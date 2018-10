Black Friday 2018 og Cyber Monday 2018: når det skjer, hva det er, og ikke minst hvor du finner de beste tilbudene

Om du går med tanker om å kjøpe noe du har spesielt lyst på, så lurer du sikkert også på dette: Skal jeg vente å se hva slags tilbud som dukker opp under Black Friday eller Cyber Monday i år?

Disse salgsdagene blir bare større og større for hvert år, og i 2017 ble det handlet med kort 200 ganger i sekundet på Black Friday. Og før dagen var halvveis var det utført 3,9 millioner kortbetalinger her i Norge alene.

Blant annet satte Elkjøp nordisk rekord i netthandel, og solgte varer for 1,32 milliarder kroner.

Spørsmålet om du skal vente med å handle eller ikke er vanskelig å svare på. Blant de 8000 mest søkte produktene på Prisjakt.no i forkant av Black Friday i fjor, gikk 33 prosent av produktene ned i pris, med en reduksjon på 24 prosent i snitt. I 2016 var den gjennomsnittlige rabatten på 20 prosent.

På den annen side gikk 16 prosent av varene opp i pris. Så spørsmålet blir om du vil ha is i magen og vente, eller kanskje se om det er noen av tilbudene som kommer inn før den store dagen?

Vi har gravd oss gjennom tallene for deg, og funnet frem til de beste Black Friday og Cyber Monday-tilbudene vi har kunnet finne slik at du kan gjøre en best mulig deal.

Så om du planlegger å få unna julehandelen tidlig, eller om du bare fortjener noe nytt så er denne guiden for deg.

Når er Black Friday 2018?

Black Friday startet i USA og er fredagen rett etter Thanksgiving. I år er altså datoen 23. november.

Når er Cyber Monday 2018?

Cyber Monday faller på mandagen rett etter Black Friday, så i år er altså denne datoen 26. november.

Hva er egentlig forskjellen på Black Friday og Cyber Monday?

For å være helt ærlig er det ikke store forskjellen. Mange tilbud varer fra Black Friday til Cyber Monday, og gjerne også lenger enn det.

Cyber Monday var opprinnelig ikke tilknyttet Black Friday - begrepet ble laget for å markere datoen da det gikk opp for alle at «Yikes! Det er nesten jul og jeg har ikke kjøpt noen gaver!» Og deretter brukte mandagen til å bestille tonnevis av ting på nettet når de egentlig skulle jobbe.

Det var opprinnelig slik at Black Friday, hovedsakelig i butikker i USA, var fokusert på forbrukerelektronikk og Cyber Monday sitt fokus var klær og smykker. Men disse linjene er ikke lenger mulig å skille.

Hvorfor er Black Friday og Cyber Monday viktige?

For den vanlige forbrukeren så er disse to dagene en salgs bonanza over en uke eller mer som inneholder mange gode tilbud. Og om du er smart og følger med på TechRadar for å få med deg de siste og beste tilbudene, så kan du virkelig spare en del penger.

Black Friday og Cyber Monday har endret måten vi handler i oppkjøringen til jul, og de har hatt en stor effekt på detaljhandelen, spesielt på nettet.

Både Black Friday og Cyber Monday er i hovedsak online-fenomener. Mange forhandlere tilbyr Black Friday-tilbud i sine fysiske butikker (Cyber Monday, som navnet antyder, har alltid vært en online-greie), men bortsett fra noen få unntak av horder som stormer inn i butikker med påfølgende håndgemeng så er det ikke med å drive markant flere besøkende til de fysiske butikkene.

Hva slags tilbud kan du forvente deg på Black Friday 2018 og Cyber Monday 2018?

