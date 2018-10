Ny versjon av Firefox kommer med forbedret sporingsbeskyttelse

Mozilla har nettopp lansert Firefox 63 , som kommer med forbedret beskyttelse mot sporingskapsler, eller såkalte «tracking cookies». Denne beskyttelsen skal gi ytterligere vern mot at tredjeparter skal få få informasjon om deg mens du beveger deg mellom forskjellige hjemmesider.

Oppdateringen til den populære nettleseren gir brukeren mulighet til å deaktivere tredjeparts informasjonskapsler og tillate andre. Dette gjør at du ikke vil se reklamer som følger deg mellom sider, men du vil fortsette å være logget inn der du ønsker det

Du finner innstillingen ved å gå til innstillinger i Firefox og velge Preferences, deretter Privacy and security. Under overskriften Content Blocking, så setter du en hake i boksen ved siden av Third party cookies og velger Trackers (recommended).

Men dette er ikke den eneste forbedringene som Mozilla har gjort i denne versjonen. For om du bruker Firefox i Windows 10 så vil den nye versjonen oppdage om du bruker et lyst eller mørkt tema og tilpasse seg deretter. Og det er nå mulig å bruke stemmekommandoer for å åpne en ny fane på iOS. I tillegg er det flere nye verktøy tilgjengelig for utviklere.

Firefox-brukere i USA vil også merke en endring når de åpner en ny fane. I stedet for å anbefalinger fra Pocket så vil Firefox nå også tilby to forskjellige søkemuligheter: Amazon og Google.

Flere endringer

Den nye versjonen kommer rett etter at Mozilla har begynt å tilby en VPN-tjeneste i Firefox som en prøveordning.

Når brukere kobler til usikrede trådløse nettverk så vil en håndfull tilfeldig utvalgte brukere i USA se en melding som foreslår at de abonnerer på ProtonVPN sin VPN-tjeneste for 10 dollar (ca 80 kr) i måneden.

Mozilla skal ha valgt den Sveitsiske VPN-tilbyderen for sine strenge krav til personvern, blant annet deres lovnad om å ikke lagre data om brukerens besøkshistorikk. Mozilla får også en del av inntektene som kommer gjennom nye abonnenter fra Firefox.