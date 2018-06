Dette kan være en Samsung Galaxy S10-prototype, nesten helt uten rammer

Det er mulig vi nettopp så Samsung Galaxy S10 for første gang, eller i det minste en prototype. Hvis det er tilfellet, så kan neste års telefon være ganske så annerledes enn Samsung Galaxy S9.

I et foto delt av @UniverseIce, en garvet innsideperson med tidligere lekkasjer på CV-en, vises det klart og tydelig at prototypen har en skjerm som dekker hele fronten. Og når vi sier «hele», så mener vi nettopp det. Det er ingen ramme på toppen av mobilen, og knapt noen på bunnen heller. Mobilen ser ut til å ha et høyere skjerm-til-kropp-forhold enn de 93,8 prosentene nykommeren Oppo Find X tilbyr.

Man kan også se at telefonen later til å ha en kurvet skjerm, og noe som ser ut som en Bixby-knapp, i tillegg til strøm- og volumknapper.

Det er verdt å merke seg at navnet «Samsung Galaxy S10» ikke er å finne i selve lekkasjen, men derimot finnes ordet «beyond», hvilket man tror er kodenavnet til Galaxy S10. Legger man dette sammen med den kurvede skjermen og en mulig Bixby-knapp så virker det sannsynlig at det er nettopp S10 vi ser.

Dette kan være første gangen vi ser Samsung Galaxy S10. Kilde: @UniverseIce

Det handler om skjermen

Uavhengig av hvilken telefon det er snakk om er det skjermen som er interessant, og som maner frem flest spørsmål i hodene våre. For å kunne ha dratt i land dette designet må Samsung presumptivt enten ha brukt såkalte pop-up-kameraer (i alle fall på front-kameraet), eller ha bygget kameraet inn i skjermen.

Fingeravtrykkleseren — hvis den eksisterer — kan være på baksiden, selv om det også går rykter om at Samsung jobber med en avleser som sitter i selve skjermen. Vi har tidligere også hørt at Samsung kan bygge høyttalere både for media og øret inn i skjermen — alt dette tyder på at vi beveger oss mot et helskjerm-design.

Dette er selvsagt et design som gir mening. Samsung har flikket på omtrentlig samme design i årevis, og bortsett fra kurvene, så begynner det hele å se temmelig utdatert ut sammenlignet med telefonene som i praksis mangler ramme. Det gir derfor mening at Samsung har lyst til å forandre på designet og ta igjen det tapte, spesielt siden dette er tiende generasjons S-modell, med andre ord et viktig år for telefonen.

Selvfølgelig, som alltid, bør man ta denne lekkasjen med ei klype salt. Bilde kan være falskt eller rett og slett av en annen telefon, og selv om det er et faktisk bilde av S10, så er vi langt fra lansering, mye kan skje med designet før den tid. Likevel, er det slik at dette er et reellt bilde av en S10, så kan det virke som om telefonen blir ganske annerledes, og mye mer spennende, enn S9.

Kilde: Phone Arena