Black Friday og Cyber Monday har blitt ganske forutsigbare, og her er noe av det du kan forvente:

Apple kommer til å tilby noe lite, som gavekort

TV-er kommer til å få massive rabatter

Det kommer til å bli store prisfall på bærbare

Tilbehør vil bli mer prisverdig

Proffer og hobbyfotografer vil kunne spare en liten formue på kamerahus og kompaktkamera

Det er ikke bare teknologi som prises ned, og du kommer til å se store rabatter på verktøy og pleieprodukter også

eBay kommer til å kjøre Black Friday-tilbud på nye produkter, ikke bare brukte

Hva kan du forvente deg av Black Friday 2018 og Cyber Monday 2018

Årets Black Friday- og Cyber Monday-salg kommer til å vare lenger enn noen gang før. I fjor varte Black Friday nærmere enn uke, og noen forhandlere strekkes salget ut til en hel måned. Det er ingen grunn til å tro at den trenden vil snu med det første.

Det er mange grunner til at dette skjer: forhandlere kan spre handelen over flere dager, og dermed redusere presset på nettsidene og på leverandører. Tilbud har også større sjanse for å få oppmerksomhet hvis ikke alle konkurrentene har det samme tilbudet på samme dag. Ikke minst får det hele Black Friday-fenomenet til å fremstå som større enn det kanskje egentlig er.

Dermed skal du ikke bli overrasket om Black Friday 2018 også er Black Friday-uka 2018, to Black Friday og en Cyber Monday utenfor Ebbing, Missouri 2018, tre Black Friday og en baby på Cyber Monday 2018, og diverse andre varianter slagsgale markedsføringsfolk kommer opp med.

Resultatet er at du har mer nytte av en pålitelig guide i denne jungelen enn noen gang før, og på våre Black Friday 2018- og Cyber Monday 2018-sider skal vi skille de virkelig gode tilbudene fra utgåtte varer og lureri med skyhøye veiledende priser.

En ting vi la merke til i 2016 og igjen i 2017, var at tilbudene endret seg i løpet av salgsperioden. Med noen unntak så dukket de største avslagene opp etter hvert, og det gjaldt spesielt dyrere produkter der forhandlerne fortsatt kan tjene penger selv om de kutte kraftig i prisen.

Det henger selvfølgelig også sammen med at forhandlerne satser på mersalg – når du likevel kjøper en dyr ting til en rimelig pris, så håper de at du skal kjøpe med ekstrautstyr også.

De beste tilbudene du kan forvente deg på Black Friday 2018 og Cyber Monday 2018

Det er umulig å vite sikkert hva Black Friday og Cyber Monday vil bringe med seg i år, men vi kan komme med noen kvalifiserte gjettinger om hva du kan forvente:

iPad (2018) og iPhone XS

Det er sjeldent tilbud på Apples produkter, så selv små kutt er en stor greie. Tidligere år har Apple selv kun tilbudt gode priser på gavekort fremfor nedsatte priser på produkter, men du kan forvente kutt i prisen på iPhone XS og spesielt fra telefoner som selges med abonnement der forhandlerne har mer rom til å justere prisen.

2018-modellen av iPad har også vært i salg lenge nok til å få noen gode tilbud, så det kan være lurt å holde utkikk for den også. Selv om du synes at den ordinære prisen på iPad kanskje er i stiveste laget, så får du mye for pengene hvis du får den på tilbud.

Samsung Galaxy S9

Akkurat som med iPhone, så kan du også forvente deg tilbud på Galaxy-telefonene, og det inkluderer både Galaxy S- og Note-seriene. Galaxy S9 har som kjent vært i salg siden tidlig i 2018, og det betyr at den sannsynligvis får noen skikkelig avslag under Black Friday.

PS4 og Xbox One

Teknologien i disse konsollene er fortsatt god, men vi skal ikke glemme at de har vært på markedet en stund. Ikke minst svirrer det rykter om at PS5 er på vei og det i kombinasjon med at markedet sannsynligvis nærmer seg å være mettet, så kan du forvente deg gode tilbud på begge konsoller og spesielt pakker med inkluderte spill der forhandlerne har friere spillerom med prisen.

