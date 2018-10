Nu kan du snart ændre dit navn på PlayStation Network

Sony tester nu en feature, der omsider vil gøre det muligt for spillere at skifte navn på PlayStation Network.

Sonys direktør for sociale medier, Sid Shuman, fortæller i et blogindlæg, at selskabet snart begynder at teste funktionen i en beta, som er en del af PlayStation Preview-programmet.

I testperioden kan deltagerne skifte deres PSN-navn så mange gange, de vil lyster. Den første ændring kan foretages kvit og frit, mens efterfølgende navneændringer kommer til at koste 9,99 dollars (hvilket svarer til ca. 64 kroner). For PS Plus-medlemmer vil en navneændring koste 4,99 dollars (ca. 32 kr.).

Når du ændrer dit navn, får du mulighed for at få vist dit gamle navn sammen med det nye, så dine venner kan genkende dig – men når du har valgt enten at vise begge navne eller kun det nye, kan dette valg ikke laves om.

Featuren til navneændring bliver kompatibel med spil, der er udgivet efter april 2018 samt de mest populære PlayStation 4-spil. Det er dog ikke alle PlayStation-spil og applikationer, der vil understøtte navneændring.

Men bare rolig, PlayStation udsender en liste over kompatible spil og applikationer, inden funktionen bliver rullet ud officielt.

Hvornår kan man ændre navn?

Betaen er kun tilgængelig for udvalgte brugere, der har forhåndsregistreret sig som testere af tidligere PlayStation 4-betaer, og testen kører frem til slutningen af november.

Lige nu er det uheldigvis ikke muligt at tilmelde sig som ny beta-tester, men funktionen til navneændring bliver lanceret i starten af 2019.