Nye AirPods 2 med bedre batteri og håndfri ”Hej Siri”-funktion

Efter flere måneders spekulation, har Apple lanceret et nyt og opdateret sæt AirPods 2 true wireless-hovedtelefoner med forbedret batterilevetid, smart Siri-assistentfunktion og mulighed for at lade etuiet op trådløst.

Ved første øjekast ligner de nye AirPods 2 meget de originale Apple AirPods . De er stadig helt fri for kabler, lades op via et hvidt etui på størrelse med en tændstikæske, og har nogle aflange hvide stilke fra selve propperne. Men der er opdateringer på hardwaresiden under plastikken, Først er der den nye H1-chip, som Apple specifikt har bygget til hovedtelefonerne. Den forbedrer forbindelsen ved parring og er mere effektiv i forhold til batterilevetiden, som Apple hævner nu giver 50% mere taletid. De originale AirPods gav til sammenligning fem timers brug med i alt 24 timers batterilevetid, når vi tæller opbevaringsetuiet med.

New case, new Siri functionality

Bortset fra den forbedrede batterilevetid, er den største ændring den nye håndfri ”Hej Siri”-funktionalitet. Prop AirPods 2 i ørerne og du kan nu bruge stemmeassistenten til at kalde op, ændre sange og mere – stort set alt hvad Siri kan, direkte fra AirPods 2, uden behov for at hive din iPhone frem.

AirPods 2 leveres med et almindeligt etui til propperne, men Apple introducerer også en ny version af dette - Wireless Charging Case – som kan lades op via Qi-kompatible opladere og behøver altså ikke nogen kabler. Vi forventer, at dette er for at forbedrede den kommende lancering af Apples længeventede Air Power charging mat . Det nye trådløse etui fungerer også med første generation af AirPods og kan købes separat.

Hvad angår forskel i lydkvaliteten, har Apple ikke meldt noget ud om dette. VI opdaterer jer, når vi self får et sæt til test og får lov at afprøve dem.

AirPods 2 kan købes fra i dag og koster 1.379 kroner for udgaven med standardetuiet.

Vil du have AirPods med Wireless Charging Case koster de 1.749 kroner.

Er du kun interesseret i det nye Wireless Charging Case, kan det købes for 679 kroner.