Arvostelussa 15-tuumainen MacBook Pro (kesä 2018)

15-tuumainen MacBook Pro on tehokas ja tyylikäs ammattikannettava. Sen täytyisi vain päättää, keskittyykö se olemaan työkalu vai kuluttajille suunnattu premium-tuote.

Tämän vuoden MacBook Pron julkistuksessa kaikkein yllättävintä oli ehkäpä sen ympäriltä puuttunut hehkutus. Uudet kannettavat ilmestyivät kaikessa hiljaisuudessa Applen sivuille ilman mitään suurta julkistustilaisuutta – vaikka uudet MacBook Prot tuovat varsin tuntuvia päivityksiä aiempiin malleihin.

Vaatimattomasta julkistustilaisuudesta ei kannata kuitenkaan hämmentyä. iPhoneista, iPadeista ja MacBookeista poiketen MacBook Prot ovat suunniteltu nimenomaan ammattikäyttäjille, joten konetta ei ole tarpeellista mainostaa yhtä näkyvästi yksityiskäyttäjille. Täytyy muistaa, että harva kuluttaja on valmis maksamaan kannettavastaan (vähintään) 2 899 euroa.

MacBook Prot ovat siitä huolimatta olleet aina myös tavallisten kuluttajien suosiossa. Ammattikäyttöön tehty kone ei näytä ulkoisesti miltään tylsältä yrityskannettavalta, vaan ehkäpä markkinoiden tyylikkäimmältä läppäriltä. Monet yksityiskäyttäjät myös harrastavat vapaa-ajallaan esimerkiksi musiikkia tai valokuvausta, ja haluavat harrastusprojekteihinsa kunnon työkalut.

15-tuumainen MacBook Pro on perinteisesti ollut suunnattu vahvasti ammattikäyttöön – ja niin on tämänkin mallin kohdalla. Kaikissa 15-tuuman malleissa on kuusiytimiset prosessorit ja vähintään 16 Gt RAM-muistia. Jos etsit halvempaa vaihtoehtoa, suosittelemme tutustumaan 13-tuumaiseen MacBook Prohon (kesä 2018).

Tekniset tiedot Tässä ovat TechRadarille lähetetyn 15-tuumaisen MacBook Pron tekniset tiedot: Prosessori: 2,9 GHz Intel Core i9-8950HK (kuusiytiminen, 8 säiettä, 12 Mt cache, Turbo Boost jopa 4,8 GHz)

Näytönohjain: AMD Radeon Pro 560X, Intel UHD Graphics 630

RAM-muisti: 32 Gt (2 400 MHz DDR4)

Näyttö: 15,4-tuumainen Retina-näyttö (2 880 x 1 800) (LED-taustavalaisu, IPS, 500 nitin maksimikirkkaus, laaja P3-väriskaala)

Tallennustila: 2 Tt SSD

Liitännät: 4 x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm:n kuulokeliitäntä

Yhteydet: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Webamera: 720p FaceTime HD

Paino: 1,83 kg

Mitat: 34,93 x 24,07 x 1,55 cm (L x S x K)

Hinta ja saatavuus

Aiempien mallien tavoin myös 2018 vuoden MacBook Pron hinta riippuu vahvasti valitsemistasi komponenteista. Perusmallissa 2,2 GHz:n kuusiytiminen Intel Core i7 -prosessori, Radeon Pro 555X -näytönohjain, 16 Gt DDR4 -RAM-muistia ja 256 Gt:n SSD-levy. Lähtötason komponenteilla varustettu 15-tuumainen malli maksaa 2 899 euroa.

Malliin voi valita halutessaan 2,9 GHz:n kuusiytimisen Intel Core i9 -prosessorin (480 €), 32 Gt RAM-muistia (480 €) sekä tasokkaamman Radeon Pro 560X -näytönohjaimen (120 €).

Jos tarvitset vakiomallia enemmän tallennustilaa, voit valita neljän vaihtoehdon väliltä: 512 Gt (240 €), 1 Tt (720 €), 2 Tt (1 680 €) tai 4 Tt (4 080 €). Kaikki koneen tallennustila on erittäin nopeaa SSD-muistia.

