteritiden og fjerner så mye friksjon som mulig, ved å inkludere en adapter og ved å lansere en ny versjon av Bullets V2.

Om det er nok til å tilfredsstille den harde kjernen og trekke inn nye kjøpere gjenstår å se, men selv om fraværet av hodetelefonutgangen vil være et viktig samtaleemne ved lansering så regner vi med at det vil roe seg fort ned.

Det er verdt å huske på all ståheien rundt skjermhakk mot slutten av 2017 og i første halvdel av 2018. De fikk en blandet mottakelse i begynnelsen, men noen måneder senere så kan det se ut som forbrukerne har akseptert dem og gått videre.

Kanskje er det altså riktig tidspunkt nå – riktig tidspunkt for å akseptere tapet og gå videre.