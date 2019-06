Google Home is zeer intelligente en uiterst veelzijdig in de manier waarop hij kan worden gebruikt, Google Home is gewoon een solide smart speaker. Hij is niet zo geïntegreerd met de eigen diensten van Google als we zouden willen, en heeft enige ruimte voor verbetering op het gebied van audiokwaliteit, maar hij heeft sinds de lancering een lange weg afgelegd.

Google Home kwam iets later aan in onze slimme huizen dan de Amazon Echo, maar Google heeft de verloren tijd zeker ingehaald. Sinds de lancering heeft de zoekgigant een aantal nieuwe functies voor zijn slimme luidspreker ingezet, die er allemaal toe bijdragen dat de Google Home een geweldige toegang biedt naar het smart home.

Je kan de ingebouwde Google Assistant van de speaker vragen om het weerbericht te geven, de thermostaat voor te verlagen wanneer je het huis verlaat, je een feit te vertellen, of die ene grappige video terug te laten vinden en op je Chromecast te gooien.

Bovendien kan Google Home nu ook zonder extra abonnement toegang krijgen tot nummers van YouTube Music, waardoor het een solide jukebox-alternatief is geworden.

Google Assistant is ook slim - echt slim. Hij kan je alles vertellen, van de prijs van vliegtickets tot willekeurige feiten zoals hoeveel een papegaai weegt (1.3 kilogram blijkbaar) of hoeveel een nieuw stuk technologie kost ("volgens TechRadar kost de PlayStation 4 Pro 365 euro").

Maar helaas, als je diezelfde vraag stelt met andere woorden of op een iets andere toon, dan geeft Google's ultra-slimme assistent je soms een heel ander antwoord zonder uitleg.

Dat algemene probleem - "het werkt soms, maar niet altijd" - is niet alleen symptomatisch voor de Google Home van 95 euro; de Amazon Echo is ook verre van immuun voor dat probleem. Beide apparaten zullen met de tijd slimmer worden, maar voor nu maken ze nog wel enkele fouten.

Een manier waarop Google dit heeft aangepakt is door het toevoegen van Meerdere Acties en Voortgezette Gesprekken, waarbij beide het makkelijker maken om meerdere vragen tegelijk te stellen.

Google Home is misschien niet perfect, maar zal zeker beter worden na verloop van tijd, omdat Google blijft werken aan de AI voice assistant technologie, en we zullen onze review regelmatig bijwerken als er nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd.

Wat is er nieuw voor Google Home?

Sinds augustus 2018 is de Google Assistant tweetalig, wat betekent dat het veel toegankelijker is voor meertalige huishoudens dan voorheen.

Google kondigde aan dat de Assistent nu zijn weg heeft gevonden naar meer dan 500 miljoen apparaten. Dat betekent dat het niet alleen ingebouwd is in Google Home, hij werkt op meer dan 5.000 verschillende apparaten - van auto's tot telefoons.

Twee van de grootste functies om naar de assistent te komen die van invloed zijn op Google Home zijn de meerdere acties-opties en de mogelijkheid om je conversatie later verder te zetten.

Volgens Google is één van de meest gevraagde mogelijkheden dat je meerdere dingen tegelijk kan vragen zonder heel de tijd "Hey Google" te moeten zeggen. Dat is waar het bij het voortdurende gesprek om draait, de Assistent zal in staat zijn om te begrijpen wanneer je ertegen praat in plaats van tegen iemand anders.

Deze nieuwe functie is gerelateerd aan de meerdere acties-optie die ook in juni 2018 is aangekomen - het kan worden gebruikt wanneer je in een gesprek meerdere verzoeken moet doen. Hij heeft ze nu niet langer één voor één nodig, maar kan - in theorie althans - alle acties uitvoeren.

Als je een Android smart TV hebt, kun je nu ook de Google Assistant gebruiken om met Netflix te communiceren, waarbij je hem of haar vraagt om een film af te spelen.

