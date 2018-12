Los mejores auriculares con cancelación de ruido disponibles hoy

No hay nada peor que ponerse cómodo para un largo viaje con un par de tus álbumes favoritos, sólo para que tu sesión sea arruinada por el mundo exterior.

Presentando unos auriculares con cancelación de ruido, que eliminan el sonido de todo lo que te rodea, para que puedas escuchar tu música a un volumen más bajo (y más seguro).

Hay grandes variaciones de cómo este efecto se logra, pero incluso en su peor versión estos auriculares son todavía mucho mejores que un par tradicional de auriculares en términos de mantener el sonido fuera del radar.

Si opta por una de nuestras opciones para los mejores auriculares de cancelación de ruido, obtendrá un par que no sólo eliminará efectivamente el mayor ruido de fondo posible, sino que también hará que su sonido de la música sea bastante bueno en el proceso.

Dicho esto, a veces el efecto no es completamente perfecto. Son menos eficaces en la cancelación de los ruidos más agudos, pero la mayoría de los conjuntos de alta gama sobresalen al tratar con ruidos bajos y consistentes como el zumbido de un tren o avión.

Consulte las guías exhaustivas de TechRadar sobre los mejores auriculares para comprar hoy incluyendo los mejores auriculares sobre el oído, los mejores auriculares en el oído y los mejores auriculares sobre la oreja

Para pares más especializados, eche un vistazo a nuestras guías para mejores auriculares inalámbricos y los mejores auriculares con cancelación de ruido.

¿Estás buscando algunos auriculares que puedas tomar en la piscina? Echa un vistazo a nuestra guía de los mejores auriculares para natación

Cómo comprar auriculares con cancelación de ruido

Entonces, ¿qué quieres buscar cuando buscas un par de los mejores auriculares con cancelación de ruido? Busque cualquier cosa con las palabras "tecnología activa de cancelación de ruido" en ella.

Cuando se trata de auriculares con cancelación de ruido, hay dos tipos para buscar: activos y pasivos. Pasivo significa que cuando los auriculares se presionan contra tu cabeza, el mismo sonido is cortado en el proceso de cerrar tus oídos a el mundo exterior. No es de alta tecnología. Un montón de auriculares afirman que se trata de algún tipo de técnica avanzada, pero no es nada más que unas cuantas capas de espuma tratando lo posible en mantener el sonido afuera.

La cancelación activa del ruido, por otra parte, implica algunos procesos bastante interesantes para cancelar el sonido. Junto con el relleno que bloquea el sonido de forma pasiva, los micrófonos plantados en los orificios de los auriculares analizan activamente el nivel de ruido ambiental y reflejan ondas de sonido en el oído que funcionan para eliminar el ruido exterior. El objetivo es no escuchar nada más que la música, o lo que sea que esté escuchando.

Los auriculares con cancelación de ruido activo son más eficaces en lo que hacen, pero la desventaja es que esta cancelación de ruido requiere baterías para funcionar, por lo que tendrá que mantenerlas cargadas si desea mantener los ruidos del mundo exterior a raya.

Ahora que ya sabes todo eso, estás listo para elegir un set. Echemos un vistazo a los mejores auriculares con cancelación de ruido, comenzando con una lista de nuestros 10 favoritos:

1. Philips Fidelio NC1

Look ejecutivo y excelente reproducción de sonido

Sonido brillantemente equilibrado

Gran calidad de construcción y duración de la batería

Algunas fugas de sonido

Philips presenta una elegante solución de cancelación de ruido con su NC1. Estos auriculares en el oído no son inalámbricos, pero eso no es una razón para sacarlos. Al ser a 299 dólares, el mismo precio que Bose 'QuietComfort 25, el NC1 son un conjunto más compacto, cómodo y duración de la batería.

Te dan mucho por el dinero aquí. En la caja vienen los auriculares, un estuche duro para guardar y los auriculares rozan una batería recargable que proporciona cancelación de ruido por cerca de 30 horas. Pero lo mejor de todo es que el rendimiento del sonido es extremadamente equilibrado y cálido.

