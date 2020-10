Carga la batería de tu Nintendo Switch cada seis meses o la dañarás gravemente

Nintendo a pedido a los dueños de la Nintendo Switch que carguen su consola por lo menos cada seis meses para evitar dañarla gravemente. Si hace meses que no has usado y recargado la tuya, sácala del cajón ya y cárgala cuanto antes.

La alerta nos llega de la cuenta oficial de Twitter del soporte técnido de Nintendo Japón: “por favor carga [tu batería] cada seis meses". Si no lo haces, la batería podría dañarse definitivamente y no cargar más. Aparte de dejar de funcionar, la batería también podrá hincharse haciendo que la consola sufra daños irreparables.

El problema no sólo es de la Nintendo Switch. Cualquier dispositivo con una batería recargable puede sufrir el mismo destino. Ya lo hemos visto en otros dispositivos electrónicos, como la Sony PSP.

Si usas tu Switch habitualmente o la tienes en su estación de carga, no hay ningún problema. Pero si has dejado tu Nintendo Swith o Nintendo Switch Lite en un cajón durante un largo tiempo, data prisa y cárgala.

Por si necesitas más razones

Si no has usado tu Switch en mucho tiempo hay buenas razones para usarla y disfrutarla. El evento de Halloween de Animal Crossing: New Horizons está en marcha. Y con el nuevo Super Mario 3D All-Stars podrás jugar a Super Mario Galaxy en cualquier sitio.

Nintendo también ha anunciado Hyrule Warriors: Age of Calamity recientemente, una precuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Via Destructoid