Ostajat voivat siis ruksittaa listalta haluamansa vaihtoehdot. Samalla paljastuu myös koneen hintahaitari: 15-tuumainen MacBook Pro kaikilla herkuilla maksaa peräti 8 059 euroa. Onneksi sinun ei todennäköisesti tarvitse päivittää aivan kaikkea. Videoammattilaiset tarvitsevat todennäköisesti mahdollisimman suuren SSD-levyn, mutta muille kelvannee jo 512 Gt:n tallennustila – ja 3 840 euron hinnanalennus.

Erilaiset päivitykset saattavat saada koneen vaikuttamaan erittäin kalliilta, mutta tosiasiassa Apple on onnistunut pitämään 15-tuumaisen mallin hinnat viime vuoden tasolla merkittävästä suorituskykyparannuksesta huolimatta.

Jos konetta haluaisi verrata Windows 10:llä varustettuun vastineeseen, olisi luonteva vertailukohta Dell XPS 15 2018. Kuusiytimisellä Intel Core i9-8950HK -prosessorilla, 32 Gt:n DDR4 RAM-muistilla ja 2 Tt:n PCLe NVMe SSD-levyllä varustettua konetta ei löytynyt yhdestäkään suomalaisesta kaupasta, mutta kone maksaa ulkomailta tilattuna 3 449 euroa. Vastaavilla komponenteilla varustettu MacBook Pro maksaa sen sijaan 5 659 euroa. Applen laite maksaa siis peräti 2 210 euroa enemmän. Niin suuri hintaero saa luonnollisestikin miettimään, onko Macin omistaminen täysin välttämätöntä.

Muotoilu

MacBook Pro -malleja on ylistetty jo pitkään upeasta muotoilustaan. Apple on onnistunut mahduttamaan tehokkaat komponentit uskomattoman ohueen ja kevyeen runkoon. Kone noudattaa kuitenkin yhä tismalleen samaa muotoilua kuin loppuvuodesta 2016 julkaistu neljännen sukupolven MacBook Pro.

Kannettavan mitat ja paino ovat säilyneet käytännössä ennallaan viime vuodesta. sen paksuus suljettuna on 1,55 cm ja paino 1,83 kg.

Lukemat ovat vaikuttavan pieniä 15-tuumaiselle kannettavalle. MacBook Pro on hieman ohuempi kuin Dell XPS 15 ja kevyempi kuin Surface Book 2. Kaikkein kiinnostavinta on silti se, että pienemmästä ulkokuorestaan huolimatta MacBook Pro peittoaa molemmat pääkilpailijansa suorituskyvyssä. Se on suuri voitto Applelle.

Kaikissa 15-tuumaisissa MacBook Pro -malleissa on myös Touch Bar, ohut kosketusnäyttö, joka on sijoitettu näppäimistön toimintopainikkeiden paikalle. Touch Barilla näkyvät painikkeet vaihtelevat avoinna oleman ohjelman perusteella ja tarjoavat erilaisia työnkulkua nopeuttavia pikavalintoja.

Touch Bar on ollut MacBook Prossa jo vuodesta 2016, mutta tuolloin uusi ominaisuus ei voittanut vielä kaikkia puolelleen. Kosketusnäyttö on kuitenkin kehittynyt vuosien varrella ja se on nyt yhteensopiva myös kaikkien suosituimpien kolmannen osapuolen sovellusten, kuten Google Chromen ja Adobe Photoshopin kanssa.

Osa Touch Barin toiminnallisuuksista on aidosti hyödyllisiä ja nopeuttaa työtäsi merkittävästi totuteltuasi niiden käyttöön. Kosketusnäytössä on siitä huolimatta myös omat ongelmansa. Yksi suurimmista haasteista on palkin jatkuva muuttuminen: Touch Bar näyttää erilaiselta Photoshopissa kuin Chromessa, joten joudut joka kerta katsomaan mihin painat. Moni ammattikäyttäjä muistaa tärkeimmät näppäinkomennot ulkoa ja niiden sijainti tulee suoraan selkärangasta katsomatta näppäimistöön. Sellaisissa tilanteissa perinteiset pikakomennot voittavat Touch Barin nopeudessa.

