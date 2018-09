iPhone XS vs iPhone X: er Apple's bedste blevet overgået?

Det har været en lang ventetid, men nu er Apple’s meget imødesete smartphone endelig blevet præsenteret. Med navnet iPhone XS , er den opgraderet på en række områder, men har ikke fået den gennemgribende overhaling, som iPhone X var igennem sidste år.

Ved først øjekast er det faktisk svært at skelne de to fra hinanden. Så hvad er det præcis, der er nyt og forbedret her? Hvad er ikke? Og hvordan er de to telefoner egentlig i forhold til hinanden?

Læs videre for at få en komplet sammenligning af iPhone XS og iPhone X i forhold til design og specifikationer for at få svar på disse spørgsmål.

iPhone XS vs iPhone X – design

Når man kigger på den nye iPhone XS og iPhone X er de to telefoner stort set identiske, hvilket ikke er nogen overraskelse, da den seneste iPhone er en ‘S’-model.

Begge telefoner har en metalkant og en glas-bagside, mens de på forsiden har et indhak øverst på skærmen og stort set ingen ramme.

Selv dimensionerne er de samme med 143,6 x 70,9 x 7,7mm, men der er dog en lille forskel i vægt, da iPhone XS vejer 177g og iPhone X 174g.

IPhone XS skulle dog have en længere holdbarhed, da glasset på bagsiden ifølge Apple skulle være det mest robuste, der nogensinde er brugt på en smartphone. Hertil kommer, at XS’eren er IP68-certificeret, hvilket betyder at den kan tåle at være nedsænket i vand på 2 meters dybde i op til 30 minutter, mens den IP67-certificerede iPhone X kun kan klare 1 meter.

IPhone XS er også tilgængelig i en ny guld-tone, sammen med sølv og space grey, mens iPhone X kun fås i sølv og space grey.

iPhone XS vs iPhone X – skærm

Både iPhone XS og iPhone X har en 5,8” OLED-skærm, og som nævnt har begge telefoner et indhak og en minimal ramme. Begge har et skærmforhold på 19,5:9 og en opløsning på 1.125 x 2.436, hvilket giver en pixel-tæthed på 458 pixels pr. tomme.

Så der er ikke meget, der skiller de to, men der er dog sket visse forbedringer bag scenen. For eksempel har iPhone XS angiveligt et 60% større dynamisk område end iPhone X.

iPhone XS vs iPhone X – OS og ydeevne

IPhone XS er drevet af Apple’s nye A12 Bionic-chipset, som er en opgradering af det A11 Bionic-chipset, der befinder sig i iPhone X.

Begge chipset har seks kerner, men A12 Bionic er mindre med en størrelse på 7 nanometer – første gang det er set, og dens performance-kerner er op til 15% hurtigere end A11 Bionic og har et 40% lavere strømforbrug, mens dens effiency-kerner bruger op til 50% mindre strøm. Den har også en 50% hurtigere GPU og en væsentlig hurtigere ‘neural engine’.

IPhone X er selvfølgelig stadigvæk en af de hurtigste telefoner på markedet, så ved almindelig dagligt brug vil du næppe opleve nogen større hastighedsforskel på de to modeller.

Du kan også få mere lagerplads i iPhone XS, som har en maksimal størrelse på 512GB i forhold til de 256GB, som er maksimum for iPhone X.

Når det gælder software, er billedet det samme, for selvom iPhone XS bliver leveret med iOS 12, så vil man snart kunne opdatere iPhone X til samme system. Det er selvfølgelig værd at notere, at iPhone XS formentlig vil være understøttet med nye opdateringer længere end iPhone X.

iPhone XS vs iPhone X – kamera og batteri

Både iPhone XS og iPhone X har et 12MP dual-lens kamera på bagsiden med en f/2.4 telelinse og en f/1.8 vidvinkel. Begge telefoner har også optisk billedstabilisering på begge linser.

Men kameraet er forbedret for iPhone XS, takket være ting som en bedre True Tone-blitz og muligheden for til at justere dybde-uskarpheden, efter man har taget et billede.

Begge telefoner har naturligvis også TrueDepth på front-kameraerne, som driver Face ID – den primære metode til at låse telefonerne op.

Apple har ikke afsløret størrelsen på batteriet i iPhone XS, men har sagt at det kan holde op til 30 minutter længere end iPhone X. IPhone X er forsynet med et batteri på 2.716mAh, som i vore tests kan holde telefonen kørende en hel dag igennem.

iPhone XS vs iPhone X – pris og tilgængelighed

Man kan forudbestille iPhone XS fra den 14. september, og den skulle ligge klar i butikkerne fra den 21. september til en startpris på 8.899 kroner.

IPhone X er selvfølgelig i butikkerne nu, men er ikke længere tilgængelig direkte fra Apple. Den koster i teorien det samme som XS, men man kan forvente, at butikkerne vil begynde at sænke prisen allerede nu.

Konklusion

IPhone XS ser på papiret ud til at være en beskeden opgradering af iPhone X med et nyere, hurtigere chipset, mere lagerplads og andre mindre opgraderinger, og stort set samme design.

Ligesom de fleste andre ‘S’-modeller fra Apple, ser den ud til at være en mere forfinet udgave frem for en helt nyudviklet model, og som sådan er det formentlig ikke værd at opgradere fra iPhone X – i hvert fald ikke, når man udelukkende kigger på specifikationerne.

Hvis du skal vælge imellem de to, og vil ofre de penge det koster, så er iPhone XS næsten med sikkerhed den bedste telefon, men det kan være en fordel at vente på vores fulde anmeldelse, i tilfælde af at telefonen skulle have skjulte problemer af den ene eller den anden art.