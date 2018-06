Instagrams nye funktion, IGTV, forventes at blive lanceret i dag

Instagrams nye funktion til videoer i lang format forventes at blive lanceret senere i dag og kommer formentlig til at hedde IGTV. Ifølge TechCrunch vil den nye kanal blive lanceret med klip fra både professionelle og uafhængige skabere, som har mange følgere på Instagram.



Videoer er i øjeblikket begrænset til 30 sekunder i Instagram Stories og et minut i brugernes nyhedsfeeds. IGTV skulle efter sigende understøtte videoer som har en varighed på op til en time, selvom Instagram opfordrer brugerne til at stile efter (håndterbare) 10 minutter.

For to uger siden rapporterede Wall Street Journal, at Instagram havde planer om en ny funktion, der skulle understøtte længere videoklip og "fokusere på vertikale videoer", men det er altså første gang, vi hører detaljer om den nye funktion.

Vi opdaterer denne artikel, så snart vi ved mere.