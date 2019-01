Parhaat täysin langattomat nappikuulokkeet 2019: valitsimme parhaat mallit täydellistä vapautta kaipaaville

Langattomat vs täysin langattomat: miten ne eroavat toisistaan? Langattomat kuulokkeet ovat olleet jo olemassa käytännössä siitä lähtien, kun Bluetooth keksittiin. Vaikka ne toimivat akulla, eivätkä tarvitse fyysistä yhteyttä kuuntelulaitteeseen, niissä on johto varsinaisten kuulokkeiden välillä ja toisinaan myös niskasanka. Täysin langattomissa kuulokkeissa ei ole minkäänlaisia johtoja. Siinä missä langattomilla kuulokkeilla voi kuunnella musiikkia kuuntelulaitteen lähettyvillä, täysin langattomissa kuulokkeissa on täydellinen liikkuvuuden vapaus. Jos kaipaat siis täysin langattomia kuulokkeita, suosittelemme tutustumaan parhaiden täysin langattomien kuulokkeiden osto-oppaaseemme.

Kuulokkeiden johdot alkavat tippua pois muodista. Langattomien mallien ääni kuulostaa paremmalta kuin koskaan aiemmin, ja Bluetooth 5.0:n kaltaiset formatit ovat entistä luotettavampia. Monet lippulaivapuhelimet julkaistaan myös jo ilman kuulokeliitäntöjä, joten kuluttajat etsivät vaihtoehtoisia ratkaisuja kuulokkeissaan. Täysin langattomat kuulokkeet tarjoavat heille täydellisen langattoman vapauden.

Täysin langattomissa kuulokkeissa ei ole minkäänlaisia johtoja nappikuulokkeiden välillä, eikä niissä ole myöskään niskasankoja tai muitakaan epämukavuuksia. Johdot eivät siis mene solmuun taskuissasi tai jää laitteiden väliin treenatessa.

Nämä mallit ovat myös aavistuksen kalliimpia kuin tavalliset langattomat nappikuulokkeet, mutta toisaalta maksat vapaudesta.

Olemme valinneetkin juuri sinua varten markkinoiden parhaimmat täysin langattomat kuulokkeet, mutta sitä ennen meidän on aika huomioida se ilmiselvin vaihtoehto.

[Päivitys: Onko sinulla AIVAN liikaa rahaa käsissäsi? Miten olisi silloin nämä 1 000 dollarin Louis Vuitton-monogrammatut täysin langattomat nappikuulokkeet?]

Lue meidän viimeisin täysin langattoman kuulokemallin arvostelu: Earin M-2

Apple AirPods

Applen omat täysin langattomat kuulokkeet

Rakenne: Avoin selkämys | Paino: 4 g (38 g latauskotelon kera) | Elementin tyyppi: dynaaminen | Akkukesto: 5 tuntia (latauskotelossa 20 tuntia) | Langattomuusalue: 10 metriä | NFC: Ei

Ilmiömäinen akkukesto

Helppo liitettävyys

Mielipiteitä jakava muotoilu

Kilpailijat tarjoavat parempaa ääntä

Apple AirPods on kiistatta tuonut täysin langattomat kuulokkeet monien tietoisuuteen. Ne toimivat saumattomasti iPhonen kanssa, kuulostavat jokseenkin hyviltä ja ovat akkukestoltaan ilmiömäiset.

Mutta ilman iPhonea ne menettävät monet ominaisuuksistaan.

Muissa malleissa pystyt säätämään musiikkiasetuksiasi paljon nopeammin ja helpommin. Siri ei vastaa sisäänrakennettuja kontrolleja, minkä lisäksi tarve räplätä puhelinta jatkuvasti tuntuu jokseenkin nurinkuriselta musiikkia kuunnellessa.

Lisäksi emme voi ohittaa sitä faktaa, että kyseessä ovat äärimmäisen kalliit nappikuulokkeet, ja vastaavalla hinnalla saa parempiakin vaihtoehtoja – etenkin jos etsit kuulokkeita muulle kuin iPhonelle.

Mitkä ovat parhaimmat täysin langattomat nappikuulokkeet?

