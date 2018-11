Disneys streamingtjeneste har fået et navn – og endnu en ny Star Wars-serie

Vi kan byde på flere nyheder om Disneys kommende streamingtjeneste i dag, da Netflix-konkurrenten både har fået et officielt navn og endnu en Star Wars-serie.

Disneys bestyrelsesformand og administrerende direktør, Bob Iger, har officielt afsløret navnet på tjenesten som Disney+ under en live audio-webcast af selskabets årsregnskabsrapport og resultater for fjerde kvartal 2018.

The Walt Disney Company’s new direct-to-consumer streaming service will be called Disney+, launching in the U.S. in late 2019: https://t.co/fqv1HFHtqw pic.twitter.com/ut3ojyusB1November 8, 2018

Foruden det spritnye navn, har selskabet også annonceret, at tjenesten vil få endnu et show baseret på Star Wars-universet. Tjenesten er i forvejen på vej med Jon Favreaus serie The Manadalorian, som allerede er i produktion.

Den senest annoncerede serie, der endnu ikke har fået en titel, er udset til produktion i begyndelsen af næste år. I serien genopliver skuespilleren Diego Luna rollen som Cassian Andor, som blev introduceret i filmen Rogue One: A Star Wars Story.

Diego Luna will reprise the role of Cassian Andor in a new Star Wars live-action series for Disney+. https://t.co/3eTfkxLEai pic.twitter.com/k7ZYgyAQTfNovember 8, 2018

I betragtning af filmens slutning må vi antage, at det nye Star Wars-show bliver en prequel-serie. Under presse-arrangementer for Rogue One udtrykte Luna gentagne gange et dybfølt ønske om at møde (og røre) Jabba the Hutt – så måske får han endelig chancen i den kommende serie på Disney+?

"Muligheden for at vende tilbage til Star Wars-universet betyder noget helt særligt for mig," fortæller Luna. "Der venter et fantastisk eventyr forude, og det nye, spændende format giver os chancen for at gå mere i dybden med at udforske denne karakter."

Disney+ bliver lanceret i USA i januar 2019, men der er ikke oplyst nogen forventet tidsramme for, hvornår tjenesten kommer i andre dele af verden.