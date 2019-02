Sony Wena gør dit almindelige ur smart

Sony har ikke gjort noget væsen af sig inden for smartwatches, siden deres forrige Android Wear-ur, som de lancerede i 2014. Nu er selskabet tilbage med en løsning, som igen bringer smarte funktioner til dit håndled.

Vi har set lignende hybridløsninger tidligere , men Sony Wena har en lidt anden tilgang. Dette er nemlig blot en rem, som du fæstner til det ur, som du allerede har om håndleddet. Herved kan du få notifikationer fra din telefon, få adgang til kontaktløs betaling og enkel fitness tracking.

Remmen kommer i to forskellige udgaver, og Wena Wrist Active er en sporty variant i silokone, imens Wena Wrist Pro har et mere klassisk design i metal.

Metalremmen er lavet til at passe til traditionelle kvalitetsure. Den er på 20mm i bredden, men passer stadig til ure, som er lavet til remme på 18, 20 og 22mm. Du kan vælge imellem sort eller sølv.

Denne version er vandtæt ned til 50 meter, er udstyret med enkel aktivitets tracking og giver dig tydelige notifikationer på skærmen, som er placeret på bagsiden af dit håndled.

Begge remme understøtter kontaktløs betaling, men det fungerer via en app, der hedder Boon og fås til iOS og Android. Det er derfor usikkert, om dette kommer til at fungere i Danmark.

Dette er Sony Wena Wrist Pro strap. Image Credit: Sony

Er du på udkig efter noget, som er mere rettet mod træning, kan det være, at du i stedet bør vælge Wena Wrist Active. Sammen med skridttælleren, som også er i Pro-varianten, får du her også GPS og pulsmåler.

Alle data synkroniseres med Apple Health eller Google Fit, afhængig af hvilken telefon du slutter til remmen. Også denne variant er på 20mm, men kan bruges med ure, der benytter remme på 18,20 og 22mm.

Dette er Sony Wena Wrist Active. Image Credit: Sony

Har du ikke allerede et traditionelt ur, som du kan benytte med denne smarte rem, kan du samtidig købe et af tre nye ure, som Sony sender på gaden samtidig. Disse har ingen smarte funktioner, så de skal først kombineres med Wena Wrist, hvis du skal have adgang til de ovennævnte funktioner. Urene fås i varianterne Mechanical, Solar og Quartz.

Vi kender endnu ikke den danske pris på Sony Wena, men den britiske pris fpr Pro-varianten er 300 pund, eller hvad der svarer til 3.400 kr, imens Active-varianten er lidt billigere med 349 pund, hvilet er ca. 2.150 kr.

Prisen for urene går fra 100 pund (ca. 850 kr.) for den billigste model, og op til 450 pund (ca. 3.850 kr.) for den dyreste. Disse vil kunne købes i kombination med remmene.