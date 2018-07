Jälleen uusi kuva Samsung Galaxy Note 9:stä: näyttää täysin samalta kuin edeltäjänsä

Olemme ehtineet nähdä jo lukuisia vuodettuja kuvia Samsung Galaxy Note 9:stä, mutta tällä kertaa saimme puhelimesta tarkemman kuvan kuin koskaan aiemmin. Kuva näyttää kuitenkin varsin tutulta, sillä Note 9 on ulkoisesti käytännössä identtinen nykyisen Note 8:n kanssa.

AndroidHeadlinen jakama kuva on ilmeisesti peräisin "luotettavasta lähteestä". Vaikka sivusto on kertoo olevansa asiasta niin varma, että katsoo kuvan vahvistavan lopullisesti huhut puhelimen muotoilusta, suosittelemme suhtautumaan siihen samalla tavalla kuin muihinkin huhuihin. Myönnettäköön kuitenkin, että kuva on linjassa kaikkien aiempien huhujen kanssa.

Kuvan puhelimessa on näytön sivujen yli jatkuva Infinity Display, jossa on ohuehkot ylä- ja alareunat. Note 9:n oikeassa reunassa on luultavasti virtapainike ja vasemmalla puolella äänenvoimakkuudensäätö ja Bixby-painike. Kaikki tämä muistuttaa täysin Note 8:aa.

Myös etukamera, iirisskanneri ja erilaiset anturit on aseteltu tismalleen samalla tavalla kuin nykyisessä lippulaivassa.

Kuvassa saattaa olla tulevan Note 9:n etupuoli. Lähde: AndroidHeadlines

Etsi eroavaisuudet

Olemme AndroidHeadlinesin kanssa samaa mieltä siitä, että puhelimen alareuna saattaa olla aavistuksen pienempi kuin Note 8:ssa. Eron tosin näkisi kunnolla vasta, jos puhelimet asettaisi vierekkäin. Aiempiin vuotokuviin nähden myös S Pen -kosketuskynän luukku on peitetty hieman hienovaraisemmin. Muotoilussa ei nähdä käytännössä mitään muita muutoksia.

Kuvassa on tosin vain puhelimen etupuoli, joten sen perusteella ei voi arvioida mahdollisia takaosan muutoksia. Aiempien kuvien perusteella takana nähtäisiin selkeämpiä muutoksia – näkyvimpänä niistä paremmin sijoitettu sormenjälkitunnistin.

Galaxy Note 9 ei välttämättä ole aivan täysin identtinen Samsung Galaxy Note 8:n kanssa, mutta muotoilupäivitystä ei voi oikein kutsua edes kasvojenkohotukseksi. Toivottavasti puhelimen sisäpuolelle on tehty merkittävämpiä muutoksia.