Jump To:

De beste Black Friday-tilbudene 2018 Hopp direkte til den kategorien du er interessert i: 1. De aller beste tilbudene

2. Mobiltelefoner

3. TV-er

4. Gaming

5. PC-er og nettbrett

6. Lydprodukter

7. Diverse Våre skribenter leter igjennom det som kan krype og gå av Black Friday-tilbud for å finne de absolutt beste avtalene fra pålitelige forhandlere. Du kan støtte oss ved å klikke deg videre på avtalene vi – helt uavhengig – presenterer. Noen av forhandlerne er såkalte affiliate-partnere med TechRadar, noe som gir oss en liten slant av det potensielle salget – men selvsagt uten at det koster en krone mer for deg!

Black Week er i gang og det hagler allerede med tilbud i oppkjøringen til Black Friday 23. november. Dette er årets største salgsevent – den beste dagen for å finne gode tilbud på TV-er, bærbare PC-er, spillkonsoller og mobiltelefoner, bare for å nevne noe. De største forhandlerne, som Elkjøp, Power og Komplett, har hundrevis av produkter på salg. Ikke alle tilbudene er like gode, men hvis du vet hva du vil ha, er mulighetene gode for å finne nettopp dette til en hyggeligere pris.

Alt vil åpenbare seg igjennom denne uken. Mange av tilbudene for den såkalte Black Week ligger allerede ute, og vi vil presentere de beste avtalene fortløpende i denne artikkelen. Tilbudene som slippes på selve Black Friday, er det fremdeles en del hemmelighold rundt. Men vi er på ballen så fort den begynner å rulle. Bokmerk gjerne denne artikkelen hvis du vil følge med.

Velkommen til Black Week!

Direktelink til forhandlerne:

De beste tilbudene vi har funnet:

Beste Black Friday-tilbud

(Image: © JBL) JBL Reflect Mini BT | 990,– 490,– | 50% | Teknikmagasinet

Den reflekterende kabelen til disse trådløse øreproppene vil komme godt ned når du trenger å synes mens du er ute å jogger i høstmørket, og det skader ikke at de er lette og sitter godt i ørene også. Tilbudet gjelder til og med 26. november. View Deal

Samsung Galaxy Tab A | 2490,– 1490,– | 40% | Komplett

Hvis du synes iPad og Samsungs toppmodell Tab S4 blir for dyre så kan denne rimeligere varianten være et godt valg, og til denne prisen får du mye nettbrett for pengene. Tilbudet gjelder til og med fredag 23. november. View Deal

HTC U12+ 64 GB | 7990,– 3990,– | 50% | Komplett

HTC har ikke klart å lage like mye oppmerksomhet som konkurrentene rundt telefonene sine de siste årene, men HTC U12+ er likevel et godt produkt og spesielt til denne prisen. Tilbudet gjelder til og med fredag 23. november. View Deal

(Image: © Huawei) Huawei P20 Lite | 3390,– 1990,– | 41% | Komplett

Er du på jakt etter en rimelig Android-telefon, må dette sies å være et svært godt tilbud. Den mangler naturlig nok en del av finessene til P20 Pro, men til denne prisen får du likevel mye for pengene. Tilbudet gjelder til og med fredag 23. november. View Deal

ExpressVPN | 110,- 57,- per måned | 49%

Hvis du er ute etter en god VPN-tjeneste er ExpressVPN vår favoritt. Under Black Friday får du et heftig avslag på 49% samt 15 måneder til prisen av 12. Tilbudet varer i hvert fall ut fredag, men kanskje lenger.

View Deal

Adobe Creative Cloud | 590,- 354,- per måned

Innholdet i denne pakka er til å bli svimmel av. Photoshop, Illustrator og InDesign er selvfølgelig med, men i tillegg får du tilgang til over 20 andre nyttige verktøy og 100GB skylagring. Tilbudet varer i hvert fall ut fredag, men kanskje lenger.

View Deal

Mobiltelefoner og nettbrett

TV-er

(Image: © Philips) Philips 65" UHD LED SmartTV | 14 990,– 6990,– | 40% | Komplett

Denne TV-en har blitt solgt for mye mindre enn den oppgitte førprisen også før Black Friday, men dette er likevel den laveste prisen vi har sett hittil. Er du ute etter 4K-TV, men vil slippe å betale i dyre dommer, så kan denne være et godt valg. Tilbudet gjelder til og med søndag 25. november. View Deal

Gaming

(Image: © Sony) Marvel's Spider-Man | 533,– 329,– | 38% | Elkjøp

«Marvel's Spider-Man» ble sluppet til gode kritikker i høst, og hvem har vel ikke lyst til å svinge seg gjennom gatene i New York som den ikoniske superhelten. Til denne prisen får du massevis av underholdning for pengene. Tilbudet gjelder til og med søndag 26. november. View Deal

PC-er og nettbrett

Lydprodukter

Harman/Kardon Onyx Studio 5 | 4490,– | 1490,– | 67% | Komplett

Den gamle kjenningen fikk tidligere i høst en ny look, og i disse bekmørke salgsdager lyser priskuttet mot oss som et lite fyrverkeri. Trenger du en bærbar, stilig høyttaler av god kvalitet – her er den. Tilbudet gjelder til og med søndag 25. november. View Deal

Diverse