Leer el artículo completo: Philips Fidelio NC1

2. Bose QuietComfort 35

Bose ha quitado los cables de sus canceladores de ruido insignia con gran éxito

Estadio de sonido amplio y claro

Cancelación de ruido increíble

EQ activó un sabor adquirido

Look aburrido

Son un poco más caros que el Philips NC1, pero los auriculares Bose QC35 ofrecen conectividad inalámbrica, por lo que puedes estar libre de cableado, así como de ruido de fondo.

También son un par de sonido mucho mejor que el intento anterior (cableado) de Bose, el Bose QC25, y su duración de la batería es lo suficientemente larga para todos, hasta el más largo de los vuelos.

También vienen con un cable en caso de que desee utilizarlos con un dispositivo que no es compatible con Bluetooth.

A $ 349.95 (£ 289.95 / AU $ 499) los QC35 se sientan firmemente en el extremo premium del espectro, pero si quieres los mejores auriculares con cancelación de ruido disponibles ahora a cualquier precio, entonces hay pocos que pueden competir.

Leer el artículo completo: Bose QuietComfort 35

3. Sony MDR-1000X

Auriculares con cancelación de ruido que se preocupan por audio Hi-Res

Modo de atención rápida

Cancelación de ruido

Larga duración de la batería

Delicado ruido de modo ambiental

El MDR-1000X es sin duda el competidor más cercano a la serie QuietComfort de Bose que hemos tenido el placer de probar. Algunos codecs de gama alta (LDAC, AAC y aptX) ayudan al sonido 1000X incluso mejor que el QC35s, pero en última instancia la cancelación de ruido es un poco menos efectiva en el par de latas de Sony.

¿Qué debe ayudar a su decisión sobre si comprar el MDR-1000X es su reproductor de música - si usted es un propietario de Sony Xperia, sería difícil encontrar un par de auriculares que suenan tan bien como estos con la tecnología de cancelación de ruido incorporado. Incluso si no lo eres, las mercancías de Sony todavía merecen la pena escuchar - y tal vez una compra - si no estás demasiado fuera de su $400 (£ 330 / AU $ 700) etiqueta de precio.

Leer el artículo completo: Sony MDR-1000X

4. Bose QuietComfort 25

Auriculares aptos para un rey y un valor excelente para todos

Impresionante cancelación de ruido

Sonido completo

Un poco más viejo

Los colores cuestan más

Cableado

Si desea el mismo nivel de cancelación de ruido excelente como el Bose QC35s, pero desea ahorrar un poco de dinero, considere optar por la última generación QC25s. El mayor sacrificio que harás es el tema inalámbrico, pero en nuestra opinión, los QC35 son también un mejor sonido para un par de auriculares.

Sin embargo, los QC25s representan una gran selección de alcance medio. Usted obtiene un conjunto finamente ajustado de auriculares que proporcionan más de 35 horas de rendimiento de cancelación de ruido muy bueno con una batería AAA.

Leer el artículo completo: Bose QuietComfort 25

5. AKG N60NC Wireless

Cancelación de ruido inalámbrico desde el maestro de rango medio

Gran sonido

Diseño compacto

La forma en la oreja es incómoda

Controles inicialmente confusos

Si prefiere la cancelación de ruido en el oído, entonces el AKG N60NC Wireless son un gran par de auriculares.

En su punto de precio de gama media los auriculares ofrecen una relación calidad-precio fantástica, con gran calidad de sonido y un nivel de rendimiento de cancelación de ruido que está en un nivel con las entradas mucho más premium en esta lista.

Se trata de un par fantásticamente compacto de auriculares, y ofrecen un paquete muy completo para el precio.

Leer la reseña completa: AKG N60NC Wireless

6. Sennheiser Momentum 2.0 Wireless

Auriculares con cancelación de ruido con muchas funciones

Sonido divertido

Muchas características

Capacidad limitada de cancelación de ruido

Disminución de los máximos

Los auriculares inalámbricos Sennheiser Momentum 2 On-Ear son un paquete realmente bonito. Suenan bien, se ven bien, tienen buenos controles y la cancelación de ruido aceptable, pero es cierto que son un poco caros. Cuestan más que el Bose QuietComfort 35s, pero tienen un rendimiento ligeramente peor inalámbrico, y mucho peor cancelación de ruido activo.

