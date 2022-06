Discord Voice-kanalen krijgen eigen chatfunctie

Audio player loading…

Discord (opens in new tab), het populaire chat-platform (met een focus op gamers), voegt eindelijk chats toe aan elk voice-chat in een server. De functie heet, doeltreffend, ''Chat in voice-kanalen''. In elk geval een duidelijke term.

Laat ons uitleggen wat dit betekent. Discord-servers zijn in essentie grote chatgroepen met de mogelijkheid om andere chats te creëren binnenin diezelfde Discord-server voor specifieke onderwerpen en communities. Communicatie vindt voornamelijk plaats door middel van tekstberichten, maar voice-chats spelen ook een grote rol. Dankzij deze kanalen kan je gemakkelijk even komen buurten zonder dat je elke keer een nieuwe ruimte aan moet maken, zoals het geval is bij Skype en Zoom.

Als iemand bijvoorbeeld een YouTube-video naar anderen in de voice-chat wil sturen, komt de link vaak in het ''algemene'' chat-kanaal of een kanaal dat specifiek handmatig voor dat voice-chat is aangemaakt terecht.

Discord Tekst-kanalen (Image credit: Future)

Met Text in voice-kanalen heeft elk voice-chat een eigen chat-kanaal. Of je nu in die voice-chat zit of niet, je kunt altijd het chat-kanaal bereiken zoals je dat bij elke andere doet.

Het doel van deze nieuwe functie is organisatie. In grotere servers (groepen met veel leden) wil niet iedereen notificaties voor elk nieuwe bericht. Berichten van gebruikers in de voice-chat kunnen bovendien kwijtraken tussen andere niet-gerelateerde berichten. Met de nieuwe functie zijn servers minder rommelig en kunnen deelnemers uit de voice-chat gemakkelijk content met elkaar delen.

Chat-kanalen in voice-chats functioneren op dezelfde manier als normale chat-kanalen, met toegang tot emoji, Giphy en reacties. Tijdens voice-calls en en wanneer de chat niet geopend is verschijnen tekstberichten door middel van een kleine pop-up bovenin het scherm.

Discord heeft Chat in voice-kanalen beschikbaar gemaakt voor alle non-community-servers vanaf gisteren. Als je niet weet of je server een community-server is, is dat waarschijnlijk niet zo. Community-servers moeten de functie aanzetten tot 29 juni. Op die datum wordt het standaard op alle servers toegepast.