1. RHA TrueConnect True Wireless Earbuds

Uusi kuningas

Rakenne: Suljettu | Paino: 13 g | Taajusvaste: 20 Hz – 20 kHz | Vahvistinelementit: 6 mm | Elementin tyyppi: dynaaminen | Herkkyys: - | Impedanssi: - | Akkukesto: 5 tuntia (20 tuntia latauskotelon kera) | Langattomuusalue: 10 metriä | NFC: Ei

Tasapainoinen ja yksityiskohtainen äänentoisto

Erinomainen laatu

Luotettava yhteys

Altis sormenjäljille

Pehmeät napit

Vaikka TrueConnect on RHA:n ensimmäiset täysin langattomat nappikuulokkeet, yhtiö on pitänyt huolen saapumalla markkinoille täysin valmistautuneena. Kyseinen malli on tämän hetken paras täysin langaton nappikuuloke, jossa yhdistyvät upea äänenlaatu, hyvä akkukesto sekä luotettava yhteys.

Jabra Elite 65t asettivat standardin täysin langattomille nappikuulokkeille, ja vaikka RHA päihittää mallit, kyseessä on edelleen loistava vaihtoehto. TrueConnectiin verrattuna Jabrassa on useampi ominaisuus, kuten tilaääniin mukautuva ambient-tila sekä ääniprofiileihin tarkoitettu sovellus.

RHA:n suhteen kyseisiä ominaisuuksia ei jää kuitenkaan kaipaamaan, sillä siinä on huomattavasti parempi äänenlaatu sekä yhteys. Ne myös tuntuvat huomattavasti laadukkaammilta kuin muoviset Jabrat.

Jos olet aikeissa harkita täysin langattomia nappikuulokkeita, suosittelemme 169 euroa kustantavan RHA TrueConnectin olevan listasi kärkipäässä.

[Kaipaatko tyylikkäämpää muotoilua? Lisähinnalla kannattaa kääntyä Earin M-2:n puoleen.]

Lue arvostelu: RHA TrueConnect

2. Jabra Elite 65t

Lähes täydelliset täysin langattomat nappikuulokkeet

Rakenne: Suljettu | Paino: - | Kaapelin pituus: - | Taajusvaste: 20 Hz – 20 kHz | Vahvistinelementit: - | Elementin tyyppi: dynaaminen | Herkkyys: - | Impedanssi: - | Akkukesto: 25 tuntia (latauskotelon kera) | Langattomuusalue: 8 metriä | NFC: -

Erinomainen akkukesto

Tasapainoinen äänenlaatu

Rajallinen nappikuulokevalinta

Rajallinen vesikestävyys

Jos kaipaat todella laadukkaat täysin langattomat nappikuulokkeet, mutta et halua Apple AirPodseja , silloin Jabra Elite 65t on valintasi.

Useiden kuukauden käytön jälkeen olemme vakuuttuneet Jabran monipuolisesta laadusta: Elite 65t tarjoaa maltillisen ja vakuuttavan muotoilun, luotettavan yhteyden sekä todella upean äänenlaadun.

Jos vain lompakkosi kestää hintalapun, suosittelemme näitä.

Lue arvostelu: Jabra Elite 65t

3. Jabra Elite Sport True Wireless Earbuds

Loistava ääni ja fitness-toiminto yhdessä paketissa

Rakenne: Suljettu | Paino: - | Taajusvaste: 20 Hz – 20 kHz | Vahvistinelementit: - | Elementin tyyppi: - | Herkkyys: - | Impedanssi: - | Akkukesto: 4,5 tuntia (13,5 tuntia latauskotelon kera) | Langattomuusalue: - | NFC: Ei

Erinomaiset treenitoiminnot

Loistava äänieristys

Todella hyvä äänenlaatu

Fitness-toiminnot eivät sovi kaikille

Rajallinen määrä latauskertoja latauskotelossa

Jos olet luonteeltasi urheilullisempi, silloin Jabra Elite Sport voi olla täydellinen vaihtoehto juuri sinulle. Oikeassa kuulokkeessa on nimittäin sisäänrakennettu sykemittari, jonka avulla voit mitata urheilusuoritustasi.

Jabran oma sovellus auttaa puolestaan seuraamaan muita harjoitteita ja käynnistää tarvittavan seurannan nappikuulokkeen nappia painamalla. Sykemittari on myös yhtä luotettava kuin aktiivisuusrannekkeissa olevat, kunhan Elite Sportin nappikuulokkeet ovat vain korvissa kunnolla.

Kyseinen malli nimittäin täyttää korvakäytävän sen omalaatuisella nappikuulokkeilla, mikä osaltaan takaa upean äänieristyksen ja tukevan pidon.

Kaiken lisäksi Jabra päivitti hiljattain Elite Sport -mallin akunkeston 4,5 tuntiin yhdellä latauskerralla, minkä pitäisi riittää viikottaiseen treenipuristukseen.

