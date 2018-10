Samsungin taitettava Galaxy X saatetaan paljastaa jo ensi kuussa

Taittuvaa Samsung Galaxy X:ää on huhuttu jo vuosien ajan. Lukuisten huhujen ja vuotokuvien jälkeen eteläkorealaisyhtiö näyttäisi nyt vihdoin olevan valmis paljastamaan futuristisimman älypuhelimensa.

Samsung julkaisi hiljattain twiitin, jossa se ilmoitti järjestävänsä kehittäjäkonferenssin marraskuussa. Kyseisessä twiitissä oli videografiikka, jossa kaksi linjaa avautuivat oikealle osoittavaksi nuoleksi ja lopulta yhdeksi pystyviivaksi. Näet twiitin alta:

The crossroads between the present and the future – Samsung Developer Conference is where you’ll meet the knowledge needed to stay on tech’s cutting edge. #SDC18Learn more: https://t.co/t66edOWIUi pic.twitter.com/bDZHuZVWeeOctober 18, 2018