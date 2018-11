Disneys nyligen namngivna streamingtjänst får ytterligare en Star Wars-serie i sin lista

Vi har fått höra några stora nyheter runt Disneys kommande streamingtjänst idag. Netflix-konkurrenten fick nämligen både ett officiellt namn och ännu en Star Wars-serie.

Detta tillkännagavs av Disneys VD Bob Iger under en live ljudsändning gällande företagets årsredovisning samt de finansiella resultaten för årets fjärde kvartal, då Bob även passade på att avslöja det officiella namnet som Disney+.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

The Walt Disney Company’s new direct-to-consumer streaming service will be called Disney+, launching in the U.S. in late 2019: https://t.co/fqv1HFHtqw pic.twitter.com/ut3ojyusB1November 8, 2018

Tillsammans med tjänstens officiella namn, tillkännagavs det även att streamingtjänsten kommer att få ännu en serie som utspelar sig i Star Wars-universumet, efter att det blev klart att Jon Favreaus serie The Manadalorian skulle komma till tjänsten. Den serien är för övrigt redan i produktion.

Den nya serien har ännu inte fått något namn, men produktionen förväntas sätta igång någon gång tidigt under nästa år. Vi kommer att få se Diego Luna spela rollen som Cassian Andor, som introducerades i Rogue One: A Star Wars Story.

Diego Luna will reprise the role of Cassian Andor in a new Star Wars live-action series for Disney+. https://t.co/3eTfkxLEai pic.twitter.com/k7ZYgyAQTfNovember 8, 2018

Med tanke på hur den filmen slutade, antar vi att den nya Star Wars-serien kommer att vara som en slags inledande serie som utspelar sig innan händelserna i Rogue One. Under marknadsföringstiden för Rogue One, upprepade Luna många gånger en djup önskan om att få träffa (och ta på) Jabba the Hutt - kommer den här nya serien på Disney+ äntligen ge honom chansen?

"Det är väldigt speciellt att få återgå till Star Wars-universumet för mig," sa Luna. "Vi har ett fantastiskt äventyr framför oss och det här nya formatet kommer att ge oss alla chansen att utforska denna karaktär ännu djupare."

Disney+ är planerat att lanseras i USA i januari 2019, men vi har fortfarande inte fått någon specifik tidsram för övriga regioner.