Täytyy silti muistaa, että Touch Bar pystyy myös toimintoihin, jotka eivät näppäimistöltä onnistu. Sen parhaita puolia ovat esimerkiksi portaattomat liukusäädöt Logic Pro X:ssä tai vaikkapa Final Cut Pro X:n aikajana. Touch Barin oikeaan reunaan on sijoitettu myös kätevä sormenjälkitunnistin, jota voi käyttää MacBook Prolle kirjautumiseen ja esimerkiksi maksujen varmentamiseen. Sormenjälkitunnistin on erittäin nopea ja varmatoiminen – juuri sellainen kuin monen kannettavan sormenjälkitunnistimen olisi toivonut olevan.

Näppäimistökin on pääasiassa sama kuin 2016 julkaistussa mallissa, mutta siihen on tehty yksi tärkeä muutos. Aiemmat MacBook Pro -mallit ovat kärsineet näppäimistöongelmista, kun herkkien perhoskytkinten alle on päässyt likaa tai pölyä. Ongelmat ovat olleet niin yleisiä, että Apple on tarjoutunut korjaamaan kaikki vialliset näppäimistöt. Uudessa mallissa näppäimistön alle onkin lisätty silikonikalvo, jonka pitäisi estää lian ja pölyn pääsy näppäinten alle.

Apple on mainostanut uutta näppäimistöään lähinnä aiempaa hiljaisempana, muttei ole erikseen maininnut, että silikonikalvo korjaisi aiempia malleja vaivanneet ongelmat. Uudistus on siitä huolimatta miellyttävä muutos ainakin kollegoillesi, jos tapanasi on naputella näppäimiä voimakkaasti.

Näppäimistö oli omasta mielestä selvästi hiljaisempi kuin aikaisemmin, mutta näppäinten liikerata on edelleenkin todella lyhyt. Näppäimet eivät siis tunnu yhtä napakoilta kuin "tavallisissa" näppäimistöissä. Lyhyen liikeradan näppäimistöä ei voi varsinaisesti laskea miinukseksi, sillä käyttäjillä on erilaisia mieltymyksiä näppäimistöjen suhteen ja pienen totuttelun jälkeen perhoskytkinnäppäimistöllä kirjoittaminen käy nopeasti.

Näytön resoluutio on edelleenkin 2 880 x 1 800, joka vastaa 220 pikseliä tuumaa kohden. Vaikka näyttöön ei olekaan tehty mitään suurempaa muutosta, on siihen ainakin tuotu uusimmista iPhoneista ja iPad Prosta tuttu True Tone -tekniikka. Teknologia tunnistaa automaattisesti ympäristön valaistuksen ja säätää näytön sävyjä ja kirkkautta optimaaliseksi taustavaloon nähden.

Toiminnon saa kytkettyä päälle tai pois näyttöasetuksista, ja asetusten välinen ero on toden totta silmin nähtävä, sillä True Tone tekee näytön sävyistä yleisesti ottaen huomattavasti lämpimämpiä. Ominaisuus on mukava lisä, jos työsi on pääasiassa kirjoittamista, taulukkolaskentaa tai koodaamista, jolloin silmäsi eivät väsy aivan yhtä paljon kuin sinertävässä valossa. Väritarkkaa työtä tekevät kuva- ja videoammattilaiset voivat puolestaan unohtaa ominaisuuden saman tien. True Tone on tervetullut ominaisuus, mutta se olisi sopinut ehkä paremmin puhtaasti kuluttajille suunnattuun MacBookiin.

Onko MacBook Pro jo liiankin ohut?

Ei ole epäilystäkään, etteikö MacBook Pron ohut ja kevyt muotoilu tekisi koneesta viehättävän näköistä. Täytyy kuitenkin muistaa, että Apple myy MacBook Protaan ensisijaisesti ammattikäyttäjille, jotka välittävät enemmän koneen sisäisestä kauneudesta.

