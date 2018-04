Sony viser os fremtidens hjem på udstilling i Milano

Sony's designerteam har afsløret en række smarte "hjemmekoncept"-nyheder som en del af Milan Design Week, der finder sted i øjeblikket og frem til den 22. april i Italiens modehovedstad, Milano. Udstillingen hedder "Hidden Senses" og bliver præsenteret som: "En sansemæssig oplevelse, der visualiserer morgendagens livsstil." På udstillingen kan man starte med en tur gennem en række rum (kaldet "case studies"), hvor deltageren engagerer sig i begreber som lys, lyd, bevægelse og berøring i et forsøg på at påvirke sanserne, inden tilskuerne præsenteres for konceptets enheder.

Interaktiv lampe

Oplevelsen ved at studere enhederne spænder fra"'det vil aldrig ske"-fornemmelsen til "vi synes faktisk om det". Det er værd at bemærke, at da dette kun er et koncept uden garanti for, at nogen af disse produkter nogensinde vil blive sat på dit sofabord eller hængt op på din væg. Svinglampen (hovedbilledet ovenfor) er en af de enheder, der lyder spændende. Det er en lampe, der ændrer sig ud fra, hvad du foretager dig fysisk. Lampen udløser interaktion og kan ændre farver, mønstre – og måske dit humør. Vi har ikke selv haft chance for at lege med lampen, men vi forestiller os en højteknologisk, meget smuk version – og med funktioner, som dem man kan opleve i legetøj, der bevæger sig, når man trykker på det.

På "Jeg er ikke så sikker"-skalaen finder vi Dancing Light og Materil Shelf. Dancing Light er et gulvlys, der svarer til dine bevægelser, hvilket vi ikke rigtig kan forestille os, at nogen vil have i deres hus, og Materil Shelf er en hylde, der viser et motiv (i marmor) baseret på brugerens valg.

Det lyder cool, men med den displayteknologi som vi kender i øjeblikket, krydser vi fingre for, at det rent faktisk vil ligne en marmorhylde.

Mood Driver er en ring, der giver dig mulighed for at ændre stemningen i rummet ved at ændre musik og indretning i dit værelse. Vi forestiller os, at du vil bruge den til forudindstillinger af belysnings- og musikkommandoer, og det kan blive en cool måde at styre smart home-enheder uden at behøve en skærm.

Mood driver-ringen

Endelig er der enhederne Tactile Tray og Tactile Bench. Sidstnævnte er en "scene of touch"-bænk, der "forstærker din opfattelse og dine sanser", "deler information gennem følelse og berøring" og tilsyneladende "ændrer din følelse og bevægelse baseret på kvaliteten af din berøring".

Nej, vi kan heller ikke se det for os. Men alle indtryk er smukke og bløde – og helt i modsætning til noget andet hus, vi nogensinde har været i. Det er dejligt at se, at et firma så stort som Sony lægger mange kræfter i at udvikle design til smart home tech. Det bliver interessant at se,hvor meget, der ender i rigtige hjem.