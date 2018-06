Instagram kan være i ferd med å støtte timelange videoer

Instagram planlegger antageligvis å droppe den korte lengdebegrensningen på videoer, og heller begynne å inkludere innhold som er opptil en time langt, ifølge en ny artikkel.

The Wall Street Journal sier at Instagram snuser på en "ny egenskap" som kommer til å la plattformen forandre fokus til "vertikale videoer" som varer mye lengre (enn nå).



For øyeblikket støtter Instagram videoklipp, men de kan ikke vare mer enn 30 sekunder i historier-seksjonen av appen, selv om videoer i hovedfeeden kan vare opptil et minutt. Vertikale video-formen er allerede brukt i historier, men artikkelen til The Wall Street Journal sier ikke noe om hvorvidt disse lengre videoene kun vil finnes i historier-delen, eller om den også blir i bruk i hovedfeeden.

Snutt eller helaftens?

Uansett hvor disse lengre videoene vil dukke opp representerer de et stort skifte for Instagram. Det ville dog ikke være en veldig overraskende forandring, all den tid Instagram er eid av Facebook.

I de siste månedene har selskapet til Zuckerberg fokusert på lengre videoer på Facebook også, kanskje litt fordi de tilknyttede reklameinntektene er såpass lukrative. Likevel, i en tid hvor tenåringer i rømmer plattformen i strie strømmer, og i hovedsak tar i bruk YouTube om de vil se på lengre videoer, kan denne taktikken være mindre økonomisk givende enn Facebook håper på.

Samtidig er det slik at Instagram er en fremgangsrik plattform, og millioner av brukere later til å bruke historier-seksjonen til å se på småsnutter hver dag — 300 millioner av appens 800 millioner brukere er innom denne delen av appen daglig. Det gir derfor mening at Facebook vurderer å overføre lengre videoer til en plattform som det er større sannsynlighet for at vil ta slike forandringer bedre imot.

Om det hele blir en suksess er dog vanskelig å si. Det kan vise seg at snutt-elskende Instagram-brukere ikke har noen interesse av innhold som varer i timevis.

Det som er interessant er at dette tilsynelatende blir vurdert samtidig som Instagram jobber med å implementere en egenskap som forteller folk hvor lang tid de har brukt på appen, i et forsøk på å få folk til å bruke tiden sin bedre.

For øyeblikket beskriver The Wall Street Journal planen som «provisorisk» og «antageligvis noe som kommer til å forandre form», så det er ikke sikkert at dette kommer til å nå ut til sluttbrukere.