Bron afbeelding: Google

Er is ook een nieuwe uitbreiding van Google's Family Link genaamd "Pretty Please", die is ontworpen om ervoor te zorgen dat je kinderen de stemassistent met respect behandelen. Dit betekent dat de assistent de beleefdheid van de gesprekken begrijpt en zelfs aanmoedigt.

En tot slot zal Google zes nieuwe stemmen aan de assistent toevoegen om het persoonlijker en natuurlijker te laten aanvoelen.

Natuurlijk is dit alles extra bovenop alle andere verbazingwekkende dingen die Google Home en zijn assistent al kunnen doen. Eerder op de Google IO 2017 kondigde Google vier grote veranderingen aan in de smart speaker: proactieve ondersteuning, handsfree bellen, bluetooth en visuele reacties.

Met handsfree bellen en bluetooth kan je contacten importeren van je telefoon en als je vervolgens een telefoongesprek wilt voeren, hoef je dat alleen maar te vragen.

Op IO 2017 kondigde Google ook aan dat de Home de gratis versie van Spotify, SoundCloud en Deezer zal ondersteunen.

Design

Omdat "luchtverfrisser" een gevarieerde beschrijving kan zijn, afhankelijk van waar je je in de wereld bevindt, kan een betere beschrijving van zijn vorm een kleine vaas zijn - hij heeft een brede bodem en een kleinere bovenkant.

Elke Google Home wordt geleverd met een standaard basis gemaakt uit een grijze stof, met een rubberen bodem die kan worden vervangen voor een ander materiaal of een andere kleur.

Tot nu toe biedt Google twee soorten bodems die bij je huisdecor passen: metaal en stof, elk met verschillende kleuren en afwerkingen. Metalen onderstellen zijn gemaakt van gelakt staal of polycarbonaat en zijn verkrijgbaar in koper-, sneeuw- of koolstofkleuren. Aan de stofkant zijn de drie kleuren mango, marine en violet, naast de standaard witte mesh.

Overweeg je een Google Home? Bekijk onze Google Home Max review voordat je beslist.

Vanuit een puur esthetisch oogpunt is Google Home de veel aantrekkelijkere optie in vergelijking met de volledig zwarte vorm van de Amazon Echo. Hij ziet er minder onheilspellend uit dan de zwarte monoliet en het is ook een stuk korter met 142,8 x 96,4 mm (5,62 x 3,79 inch; H x D), wat betekent dat de slimme speaker gemakkelijker in zijn omgeving past.

Bron afbeelding: TechRadar

De vorm heeft echter ook een functie. Het bovenste, vlakke, schuine oppervlak van de Google Home fungeert als een aanraakpaneel, waarmee je het volume kunt wijzigen, de muziek kunt afspelen en pauzeren of de Google Home assistant kunt activeren met een tikje. Eenmaal geactiveerd, hetzij door op het bovenste paneel te tikken voor een paar seconden of door de woorden "OK Google" of "Hey Google" te zeggen, draaien vier meerkleurige lichten om aan te geven dat je zijn aandacht getrokken hebt.

Terwijl de Echo van Amazon een fysieke volumeknop heeft, werkt de Google Home aanraakbediening die minder nauwkeurig voelt. Wij waarderen echter een fysieke knop om de speaker te dempen, wat betekent je zeker kunt zijn wanneer hij wel of niet aan het luisteren is.

De Google Home registreert over het algemeen goed je stem met zijn twee ingebouwde microfoons op de bovenste helft van het chassis, maar het werkt nog niet 100% van de tijd. Of dit nu te danken is aan de software van Google, of de afhankelijkheid van twee microfoons in plaats van de vijf in de Amazon Echo, dit wil zeggen dat je op een bepaald moment zeker jezelf zal herhalen of luider moet spreken.

