Los 10 mejores portátiles para videojuegos de 2017

These are the best gaming notebooks for your hard-earned buck

El descuento de HTC Vive puede ser algo tentador, pero no significa nada sin una plataforma lo suficientemente poderosa. Ahí es donde entran en juego las mejores computadoras portátiles. En el 2017, estamos en movimiento, aunque necesitamos que nuestros ordenadores sean tan poderosos como que sean portátiles -. Para así tomar ventaja de todas estas ofertas insuperables de verano.

Incluso si la actualización a Windows 10 te hace desconfiar, es posible que disfrutes el hecho de que pronto serás capaz de comprobar en el estado de la tarjeta gráfica en el Administrador de tareas. Sin mencionar todas las últimas computadoras portátiles de juegos pueden aprovechar el modo de juego que aparece en la actualización de Windows 10 Creators - y quién no quiere un mejor rendimiento, no importa cuán modestas sean las ganancias?

Hemos cubierto cada tipo de portátil aca en nuestra guía de mejores portátiles.

Ya sea que necesite una computadora portátil del juego que se ejecuta todo en 4K o simplemente algo que usted puede utilizar para ejecutar Prey a una velocidad estable, hemos puesto las mejores computadoras portátiles para videojuegos en cada categoría para ayudarte a determinar tu próxima gran compra. En un pedido basado en nuestras calificaciones de revisión y premios, estos son los mejores portátiles para juegos de 2017.

1. Asus ROG Zephyrus GX501

Menos de una pulgada de grosor y todavía uno de los mejores

CPU: Intel Core i7 | Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X VRAM) | RAM: 16GB | Pantalla: FHD de 15,6 pulgadas (1,920 x 1,080), antideslumbrante y amplio panel de 120Hz con G-Sync | Almacenamiento: 512GB M.2 PCIe x4 SSD

Asombrosamente poderoso

Enfriamiento innovador y silencioso

Cómica duración de la batería

Teclado y ergonomía deficientes

El Asus ROG Zephyrus GX501 no podría haber llegado en un mejor momento. Es posible gracias a la tecnología Max-Q de Nvidia, con la cual la compañía promete que hará los ordenadores portátiles sean simultáneamente más delgados y más rápidos. Que este portátil pueda existir en absoluto es una hazaña, sobre todo teniendo en cuenta que su competencia más cercana de Alienware es más grueso y casi el doble de pesado, mientras que sigue con los resultados de referencia inferior en algunas áreas. Aunque su batería sólo durará dos horas máximo (negando cualquier esperanza de juegos verdaderamente portátiles), el Asus ROG Zephyrus GX501 es Ultrabook-esque en su diseño y juego PCcomo en su rendimiento.

Lee la reseña completa: Asus ROG Zephyrus GX501

2. Razer Blade

Un rival de juego-listo MacBook Pro

CPU: 2,6 GHz Intel Core i7-6700HQ | Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR5 VRAM) | RAM: 16 GB | Almacenamiento: : 256 GB - 1 TB PCIe SSD

Impresionante duración de la batería

Opción de visualización de 4K

Los ventiladores hacen un ruido alto cuando se está cargando

Opciones de actualización limitada

Para muchos jugadores, Ultrabook es una palabra de cuatro letras, pero no tiene que ser. La primera vez que tenga las manos en una Razer Blade, verás una duración de la batería de 4 horas y 8 minutos durante las tareas diarias de productividad (o 7 horas y 29 minutos de vídeo sin interrupción). Aunque se podría argumentar que escatima en lo que respecta a los gráficos, con la ayuda de una carcasa de GPU externa Razer Core, puede atar una Nvidia GTX 1080 Ti si lo deseas. Además, con la nueva opción de pantalla de 4K, es posible que realmente la necesite.

Leer el artículo completo: Razer Blade

3. Asus ROG Strix GL502

Es difícil no amar a un portátil de juegos tan bueno

CPU: Intel Core i7 | Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1060 - 1070 | RAM: 16 GB DDR4 | Pantalla: 15,6 pulgadas Full HD 1.920 x 1.080 IPS | Almacenamiento: : 128 GB - 256 GB SSD, HDD de 1 TB

Muestra Juegos en Full HD

Pantalla deliciosamente vibrante

Duración media de la batería

El Asus Strix GL502 puede no tener el diseño más innovador, intercambiando el habitual esquema de color negro y rojo para uno que hace que se sienta como Halloween todo el año. Pero, sin duda, es uno de los mejores cuando se trata de juegos en 1080p. De hecho, fuimos capaces de poner en marcha los ajustes hasta en Overwatch sin tener un toque por debajo de 60fps. La vida de la batería es media, seguro, pero la pantalla, el rendimiento y el sistema de sonido a bordo más que compensan por ello.

