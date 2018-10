Førsteinntrykk: iPad Pro 12,9" (2018)

Den største av iPadene er den som vil imponere deg mest når den kommer deg i hende, men når du graver deg nedover i spesifikasjonene og setter dem opp mot prisen, blir det vanskelig å foreta et valg mellom de to nye iPadene. Det er massevis av kraft her, og mye å bli glad i, selv om de iboende begrensningene gjør denne vanskelig å foretrekke fremfor en dedikert laptop. For de kreativt anlagte kan iPad Pro imidlertid tilby massevis av muligheter og stor fleksibilitet.

Apples «andre» iPad er utvilsomt deres mest imponerende, med den største skjermen og den reduserte rammen skiller den seg ut fra det første øyeblikket du klamrer deg til den.

Det faktum at denne saken nesten bare er en skjerm innebærer at du bærer omkring på et utrolig kraftig og allsidig nettbrett til enhver tid, og den har likevel ikke den belastende tyngden til de forrige to generasjonene av «massive iPader», der 12,9-tommers modellene var svære beist med feite rammer.

Spesifikasjonene til den nye 12,9-tommers iPad Pro, foruten større skjerm og batteri, er omtrent som for den nye iPad Pro 11, så om du vil gå i dybden med det som foregår i denne nye serien, foreslår vi at du leser vårt førsteinntrykk av iPad Pro 11 .

Vi skal uansett kjappe oss gjennom alle de viktigste punktene her, i tillegg til å gi deg et innblikk i hvordan den større utgaven føles i bruk.

Pris og lanseringsdato

Ja, den andre tingen som er annerledes med den nye, store iPaden er prisen. Den er ganske drøy, som du kan forestille deg, med en startpris på 10.890 kr – selv om det du holder i hånden (med tanke på design og skjermkvalitet) ser ut til å kunne rettferdiggjøre dette.

Den billigste utgaven av iPad Pro 12.9 leveres med 64 GB lagringsplass, og laveste pris er altså 10.890 kr. På øverste hylle finner du 1 TB-varianten til så mye som 18.390 kr, som er svært mye for et nettbrett. Brettene leveres både i WiFi-versjon og utgaver med muligheter for mobiltilkobling.

Apple har satt lanseringen av iPad Pro 12.9 til 7. november, noe som innebærer at du ikke må vente lenge før du kan få en slik enhet i klypene.

Forhåndsbestillingene løper allerede, så om du har bestemt deg for å svi av et lass med gryn på et nytt brett, kan du gjøre det nå, og ikke se så mye på kontoutskriften på en stund.

Design

Det første du vil merke når du tar opp den nye iPad Pro 12.9 er at den er STOR. Vi snakker om kjempemessig å ha i hendene – altså om du ikke har blitt vant til en av de tidligere modellene.

Grunnen til at vi sier dette, er at dens mest imponerende egenskap, gitt den enorme størrelsen, er at den faktisk ikke føles så stor.

Har man brukt de tidligere modellene av iPad Pro 12.9, føles denne som en futuristisk fetter, som har kastet av seg de valkete ytterkantene.

Rammen er blitt slankere og renere enn tidligere, og du kan såvidt skjelne sensorene som ligger innfelt i venstre kant, der de glimrer i vei og forsøker å fange opp ansiktstrekkene dine.

Sammenligner du den med iPad Pro 12.9 fra 2015, vil det virkelig føles som om du har fått kloa i noe fra neste generasjon.

Den forsvunne hjem-knappen på dette brettet føles som det minste å gi avkall på. Du kunne uansett ikke ha plassert tommelen på dette punktet av rammen uten å frykte for å miste din nye, dyre iPad Pro i gulvet.

Nye gester

iOS 12 overførte uansett det velkjente gestbaserte grensesnittet fra iPhone til iPad, og vi opplever dette som langt mer intuitivt på en større enhet.