Maak het onderste gedeelte los en je vindt een luidspreker en twee passieve radiatoren, die, gezien het volume van het kleine apparaatje, indrukwekkend zijn. De Amazon Echo heeft nog een paar luidsprekers in het chassis, en kan daarom beter klinken bij hogere volumes, maar wat hier onder de motorkap zit is genoeg om de klus te klaren.

Audioprestaties

Terwijl Google Assistant hier misschien wel de belangrijkste factor kan zijn, is Google Home eigenlijk ook een vrij capabel audioapparaat.

Het heeft toegang tot allerlei streamingdiensten - Google Play Music, YouTube Music, Spotify en Pandora - en werkt als een wifi-luidspreker dankzij de ingebouwde Google Cast-mogelijkheden.

Wat dat in de praktijk betekent, is dat je hem kunt vragen om bijna elk nummer te spelen dat je maar kunt bedenken, en hij kan zoeken tussen de 30 miljoen liedjes in de catalogus van Google Play Music of je kan gaan voor YouTube Music, waardoor je toegang hebt tot 's werelds grootste muziekbibliotheek.

Bron afbeelding: TechRadar

Minder indrukwekkend is hoeveel moeite Google Home het had met het herkennen van bandnamen die op elkaar lijken. Probeer maar eens, we konden de speaker geen muziek van de band 'Brontide' laten spelen. Soms beweerde Google dat de muziek van de band niet beschikbaar was (het staat op Spotify), of speelde hij muziek of afspeellijsten af van volledig ongerelateerde artiesten.

Vergeleken met bluetooth-luidsprekers in zijn prijsklasse, zoals bijvoorbeeld de Creative Sound Blaster Roar 2 of Razer Leviathan Mini, is de muziek op de Google Home minder robuust qua helderheid in het middelhoge prijzensegment.

Nu is hij niet volledig onbekwaam maar als je van de Google Home verwacht dat hij je hifi-opstelling vervangt, zal je teleurgesteld zijn. (Audiofielen, houd er rekening mee dat een overgrote meerderheid van de tijd dat Google Home zijn muziek van YouTube haalt, een site die berucht is om zijn audiocompressie).

Maar Google Home maakt de minder zuivere geluidskwaliteit goed met een functie die andere luidsprekers niet hebben, en dat is de mogelijkheid om zowel Google Cast-signalen te ontvangen als te verzenden, waardoor het het enige audioapparaat is dat niet alleen muziek van je telefoon kan streamen, maar ook videostreams kan sturen naar alle aangesloten apparaten die compatibel zijn met Google Cast.

Bron afbeelding: TechRadar

Google Cast en Chromecast prestaties

Een van onze kleinere frustraties met de Amazon Echo Dot, was dat het niet mogelijk was om te bepalen welke luidspreker als uitgang werd gebruikt bij spraakopdrachten.

In theorie heeft Google Home dit probleem niet. Stel gewoon een Chromecast in met een naam die gemakkelijk uit te spreken is, en je kunt je Google Home vertellen dat je je favoriete nummers of zelfs video's naar je Hi-Fi en tv kunt streamen.

In theorie is het een geweldige streaming-oplossing, maar in de praktijk hadden we problemen met de functionaliteit.

Neem als voorbeeld de zin, "Bekijk Rick and Morty van Netflix op Eriks Projector". Als je uitspraak perfect is, dan zal het commando meestal werken, maar als de speaker geen enkel deel van de instructie snapt, dan zal het volledig mislukken.

Bron afbeelding: TechRadar

Dan is er nog het probleem bij het selecteren van specifieke afleveringen, wat Google Home niet kan doen. Vraag hem om een show te spelen en hij zal beginnen waar je voor het laatst bent gestopt, maar je kunt niet vragen om een specifieke aflevering af te spelen. Afleveringen overslaan werkt ondertussen wel goed.

We zouden het geweldig vinden als de speaker intelligent genoeg was om een deel van de opdracht te onthouden en om opheldering te vragen over de onderdelen die hij niet begrijpt, maar zoals het er nu uitziet, moet je de hele opdracht in één keer goed zeggen.

