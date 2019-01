Det verkar som att Sony Xperia XZ4 kommer att få en väldigt avlång skärm

Det har gått rykten ganska länge nu om att Sony Xperia XZ4 kommer att få en väldigt smal skärm med ett bildförhållande på 21:9, men nu har vi fått bevis på att den dessutom kan vara väldigt avlång med en längd på 15,2 centimeter.

Detta är enligt Ice Universe, som är en trovärdig läcka med en bra historik, som ska ha mätt och tagit foton av Sony Xperia XZ4.

Du kan se fotona nedan, varav några jämför skärmstorleken med en iPhone XS Max. Om något ser XZ4 ut att vara något högre än iPhone XS Max som har en skärm på 6,5 tum, men det beror mycket på att dess bildförhållande även är smalare.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Exclusive: I received the tempered film of the Sony Xperia XZ4.This phone is too long. After measuring, the length of the XZ4 screen is 15.2cm, which is similar to the length of the iPhone Xs Max. pic.twitter.com/cc39F7tKKsJanuary 5, 2019