En general, ofrecen un sonido divertido, con grandes bajos emparejado con pronunciado-pero-no-agudos triples y de gama media sólida similar a lo que se oye en el Sennheiser Momentum en orejas o Sennheiser IE 5.00s. Son audaces y llenos, pero no demasiado serios.

Creemos que estarás mejor con algo un poco más arriba en nuestra lista, pero todavía hay mucho que te puede gustar sobre el Momentum 2.0 Wireless.

Leer el artículo completo: Sennheiser Momentum 2.0 Wireless

7. Bose QuietControl 30

La cancelación de ruido llega a los oídos

SGD $431 View at Harvey Norman Singapore

Excelente cancelación de ruido

Audífonos cómodos

No tiene un gran sonido

Tirilla divisible

Los Bose QC 30s son los únicos auriculares de esta lista, después de todo, que son mucho más fácil de bloquear el ruido de fondo cuando tienes dos cojines gruesos alrededor de tus oídos.

Dadas las limitaciones del factor de forma, Bose ha hecho un trabajo fantástico en la cancelación de ruido de la QC30s, que es francamente mejor que un montón de sobre-orejas por ahí.

La desventaja es que estos no son los mejores auriculares que hay en esta lista, pero si usted está dispuesto a comprometerse entonces es duro encontrar la avería con ellos.

Leer el artículo completo: Bose QC 30

8. Samsung Level On Pro Wireless Headphones

Samsung bloquea la parte que cancela el ruido inalámbrico

Almohadillas cómodas de cuero sintético

Funciones adicionales para los propietarios de Samsung

Puente plástico, frágil

Inalámbrico de corto alcance

El Samsung Level On Pro Wireless es uno de los pocos auriculares que hemos probado que se sienten como un paquete para otro dispositivo. Sí, van a funcionar con todos los auriculares Bluetooth y 3.5mm equipados con puerto en el mercado, pero es mejor que se pegue a un dispositivo Samsung con el fin de sacar cada onza de de ventaja aural del codec de audio UHQ.

Es uno de los más cómodos pares de latas en el mercado, y también son mucho más baratos que muchos de la competencia. Si tuviera una mejor calidad de sonido para la gran mayoría de los usuarios de teléfonos celulares sería una recomendación fácil, pero, tal como está, realmente tiene más sentido en la compra cuando se compra junto con Samsung Next Big Thing.

Leer el artículo completo: Samsung Level On Pro Wireless Headphones

9. Sennheiser PXC 550

Gran calidad de sonido y cancelación de ruido, pero a qué costo?

SGD $389 View at Harvey Norman Singapore

Gran sonido

Conectividad de aptX

Controles táctiles que no responden

Cancelación de ruido podría ser mejor

La mayor fortaleza del PXC 550 es su sonido. Otros auriculares con cancelación de ruido inalámbricos podrían ofrecer una mejor interfaz de usuario o una mejor tecnología de cancelación de ruido, pero en última instancia ninguno de los anteriores coincide con la calidad de sonido de estos Sennheisers.

Sin embargo, dicho esto, hay un par de irritaciones que nos impiden plenamente y sin reservas recomendarlos, tales como controles táctiles que no responden Estas molestias no son un factor decisivo, pero definitivamente hay otros auriculares de cancelación de ruido por ahí que no sufren los mismos problemas.

Leer el artículo completo: Sennheiser PXC 550

10. Sony H.ear On MDR-100ABN

Los auriculares Sony H.ear se ven muy bien y, lo que es más importante, son muy buenos también

Brillante Funcionalidad de audio Hi-Res

Excepcionalmente cómodo

Falta de aviso de batería baja

No hay controles táctiles

Encantador de usar, excelente para mirar y fantástico para el sonido, Sony H.ear en MDR-100ABNs sería una compra fina para cualquier persona que busca auriculares inalámbricos de cancelación de ruido con el valor añadido de audio de alta resolución.

En £ 220 / $ 350 (alrededor de $ AU480) que sin duda será en el extremo superior de la mayoría de los presupuestos - pero no dudaría en entregar ese tipo de dinero para auriculares que tienen tecnología suficiente en ellos para durar años.

Leer el artículo completo: Sony H.ear On MDR-100ABN