Lue arvostelu: Jabra Elite Sport

4. Optoma NuForce BE Free5

Erinomaiset ensikuulokkeet täysin langattomaan kokeiluun

Rakenne: Suljettu (dynaaminen) | Paino: - | Taajusvaste: 20 Hz – 20 kHz | Vahvistinelementit: - | Elementin tyyppi: Kupoli | Herkkyys: - | Impedanssi: - | Akkukesto: 13 tuntia | Langattomuusalue: 10 metriä | NFC: Kyllä

Hiottu muotoilu

Mukavat

Hyvä ääni ja -eristys

Pehmeät painikkeet

Ärsyttävä ohjaus

NuForce BE Free5 -langattomat nappikuulokkeet ovat todiste siitä, kuinka käyttövalmiita täysin langattomat kuulokkeet ovat jo nykyään. Juuri tätä mallia voi olla Suomesta hankala löytää, mutta noin sadan dollarin hintaluokassa niissä on paljon viimeistellympi muotoilu kuin huomattavasti kalliimmassa BE Free8:ssa , joka maksaa Suomessa 199 euroa. Lisäksi BE Free5 kuulostaa paremmalta!

Valitettavasti huomasimme testeissämme, että vasemman nappikuulokkeen yhteys katkesi useammin kuin olisi toivottavaa.

Lue arvostelu: Optoma NuForce BE Free5

5. Sennheiser Momentum True Wireless

Hyvä ääni ja muotoilu

Rakenne: Suljettu | Paino: 72,6 g | Taajusvaste: 5 Hz – 21 kHz | Vahvistinelementit: 7 mm | Elementin tyyppi: Beryllium | Herkkyys: - | Impedanssi: - | Akkukesto: 4 tuntia (12 tuntia latauskotelon kera) | Langattomuusalue: - | NFC: -

Rikas ja kattava ääni

Tyylikäs muotoilu

Latauskotelossa kaksi latauskertaa

Epätarkka äänenvoimakkuussäädin

Voisi olla mukavampi

Sennheiser saapuu kilpailijoidensa seuraksi Momentum True Wireless -nappikuulokkeilla. Laadukkaan Momentum-sarjan tuorein tulokas tarjoaa täysin langattoman vaihtoehdon Sennheiserin tavaramerkiksi muodostuneella huippu äänenlaadulla varustettuna.

Nappikuulokkeissa on tosin virtaa vain neljäksi tunniksi, mutta onneksi latauskotelossa riittää mehuja peräti kahteen päivityskertaan, joten kokonaiskesto on hulppea 12 tuntia.

Valitettavasti 299 euron hintaluokassa ne ovat käytännössä tuplasti kalliimmat kuin Applen AirPodsit. Toki niissä on sisäänrakennetut kontrollit, joten sinun ei tarvitse kaivaa puhelinta säätääksesi asetuksia, mutta valitettavasti äänenvoimakkuussäädin voisi olla aavistuksen tarkempi.

Kokonaisuus on silti tyylitietoinen ja äänenlaadullisesti erinomainen valinta täysin langattomia nappikuulokkeita metsästäville.

Lue arvostelu: Sennheiser Momentum True Wireless

6. Sony WF-SP700N -vastamelunappikuulokkeet

Edullisin paras vaihtoehto

Rakenne: Suljettu | Paino: - | Kaapelin pituus: - | Taajusvaste: 20 - 20 000 Hz | Vahvistinelementit: - | Elementin tyyppi: - | Herkkyys: - | Impedanssi: - | Akkukesto: 4,5 tuntia (latauskotelossa: 13,5 tuntia) | Langattomuusalue: - | NFC: Ei

Mukavat korvissa

Hienkestävät

Kirkkaus voisi olla selvempi

Huono vastamelutoiminto

Sonyn ensimmäiset täysin langattomat kuulokkeet, Sony WF-1000X , jakoivat mielipiteitä. Toisten mielessä niissä ei ollut tarpeeksi bassoa, kun taas toiset pitivät niitä liiallisena. Osan kohdalla niihin ei saanut kunnolla yhteyttä, ja toiset kertoivat niiden toimivan moitteetta.

Kritiikkiä tuli joka suunnalta, mikä sai tietenkin herättämään epäilyksen, etteivät Sonyn kuulokkeet voi yksinkertaisesti miellyttää kaikkia.

Nyt yhtiön toisen sukupolven täysin langattomat kuulokkeet Sony WF-SP700N:t yrittävät valloittaa kuulijat uudelleen. Tässä mallissa on tasapainoisempi alapää ja ylipäätään tasaisempi ääni lähes kauttaaltaan. Niissä on edelleen hyvin vaatimaton vastamelutoiminto sekä hienkestävä PX4-luokitus. Mukana tuleva latauskotelo miellyttää silmiä, mutta eivät muutoin eroa juurikaan edellisestä.