Du kan også forvente deg avslag på PlayStation VR, som ikke har blitt helt den suksessen Sony håpet på. Nå som det faktisk er ganske mye spennende VR-innhold tilgjengelig (noe som ikke var tilfelle ved lansering), så kan det være lurt å holde utkikk for gode tilbud.

4K HD OLED TV-er

Black Friday kan bringe med seg fantastiske tilbud på TV-er, men du må samtidig være obs på latterlige veiledende priser. Prisen som er oppgitt fra produsent er sjeldent den TV-ene faktisk selges for, så sjekk prisene bakover i tid på nettet for sikkerhets skyld.

De beste tilbudene vil nok komme på OLED-TV-er. Der utvikler teknologien seg veldig fort, og de som har kjøpt TV til fullpris vil nok irritere seg over at det nå bli mulig å kjøpe relativt nye modeller til kraftig redusert pris.

Forskjellen på OLED og LED er dramatisk, og du vil ikke angre om du oppgraderer – spesielt hvis du får TV-en til en knallpris.

Samtidig skal du ikke overse LED-TV-ene heller. Der er konkurransen mellom produsentene knallhard, og det betyr at TV-er som kostet nesten det samme som en bil i fjor kan gå for langt mindre under Black Friday og Cyber Monday.

Hvorfor heter det Black Friday?

Begrepet Black Friday skal første gang ha dukket opp i november 1951, og det var tidskriftet Factory Management and Maintenance som brukte det til å beskrive problemet med at folk meldte seg syke dagen etter høsttakkefesten så de kunne få en ekstra fridag.

Samtidig bruke det amerikanske politiet ordene Black Friday og Black Saturday for å beskrive de forferdelige trafikkorkene som oppsto i forbindelsen med startskuddet for julehandelen den helgen. I 1961 prøvde enkelte forhandlere å markedsføre dagen som Big Friday, men det slo ikke an.

Hvorfor heter det Cyber Monday?

Navnet ble funnet opp i 2005 av Ellen Davis og Scott Silverman som jobber for den amerikanske bransjeorganisasjonen National Retail Federation, og intensjonen var å promotere internetthandel.

Målet var å skape et egen salg der mindre forhandlere kunne konkurrere med de store selskapene som satset stort på Black Friday, men det tok selvfølgelig ikke lang tid før de store selskapene kastet seg over Cyber Monday også.

Er Black Friday- og Cyber Monday-tilbudene virkelige?

Det er det store spørsmålet, og generelt kan vi si at de er det. Samtidig skal det sies at mange av tilbudene er forhandlet frem god tid i forveien med leverandørene, så de er ikke alltid så spontane som det kan virke som.

Som med alle slike salg vil du også oppleve å se en blanding av virkelige gode tilbud, nedsatte priser på varer som er på vei ut, og rariteter som tilfeldigvis har dukket opp innerst på et lager et sted. Blant annet advarte Forbrukerrådet i fjor om å «Se opp for Black Fraud Day».

Hvis du er nøye med å unngå luretilbudene kan du imidlertid gjøre noen svært gode kjøp. I fjor for det for eksempel store avslag på iMac-modeller som var på vei ut, trådløse hodetelefoner, og haugevis av andre potensielle julegaver.

Enkelte av TechRadars skribenter måtte også fysiske hindres i å bruke alle sparepengene på elektriske gitarer, da mange kvalitetsmodeller ble solgt til kraftig nedsatt pris.

Hvordan gir TechRadar deg de beste Black Friday- og Cyber Monday-tilbudene?

På våre Black Friday- og Cuber Monday-tilbudssider. Vi saumfarer de største forhandlerne etter de beste tilbudene på dine vegne (med hjelp av store mengder kaffe), og vi forteller deg hvilke tilbud som er verdt å slå til på. Enten du er ute etter en 4K-TV, PlayStation VR eller noe helt annet, finner du altså de beste tilbudene her.