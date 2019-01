Wii Shop Channel lukker ned efter 12 år

Det kommer måske ikke som nogen overraskelse, men gør stadig ondt. Efter 12 år har Nintendo valgt at lukke ned for deres Wii Shop Channel.

Nintendo annoncerede tilbage i 2017, at de ville begynde nedlukningen af deres Wii Shop Channel. Lukningen tog sin begyndelse d. 26. marts 2018, hvor Nintendo blokerede for muligheden for at tilføje yderligere points til Wii Shop Channel via kreditkort eller Nintendo Points Card.

Den endegyldige afslutning blev dog annonceret til at være d. 30 januar 2019. Dén dato har vi nu passeret.

Wii er alle i samme båd

New Super Mario Bros. Wii

Så hvad sker der nu, hvis du har ubrugte Wii-points? Desværre ser det ud til, at ubrugte points ikke refunderes og derfor er tabt – men du fik trods alt også tre års varsel.

Har du allerede købt WiiWare eller titler via Virtual Console, er der ingen grund til panik. Du vil stadig kunne hente dette indhold og bruge Wii System Transfer til at flytte indhold fra Wii til Wii U . Vær dog opmærksom på, at også disse tjenester i fremtiden også vil blive lukket ned (selvom Nintendo endnu ikke har fastsat en dato for dette).

Lad musikken spille

Wii Sports

Wii Shop Channel er måske væk, men det betyder ikke, at internettet ikke flyder over med butikkens sande eftermæle - temamelodien til Wii Shop Channel. Så lad os sammen lytte til den glade melodi for en sidste gang (før den udsættes for og omdannes til utallige remixes).

RIP Wii Shop Channel (10. december 2006 - 30. januar 2019).