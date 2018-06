Fortnite fejrer VM med et stadion og andre nye ting

En af de helt store fordele ved at spille onlinespil er, at de konstant bliver opdateret og derfor tilbyder højaktuelt indhold. I disse VM-tider kommer det derfor ikke som en stor overraskelse, at Epic Games har valgt at kombinere de to ting.

For at fejre VM har Epic tilføjet en række nye ting i spillet. Når du glider ind i en Fortnite kamp, kan du nu se det helt nyt stadion, og du kan deltage forskellige i udfordringer om bl.a. at score flest mål på nogle af de fodboldbaner, der dukker op på kortet.

Naturligvis kan du også købe flotte skins. Vil du gå all-in på fodboldtøj har du nu mulighed for dette i Fortnite. Der er seks nye mandlige og kvindelige fodbold-kit, som kan købes for 1200 V-bucks per stk.

Tilpas efter smag

Sættene kommer i en række forskellige mønstre, og du kan selv vælge farvekombination samt nummeret på ryggen. Udover nye outfits findes der også en glider med fodboldtema, og nye Emotes der viser det røde kort og laver fodboldtricks.

Show off your skills and juggle like the pros with the new Kick Ups Emote.Available now! pic.twitter.com/hkS5xTQhZHJune 16, 2018

Udover fodbold-VM forbereder Epic Games deres egen Fortnite World Cup. Som oplyst på E3 starter Epic sine VM-kvalifikationskampe senere i 2018, inden det hele afsluttes med den allerførste Fortnite World Cup i 2019.

Epic giver alle en chance for at deltage i konkurrencen om præmiepuljen på 100.000.000 dollar.