Het is ook een lastige klus om het afspelen te controleren als je eenmaal begonnen bent met spelen. De luidspreker de opdracht geven om te 'spelen' of 'pauzeren' werkt goed, maar als je hem zegt dat hij een ander nummer moet spelen, dan vergeet hij plotseling dat hij aan het casten is en speelt hij in plaats daarvan het nieuwe nummer uit zijn eigen speaker.

De grote belofte met Google Assistant was dat hij een contextueel bewustzijn zou hebben, maar vanuit onze ervaring heeft hij nog een lange weg te gaan. Je zult merken dat je veel informatie herhaalt.

Google Home is het centrum van je smart home

Natuurlijk is Chromecast niet het enige apparaat waarmee Google Home kan praten. Er zijn een half dozijn apparaten die nu of binnenkort op Google Home kunnen worden aangesloten.

De hoogtepunten van wat Google Home op dit moment kan aansluiten zijn de Nest-thermostaten, Philips Hue-lampen en het SmartThings-platform van Samsung, terwijl binnenkort nog meer apparaten van derden, zoals LIFX-lampen en LG MusicFlow-luidsprekers, ondersteund worden.

Google Home zal ook integratie ondersteunen met thermostaten van Netatmo en Tado.

We hebben het Google Home getest met een Nest set-up en vonden dat de commando's eenvoudig en intuïtief te geven waren.

Onlangs kondigde Google aan dat Home verschillende nieuwe slimme thuisecosystemen zou ondersteunen, waaronder: Wink, LIFX, TP-Link, Rachio, Vivent, First Alert, Frigidaire, Logitech, Geeni, Anova Insignia. Al die opties zorgen ervoor dat je huis nog slimmer kan worden dan ooit tevoren.

Bron afbeelding: TechRadar

Hoewel verdere hardware-integratie leuk is, is een van de grootste problemen van Google Home dat het niet kan integreren met veel van Google's eigen diensten - zoals Gmail, Voice en Docs - die al jaren bekend zijn. Iedereen gebruikt ze ook gewoon.

Neem bijvoorbeeld Gmail. Je zou denken dat Google Home misschien in staat is om de onderwerpen van je top 10 e-mails af te rammelen maar verrassend genoeg, kan hij dat niet. Hetzelfde geldt voor Google Calendar, waarbij hij niet in staat is om nieuwe gebeurtenissen aan te maken (hoewel hij met plezier bestaande gebeurtenissen in je agenda kan voorlezen). Telefoongesprekken voeren met Google Voice of snelle notities noteren in een Google Doc kan ook niet.

Google heeft een twaalftal eigen diensten waarmee Google Home een link zou kunnen leggen, maar in de huidige staat kan dat gewoon niet. Niet alleen is dit een grote teleurstelling, maar het doet ons ook afvragen waarom deze functionaliteit niet meer prioriteit heeft gekregen. En hoewel het gemakkelijk is om alle tekortkomingen van Google Home aan te wijzen in een langdurige tirade, gaan we dat niet doen.

Maar we zijn met Amazon Echo al eens eerder in de val gelopen van een overdreven kritiek op een slim platform, en sindsdien is het uitgegroeid tot een verbazingwekkend slim toestel dat honderden vragen meer kan beantwoorden dan twee jaar geleden.

Bron afbeelding: TechRadar

Google Home kan daar nu al wat van, waardoor hij nu al veruit een beter systeem is dan de Echo toen hij voor het eerst werd gelanceerd.

Maar uit ervaring blijkt dat hij de komende weken, maanden en jaren alleen maar beter, slimmer en robuuster zal worden.

Op dit moment voldoet hij echter niet aan de verwachtingen.

Wat we leuk vonden

Eén ding is zeker: zonder de aankoop van een Google Home kan je misschien nooit waarderen hoeveel muziek er op YouTube staat.

