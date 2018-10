iPhone XS oplader-fiks nu tilgængelig i ny iOS 12.0.1-opdatering

I sidste uge skrev vi om et iPhone XS og iPhone XS Max oplader-problem , som betød at visse telefoner ikke fik strøm, hvis de blev sluttet til opladeren, mens skærmen var slukket.

I næsten alle rapporterede tilfælde ville telefonen begynde at oplade normalt, så snart den igen var låst op og aktiveret, hvilket indikerer at problemet lå i enhedens inaktivitet, og ikke i det faktum at skærmen var slukket.

Heldigvis er Apple’s nye iOS 12.0.1-opdatering nu blevet udsendt, hvor problemet er løst med en 104MB-download, som “klarer et problem, hvor visse iPhone XS-enheder ikke opladede med det samme, når de blev sluttet til et Lightning-kabel".

Sammen med oplader-problemet, løser firmware-opdatering angiveligt også "et problem, som kunne gøre, at iPhone XS-enheder ville genoprette forbindelse til et WiFi-netværk ved 2,4GHz i stedet for 5GHz”, samtidig med at den også gendanner “den oprindelige placering af ".?123"-tasten på iPad-tastaturet".

Andre dele af opdateringen tager sig af "problemer hvor undertekster måske ikke optræder i visse video-apps” og “hvor Bluetooth kunne blive utilgængeligt".

For at få den seneste iOS 12.0.1-opdatering, skal du gå ind i Indstillinger på din iPhone eller din iPad, vælge Generelt og derefter Softwareopdatering.