Lue arvostelu: Sony WF-SP700N

7. Sony WF-1000X True Wireless Earbuds

Vastamelutoiminto minikoossa

Rakenne: Suljettu | Paino: 70 g | Taajusvaste: 20 - 20 000 Hz | Vahvistinelementit: 6 mm | Elementin tyyppi: kupoli | Herkkyys: - | Impedanssi: - | Akkukesto: 3 tuntia (latauskotelossa: 6 tuntia) | Langattomuusalue: 10 m | NFC: Kyllä

Vastamelutoiminto toimii hyvin

Rikas ja täyteläinen ääni

Hieman kookkaat

Ei äänenvoimakkuussäädintä napeissa

Ottaen huomioon, että vastamelutoiminto langattomissa nappikuulokkeissa on verrattain harvinaista, on melkoisen yllättävää, että Sony on onnistunut tuomaan ne jo täysin langattomiin nappikuulokkeisiin.

Sony WF-1000X tarjoaa nappikuulokkeiden tasolla todella hyvän vastamelutoiminnon, joka ei yllä kuppimallien tasolle, mutta jos kaipaat kuulokkeissa huomaamattomuutta, kompromissi on sen arvoinen.

Vastamelutoiminnon lisäksi WF-1000X onnistuu vakuuttamaan. Akkukesto on siedettävä kolme tuntia, joka on sopiva täysin langattomalle nappikuulokkeelle, minkä lisäksi sen voi tuplata mukana tulevan latauskotelon avulla. Myös ääni on rikas ja täyteläinen.

Ainoa varauksemme tämän mallin kohdalla on paikoin hieman oikukas yhteys itse nappikuulokkeiden välillä, ja vaikka se ei kestä kuin vajaan sekunnin, se on toisinaan perin ärsyttävää. Lisäksi nappikuulokkeissa ei ole lainkaan äänenvoimakkuuden säädintä, vaan niiden kautta voi ainoastaan toistaa, tauottaa tai vaihtaa kappaletta.

Mutta jos kaipaat vastamelutoiminnolla ja kohtalaisella äänenlaadulla varustettuja nappikuulokkeita, silloin suosittelemme nappaamaan WF-1000X:n.

Lue arvostelu: Sony WF-1000X

8. B&O Beoplay E8 Wireless Earphones

Hyvin hintavat mutta laadukkaat

Rakenne: Suljettu | Paino: 13 g | Kaapelin pituus: - | Taajusvaste: 20 - 20 000 Hz | Vahvistinelementit: 5,7 mm | Elementin tyyppi: Elektrodynaaminen | Herkkyys: - | Impedanssi: - | Akkukesto: 4 tuntia (latauskotelossa: 8 tuntia) | Langattomuusalue: 30 metriä | NFC: Kyllä

Hyvä äänenlaatu

Erinomainen muotoilu

Helppo ottaa käyttöön

Voivat tuntua hieman liian tiukoilta

Kerrotaan tämä jo heti ensimmäisenä: B&O Beoplay E8:t ovat ehkä kauniimmat ja kalleimmat langattomat kuulokkeet, jotka voit tällä hetkellä ostaa.

299 euron hintaisina voit maksaa muutaman kymmenen euroa enemmän ja saat Bose QuietComfort 35:t, joissa on parempi akkukesto ja rikkaampi ääni. Mutta jos haluat ottaa kuulokkeet mukaan salille, eikä raha ole este, Beoplay E8 -kuulokkeet voivat olla juuri sinun mallisi.

Vaikka mallissa ei ole vastamelutoimintoa, sen akku kestää nelisen tuntia Bluetooth 4.2 -yhteyden päässä. E8:n mukana tulee myös tyylikäs kantokotelo, minkä lisäksi ääntä voi säätää mieleisekseen iOS- ja Android-laitteille ladattavalla Beoplay-sovelluksella.

Vaikka ääntä ei jaksaisikaan säätää ToneTouchilla, E8:t kuulostavat kirkkailta ja selkeiltä. Basson taso riippuu siitä, kuinka syvälle työnnät kuulokkeet korviisi, mutta ne ovat riittävän hyvät tämänkokoisiksi kuulokkeiksi. Jos pystyt katsomaan hinnan yli, niin Beoplay E8:t ovat erinomainen investointi. Ne ovat kompaktit, niissä on hyvä äänenlaatu ja ne näyttävät upeilta.

Lue arvostelu: B&O Beoplay E8 Wireless Earphones