Leer el artículo completo: Asus ROG Strix GL502

4. Alienware 13 R3

La primera vista en el primer portátil de juegos OLED

CPU: Intel Core i5 - i7 | Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1060 | RAM: 8 GB - 16 GB DDR4 | Pantalla: 13,3 pulgadas HD 1366 x 768 TN - QHD de 2560 x 1440 OLED de pantalla táctil | Almacenamiento: : 180 GB - 512 GB SSD

Hermosa pantalla OLED

Diseño mejorado de bisagra hacia adelante

Inesperadamente denso

Duración corta de batería

A diferencia de la mayoría de los ordenadores portátiles de su tamaño, el Alienware 13 R3 lleva un diseño bisagra hacia adelante. Al mover los disipadores de calor normalmente ubicados debajo del teclado a una protuberancia distinta que se proyecta hacia fuera detrás de la pantalla, permite un chasis más delgado de 0,81 pulgadas (0,22 cm). Desafortunadamente, esto significa que usted no encontrará muchas bolsas de 13 pulgadas portátil que realmente se adapte a la Alienware 13 R3; Más bien es probable que tenga que optar por un portador de 15 pulgadas. El verdadero atractivo, sin embargo, no es el apéndice sobresaliente de Alienware 13 R3 ni siquiera su impresionante CPU de cuatro núcleos y clase H. Mientras que usted puede ser tentado por la inclusión de un tamaño completo Nvidia GeForce GTX 1060, es la pantalla táctil OLED que llamó nuestra atención. La gama de colores nítidos pone prácticamente a cada otro ordenador portátil en el mercado en vergüenza.

Leer el artículo completo: Alienware 13 R3

5. Razer Blade Pro

Por último, un reemplazo de escritorio con portabilidad en mente

CPU: Intel Core i7 | Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1080 (8 GB GDDR5) | RAM: 32 GB | Pantalla: 17,3 pulgadas, UHD (3840 x 2160) de la pantalla táctil IGZO con G-Sync | Almacenamiento: : 512 GB - 2 TB PCIe SSD

Starboard trackpad Localización del trackpad en el teclado

Una experiencia de escritorio que puede finalmente cargar

Precio fuera de lugar

Menos de 5 horas de duración de la batería

Por último, Razer ha introducido una computadora portátil que no sólo puede reemplazar su computador de escritorio, pero lo hace sin incluir más peso que la mayoría de las computadoras portátiles grandes. Es caro, sí - sin duda no le ahorrará dinero en comparación con la construcción de su propia PC. Por otro lado, mide sólo 0,88 pulgadas de espesor con una pantalla integrada de 17 pulgadas, 4K multi-touch y una tarjeta Wi-Fi incorporada. Si eso no es suficiente para venderlo ya, Razer Blade Pro también introduce los switches mecánicos de perfil ultrabajo de la compañía a un portátil por primera vez. Estas teclas tienen una apariencia similar a la de los teclados chiclet, pero presiona sobre ellos y sentirás (y escucharás) el chasquido auténtico de una llave mecánica. Es una experiencia mejorada sólo por su colocación inusual del trackpad, que se siente tan natural para el juego que usted se preguntará porqué no estaba allí desde el inicio.

Leer el artículo completo: Razer Blade Pro

6. Gigabyte Aero 14

Un Ultrabook que es de primera clase en rendimiento y valor

CPU: Intel Core i7 | Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR5) | RAM: 16 GB - 32 GB | Pantalla: 14 pulgadas, QHD de 2.560 x 1.440 IPS antideslumbrantes | Almacenamiento: : 512 GB - 1 TB SSD

Diseño ligero y delgado

Precios competitivos

Duración de la batería insuficiente

Cargado con software innecesario

Poniendo un procesador de 7 ª generación Intel Core i7, Nvidia Pascal serie GPU y una resolución de pantalla que sobresale por encima de 1080p, este portátil es más asequible que un Razer Blade o Alienware 13 R3 comparable. Al mismo tiempo, descuida el compromiso en términos de portabilidad y rendimiento. Este es un portátil, por ejemplo, que pesa sólo 1,89 kg y mide 0,78 pulgadas de grosor, lo que sin duda es una hazaña para una máquina de juego. Factor en la prueba de batería de PCMark 8 de 3 horas y 38 minutos y bisagra de 190 grados, y es fácil ver por qué el Gigabyte Aero 14 llegó a nuestro top.

