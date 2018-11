Jump To:

Nu är Black Friday bara några dagar bort och kommer att dra igång officiellt på fredag den 23 november. Det är årets största shoppingdag och är den dagen du garanterat kommer att se de bästa priserna på allt från tv-apparater, laptops, spelkonsoler och mobiler. Vissa återförsäljare tjuvstartar lite och firar med en hel Black Friday-vecka, så vissa erbjudanden är redan live. Förutom teknikprylar kan du även förvänta dig stora rabatter från modemärken som till exempel Adidas och Nike, som kommer att fira med 30 procent rabatt på hela sortimentet.

Vissa återförsäljare har som sagt redan startat sin Black Friday-försäljning och allt fler kommer att följa under veckans gång. Erbjudanden kommer och går under Black Friday - några ligger uppe hela veckan och andra ligger bara uppe en väldigt begränsad tid. Om du ser ett erbjudande som passar dig, bör du därför passa på, då det inte finns någon garanti på hur länge det kommer att finnas kvar. Vi här på TechRadar kommer att hålla artikeln uppdaterad under hela veckan i takt med att nya erbjudanden dyker upp och gamla byts ut, så du kan shoppa i lugn och ro.

Black Friday äger rum officiellt den 23 november, men du kan se hela den här veckan som något av en Black Week! Trevlig shopping!

Det bästa av Black Friday-rean 2018:

De bästa Black Friday-erbjudandena

Apples iPad på 9,7 tum (32 GB) | 3 333,- | MediaMarkt

Apples senaste iPad (2018) har stöd för Apple Pencil och har en vacker Retina-skärm på 9,7 tum. Under Black Friday har du möjlighet att köpa hem surfplattan till ett riktigt bra pris. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.View Deal

Huawei P20 Pro (128 GB) | 5 490,- | MediaMarkt

Om du vill ha en kraftfull mobil med en fantastisk kamera, är detta ett perfekt tillfälle att köpa hem Huawei P20 Pro, som har en trippelkamera från Leica. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.View Deal

Apples AirPods| 1 590,- | MediaMarkt

Dessa populära trådlösa in-ear hörlurar kommer i ett praktiskt laddningsfodral och fungerar tillsammans med Siri och röststyrda volymkontroller. De är bland marknadens bästa! Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.View Deal

Laptops och surfplattor

Lenovo IdeaPad 320 på 14 tum| 3 990,- | MediaMarkt

Lenovo IdeaPad 320 är perfekt för alla som vill ha en prisvärd laptop med lagom kapacitet för vardagsuppgifter. Om du vill ha en bra dator för skolan eller kontoret, är detta ett perfekt tillfälle att slå till! Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.View Deal

Mobiler

HTC U12 (64 GB) | (8 590,-) 4 590,- | Komplett

Den här mobilen från HTC överträffar alla förväntningar, med ett otroligt ljud, fantastiska kameror och det senaste Snapdragon 845. Under Black Friday kan du köpa den för nästan halva priset! Erbjudandet gäller från den 19 till 23 november.

View Deal

SAMSUNG G950 Galaxy S8| 4 444,- | MediaMarkt

Den här mobilen från Samsung i Galaxy serien har en skärm på 5,8 tum, en snabb processor, 64 GB internminne och en kamera med 12 megapixel. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.View Deal

TV-apparater

Sony 4K-TV på 55 tum| 9 990,- | MediaMarkt

MediaMarkt firar Black Friday med ett bra erbjudande på SONY KD55XF9005BAEP, som är en riktigt bra 4K TV på 55 tum med både HDR och Android. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.View Deal

Hörlurar och högtalare

MARSHALL MID A.N.C | 1 390,- | MediaMarkt

Dessa hörlurar med aktiv brusreducering ger dig ett överlägset trådlöst ljud och ger dig ljud i toppkvalitet, så du kan få ut det allra mesta av musiken. De har upp till 20 timmars batterilivslängd. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.View Deal

JBL Flip 4 | (1190,-) 890,- | Teknikmagasinet

Under Black Friday har du möjlighet att köpa denna kraftfulla trådlösa högtalare till ett billigare pris, som bland annat är helt vattentät och har upp till tolv timmar batterilivslängd. Erbjudandet gäller från den 17 till 26 november.View Deal

JBL Reflect Mini BT | (990,-) 490,- | Teknikmagasinet

Passa på att köpa hem dessa minimala sporthörlurar, som är oerhört lätta och som går att ansluta trådlöst via Bluetooth. Njut av träningen i lugn och ro med JBL:s ljud i toppkvalitet. Erbjudandet gäller från den 17 till 26 november.View Deal

Spel och gaming

Tillbehör

Elgato Stream Deck | (1 590,-) 999,- | Komplett

Handla hem Stream Deck för ultimat kontroll över din stream! Den här enheten tar bort behovet för snabbkommandon och kan enkelt byta mellan olika scener, starta media, justera ljud och mer. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

View Deal

Smartklockor

Kameror

FUJIFILM Instax Mini 9| 599,- | MediaMarkt

Den här lilla smidiga kameran framkallar bilder direkt efter att du tagit den. Det är en oerhört praktisk och rolig liten pryl, som finns tillgänglig i en rad färgglada färger. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.View Deal