Google Translate kan nå oversette nesten 50 språk i sanntid, med kameraet

Fra og med denne uken kan Google Translate appen for iOS og Android oversette ytterligere 13 språk i sanntid via kameraet. Det gjør at antallet språk som Google Translate kan gjøre tekstoversettelser av snart bikker 50.

De nye språkene inkluderer arabisk, punjabi, bengalsk, vietnamesisk, thai, gujarati, kannada, nepalsk, tamil, telugu, malayalam og hindi. Med hindi blant språkene støtter nå Google Translate sanntidoversettelse av fire av verdens 10 største språk.

For å brukere kamerafunksjonen i appen så går du via kamera-ikonet på i hjemmeskjermen. Du vil da få beskjed om å sentrere teksten du ønsker å oversette med det bakre kameraet på telefonen for å ta et bilde.

Google Translate bruker deretter en teknologi som heter «Neural Machine Translation», eller NMT, som er en type maskinlæring for å vise deg en oversettelse i sanntid av det kameraet «ser». Oversettelsen vil komme i det språket du har valgt, men vær obs på at kvaliteten på selve oversettelsen vil variere.

Støtte for sanntidsoversettelse av de nye språkene er tilgjengelig for brukere både på iOS og Android og utrullingen har allerede begynt.