Leer el artículo completo: Gigabyte Aero 14

7. Dell Inspiron 15 para juegos

Este portátil de juegos no te dejará sin dinero

CPU: Intel Core i5 - i7 | Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1050 - 1050 Ti | RAM: 8 GB - 16 GB | Pantalla: 15.6 pulgadas, FHD 1.920 x 1.080 - 3.840 x 2.160 UHD antirreflejos con retroiluminación LED | Almacenamiento: : 8 GB 1 TB sshd - 1 TB de disco duro, 128 GB SSD

Duración estelar de la batería

Puertos por días

Trackpad es sensible

Pantalla tiene debilidades

En un mundo lleno de computadoras portátiles para juegos de alto precio con componentes internos que compensan excesivamente sus resoluciones de pantalla no calificadas y las baterías de corta duración, el Dell Inspiron 15 Gaming es un soplo de aire fresco. Dejando el nombre de Alienware para algo un poco más ordinario, Dell ha creado otra PC de juego enmascarado como una máquina de productividad. Siguiendo los pasos de la Edición Especial de Dell XPS Torre , la Inspiron 15 es un equipo de juego que no sería incómodo para usar en público. Desde el exterior, el Dell Inspiron 15 Gaming es un acto de clase. Mejor aún, es relativamente poderoso, de larga duración y, de llegar a pensar en ello, bastante asequible también.

Leer el artículo completo: Dell Inspiron 15 Juegos

8. HP Omen 17

Un reemplazo de escritorio premium sin el costo premium

CPU: sexta i7 Intel® Core | Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1070 (8 GB GDDR5); Intel HD gráficos 530 | RAM: 16 GB DDR4 | Pantalla: 4K 17,3 pulgadas (3840 x 2160) IPS con G-Sync | Almacenamiento: : 1 TB - 2 TB de disco duro, 128 GB SSD

Precio asequible

4K, Pantalla G-Sync

Construcción de plástico

Tamaño físico grande

Al igual que el GameCube de ordenadores portátiles, el HP Omen 17 tiene la calidad de construcción de un juguete para niños. Sin embargo, cuando vea lo que puede hacer, se preguntará por qué no costó más. En 7 libras, usted tendrá que perdonar el peso del HP Omen 17 si desea beneficiarse de su pantalla de 17 pulgadas Quad-HD. Por supuesto, aunque la GTX 1070 es más de un intérprete de 1440p que uno de 4K, todavía puede esperar una consistente de 30 fps en juegos como The Division en la configuración gráfica más alta. En general, el HP Omen 17 es el equivalente HP Gigabyte P57X de HP, pero con los altavoces Bang & Olufsen que podrían inclinarte un poco por encima.

Leer el artículo completo: HP Omen 17

9. MSI GP72VRX Leopard Pro

Este portátil VR-ready es demasiado ambicioso para su propio bien

CPU: Intel Core i7 | Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR5) | RAM: 16 GB | Pantalla: pantalla de 17,3 pulgadas FHD, 1920 x 1080, 120 Hz, 5 ms, ángulo de visión amplio | Almacenamiento: : 512 GB SATA SSD NVMe M.2

Pantalla sensible de 120Hz

Cargado con partes de marca

Duración corta de batería

Ventiladores notablemente ruidosos

En caso de que no necesite el intenso hardware gráfico de la MSI Omen 17, pero todavía desea la enorme pantalla de 17 pulgadas, la MSI GP72VRX es exactamente el portátil de juegos para usted. Este portátil es desacertado en una sola configuración, pero es una muy buena que es para los juegos de gama media y, especialmente, apoyo VR. Los fans de lo sutil apreciarán el minimalismo de la GP72VRX. Si bien lleva la marca MSI dragón escudo de la marca y un teclado RGB, todo lo demás se mantiene relativamente bajo perfil. La tasa de actualización de 120Hz en su pantalla de 4K sería un aditivo práctico, pero por desgracia, la GTX 1060 no es completamente para espabilarse.

Leer el artículo completo: MSI GP72VRX Leopard Pro

10. Alienware 15 R3

Un elegante y potente videojuego gigantesco

CPU: Intel Core i5 - i7 | Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1050 - 1070 | RAM: 8 GB - 32 GB DDR4 | Pantalla: 15,6 pulgadas, FHD (1920 x 1080) Anti-Glare G-Sync IPS | Almacenamiento: : 1 TB de disco duro - 2 TB SSD; 1 TB de disco duro

Impecable calidad de construcción y diseño

Excelente enfriamiento

Grande y pesado para 15 pulgadas

Duración media de la batería

Cuando se trata de portátiles de juegos, Alienware es la marca que todos reconocen, y el Alienware 15 R3 hace que no sea tan difícil de ver por qué. Esta plataforma móvil resistente es todo sobre el rendimiento y lo atractivo que luzca, adornado de pies a cabeza en la iluminación RGB. Inusualmente, todo desde el logo opuesto de la pantalla al trackpad se puede personalizar con su propia disposición preferida de opciones de color. Pero con este nivel de atractivo viene un peso de 7.69 libras (3.49kg) que podría romper su pesa. Sin embargo, el Alienware 15 R3 más que compensa esto con una gama completa de puertos, rendimiento térmico estelar y una pantalla G-Sync de 120Hz que te hará sonrojar.

Leer el artículo completo: Alienware 15 R3

Gabe Carey has also contributed to this article