Størrelsen innebærer også at tapet av en hodetelefoninngang er til mindre bry enn du skulle ha trodd – man ja, vi irriterer oss over behovet for å ha med Bluetooth-hodetelefoner eller en adapter for å kunne bruke kabel, men med det enda slankere brettet var tapet av en slik inngang uansett uunngåelig.

Skjermkvaliteten er det som selger iPad Pro 12.9. Den er bare så vidstrakt, og imponerende med tanke på at den er langt mer bærbar enn man kunne ane. Med kraften fra den nye A12X Bionic-brikken under panseret, er det svært lite denne saken ikke kan håndtere.

Apple har gjort et stort nummer av mulighetene for utvidet virkelighet på sine nyere enheter, og fortalt alle som gidder å høre etter at AR vil bli en «greie» i nær fremtid.

Dessuten er den enorme iPad Pro 12.9-skjermen akkurat hva som trengs for å spane på utenomjordiske skapninger som gjemmer seg i dagligstuen din (eller noe lignende), men den er akkurat litt for stor til å holde i når du romsterer omkring.

Den nye Apple Pencil komplementerer den nye iPad Pro 12.9 ganske godt, og det er så mye bedre at den kan festes magnetisk på toppen, der den lades. Den gamle «rom-antennen» virker bare som en stor feiltagelse.

Med den nye USB-C-tilkoblingen kan du ikke bruke noen av dine gamle Pencils, noe som sikkert irriterer dem som oppgraderer fra iPad Pro 12.9, som ble lansert i første versjon i 2015.

Det å bruke Apple Pencil på den nye iPad Pro 12.9 var imidlertid en sterk opplevelse, der forsinkelsen fra berøring til utførelse er den beste vi så langt har opplevd med en iPad. Det oppleves mye mer enn tidligere som noe vi vil bruke til hverdags. Det føles virkelig som noe som kan erstatte en notatblokk, og på den største skjermen er det mye lettere å se det man skisserer.

Batteri og kamera

Den nye, store iPad Pro skal vare «hele dagen» på én opplading, om du bare bruker den som vanlig og ikke anstrenger deg til det ytterste for å tappe batteriet. Apple hoppet imidlertid over dette punktet i introduksjonen, så det er noe som forteller oss at batterikapasiteten ikke kommer til å være det som stjeler overskriftene her.

Her finnes også den samme 12 MP-sensoren som på iPad Pro 11, så om du trenger å bruke kameraet i forbindelse med arbeid eller opplæring, mener vi denne kan komme godt med.

Men vær så snill å ikke bruke iPad Pro 12.9 som din foretrukne fotografienhet, med tanke på den overveldende store skjermen som vil komme i veien for deg uansett hva du prøver å ta bilde av.

Lydkvaliteten i disse høyttalerne er bedre enn noen gang, og med tanke på at vi allerede har tatt for oss kraften til iPad Pro som en multimediaenhet, og hvor mye tynnere den er enn tidligere, er lydkvaliteten eksepsjonell.

I demonstrasjonsområdets støyende auditorium var det nesten umulig å høre folk snakke, men likevel var «Ready Player One» på en måte hørbar over larmen, og vibrasjonen fra innsiden var virkelig kraftige i hånden.

Tidlig vurdering

Skulle vi kjøpt en iPad Pro, ville det definitivt vært denne. De ekstra tusenlappene er tunge å kvitte seg med, med tanke på at du ikke får all verden av spesifikasjoner på baksiden av skjermen, men den er så utrolig fin å holde i.

Dette er brettet du vil ha om du er en fotograf som trenger å se over bildene på farten (selv om vi ikke vet om den støtter direkteimportering av disse bildene), eller vil ha en separat enhet med god skjermvisning.

iOS 12 innehar likevel begrensninger som vil hindre mange ivrige brukere i å kunne benytte iPad Pro som sin hovedenhet – den kan blant annet ikke multitaske på den store skjermen, og det er en nedtur at du må kjøpe tastatur og Pencil separat.

Men for hverdagslig bruk, der du trenger noe som lar deg delta i kreative prosjekter på farten, er det ikke mye som kommer i nærheten av denne enheten.