Enkele van de grootste muziekstreamingdiensten ter wereld hebben bibliotheken met 25, 30 en zelfs 40 miljoen nummers, maar ze zijn verre van compleet. We zeggen niet dat Google Home in staat is om elk nummer af te spelen dat je maar kunt bedenken, maar na wat opzoekwerk in de jaren '90 konden we nog steeds geen nummer vinden dat Google Home niet kon vinden.

En hoewel Google Home uitblinkt als dj, is hij ook een verrassend intelligente smart home hub. Hij sluit nu al aan op een aantal van de grootste platforms door Nest, Philips en Samsungs SmartThings op te nemen, en over een paar maanden zal dat aantal nog verder toenemen.

De Google Cast-functionaliteit is uitstekend en heeft echt potentieel.

Bron afbeelding: TechRadar

Wat we minder leuk vonden

Het is duidelijk dat het gebrek aan integratie in de eigen diensten van Google een groot probleem is. Het feit dat het niet mogelijk is om een e-mail naar iemand in je contacten te sturen of je te helpen bij het plannen van evenementen via Google Calendar zijn enorme vergissingen die het nut van de Home aanzienlijk verminderen.

Het andere probleem met Google Assistant is hoe nauwkeurig je moet zijn bij het stellen van vragen. Als je vraagt in welk jaar een nummer is geschreven, levert dat misschien geen resultaten op, terwijl vragen naar een lanceringsjaar van een nummer dan weer wel een exact antwoord kan opleveren.

Volg elke vraag op met een eenvoudig verzoek zoals "OK Google, vertel me er meer over..." en hij vergeet plots waar je het de afgelopen 30 seconden over hebt gehad.

Een gebrek aan 'contextueel bewustzijn' is op dit moment ook een groot probleem voor de Google Cast-functionaliteit. Wees bereid om bij gebruik van Google Home nogmaals te herhalen waar je wilt dat je muziek wordt afgespeeld.

Toegegeven, dit gebrek aan 'contextueel bewustzijn' is niet iets waar Alexa mee te maken heeft - wat verrassend is gezien het feit dat de Echo niet afkomstig is van het bedrijf met meer dan 20 jaar ervaring in zoekmachines.

Het eindoordeel

Het is gemakkelijk om teleurgesteld te zijn over Google Home als je er een koopt en verwacht dat hij het felbegeerde centrum van je slimme huis wordt. Hij is er gewoon nog niet klaar voor. Hij is een beetje te rigide op vlak van taal, de lijst van slimme thuisapparaten groeit maar is nog steeds te klein, en misschien wel de grootste teleurstelling van al: hij kan niet veel met Google's 'built-in' diensten zoals Gmail of Calendar.

De beste vergelijking voor Google Home is natuurlijk de Amazon Echo. Ze hebben identieke functies, halen muziek op uit vergelijkbare bronnen en worden grotendeels door dezelfde set vragen overhoop gehaald. Terwijl de Echo nog steeds de meest geduchte van de twee is dankzij de tientallen ontwikkelaars die op maat gemaakte commando's hebben gemaakt, loopt de Google Home - in het slechtste geval - zo'n zes maanden achter op de Echo wat betreft ontwikkeling.

Er is ook het probleem dat, hoewel de Home ambitieuzer is met het afspelen van de media, het voor jou niet gemakkelijk is om meerdere stemcommando's te doen. Het heeft weinig zin om die functionaliteit te hebben als het een hele opdracht is om in de praktijk te gebruiken.

Met dezelfde aandacht van hardware- en softwareontwikkelaars en een aantal van die extra Google-services kan de Home snel groeien tot een enorm slimme speaker met Chromecast-integratie.

Voorlopig is de Google Home gewoon een slimme nieuwigheid met toegang tot YouTube-muziek, ingebouwde Google Cast en de mogelijkheid om je een reisje naar de lichtschakelaar te besparen.

Jon Porter heeft ook bijgedragen aan deze review.