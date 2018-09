To av gründerne bak Instagram slutter i Facebook

Instagram-grunnleggerne Mike Krieger og Kevin Systrom har sagt opp, og forlater dermed selskapet de var med på å starte i hendene på Facebook.

– Vi planlegger å ta litt fri for å utforske nysgjerrigheten og kreativiteten igjen, sier Systrom i et blogg-innlegg.

– Å bygge noe nytt krever at vi tar noen steg tilbake, forstår hva som inspirerer oss og tilpasser det til hva verden trenger. Det er det vi planlegger nå, legger han til.

Systroms uttalelse indikerer at ingen har forlatt noen i harnisk, men en anonym kilde har fortalt Bloomberg at deres avgjørelse stammer fra uenigheter med Facebook-sjefen selv, Mark Zuckerberg, som angivelig skal ha blitt mer avhengig av Instagram i sine fremtidige planer for selskapet.

To av en milliard

Facebook kjøpte Instagram for ca 8,1 milliarder kroner i 2012, kun to år etter at selskapet ble grunnlagt.

På det tidspunktet bekreftet Zuckerberg at Instagram skulle fortsette å utvikles som en frittstående tjeneste og eksistere på siden av Facebook, men det kan virke som om det ikke var nok til å holde på Krieger og Systrom.

– Kevin og Mike er ekstraordinære produktsjefer, og Instagram er en refleksjon av deres kombinerte kreative talenter, uttaler Zuckerberg i kjølvannet av oppsigelsen.

– Jeg har lært mye av å jobbe med dem de siste seks årene, og har virkelig satt pris på det.

Krieger på sin side var like diplomatisk, og selv om han ikke nevner Zuckerberg ved navn, så sier han at han ønsker begge selskapene lykke til:

– Vi fortsetter å være håpefulle for fremtiden til Instagram og Facebook i årene som kommer, mens vi går fra å være ledere til å bli to brukere blant en milliard andre. Vi ser frem til å følge med og se hva disse to innovative og ekstraordinære selskapene finner på i tiden fremover.

Kilde: The Verge