Ohuen ulkomuodon takia Applen on väistämättä joutunut tekemään kompromisseja esimerkiksi liitäntöjen suhteen. Moni ammattikäyttäjä on varmasti harmissaan siitä, että koneessa on pelkästään neljä USB-C-liitäntää ja kuulokeliitäntä. Jos haluat saada kannettavaasi kiinni mitään vanhempia lisälaitteita, SD-kortin, ethernet-piuhan, ulkoisen näytön tai vaikka edes tavallisen muistitikun, tarvitset tukun erilaisia adaptereita.

Applen puolustukseksi on sanottava, että Thunderbolt 3 -liitännät ovat kieltämättä äärimmäisen nopeita ja peittoavat kevyesti kaikki vanhanaikaiset liitännät. Jos käytössäsi on vain Thunderbolt 3- tai USB-C-lisälaitteita, riittävät neljä liitäntää varsin hyvin myös ammattikäytössä. Todellisuus ei kuitenkaan ole yhtä ruusuinen, sillä erittäin suuri osa lisälaitteista käyttää edelleenkin perinteistä USB-A-liitäntää.

On toki ymmärrettävää, että liitäntöjen niukkuus johtuu ohuesta ja kevyestä muotoilusta, mutta ammattikäyttäjät etsivät ensisijaisesti työjuhtaa, joka selviää tilanteesta kuin tilanteesta ilman turhaa ylimääräistä säätämistä. Tässä MacBook Pro koetteleekin käyttäjiensä hermoja.

Muut ammattikäyttöön tarkoitetut kannettavat, kuten Lenovon ThinkPadit, asettavat käytännöllisyyden muotoilun edelle. Ne ovat järeän painavia ja suurikokoisia, mutta myös erittäin monipuolisia. ThinkPadeihin saa liitettyä suoraan käytännössä minkä tahansa ulkoisen laitteen. Jos siis arvostat enemmän yhteensopivuutta ja helppokäyttöisyyttä, suosittelemme tutustumaan johonkin vähemmän hehkeään ammattikannettavaan.

Vaikka MacBook Pro onkin periaatteessa ammattikannettava, vetää se upean muotoilunsa vuoksi puoleensa myös monia yksityiskäyttäjiä. Jos olet kiintynyt Applen laitteisiin ja haluat tehokkaimman mahdollisen MacBookin, on 15-tuumainen MacBook Pro (kesä 2018) varmasti houkutteleva vaihtoehto.

Applen mahdollisimman ohuen ulkokuoren tavoittelu ei kuitenkaan ole mikään aivan yksinkertainen temppu. Tehokkaiden komponenttien asettelu MacBook Pron pikkuriikkiseen runkoon aiheuttaa melkoisia lämmönhallintahaasteita. Koneessa täytyy olla erinomainen jäähdytysjärjestelmä, jotta komponenttien ei täydy alkaa rajoittaa suorituskykyään raskaimmissakaan tehtävissä.

15-tuumainen MacBook Pro selviääkin jäähdytyksen puolesta ongelmitta myös vaativista tilanteista. Etenkin musiikintekijät ovat varmasti myös mielissään koneen hiljaisista tuulettimista. Tuulettimet eivät ylly kovinkaan äänekkäiksi edes raskaan kuormituksen alla.

YouTubessa ja Redditissä liikkui aiemmin paljon kritiikkiä MacBook Pron jäähdytysongelmista. Monet asiaan perehtyneet olivat huomanneet, että kannettava rajoittaa automaattisesti prosessorin kellotaajuutta, kun lämpötilat nousevat liian korkeiksi. Käytännössä MacBook Pro siis jäi melkoisesti luvatuista suoritusarvoista. Apple vastasi kritiikkiin pikaisesti julkaisemalla ohjelmistopäivityksen, joka korjasi kyseiset ongelmat.

Yleisesti ottaen on kuitenkin sanottava, että ammattikäyttäjät arvostavat varmasti enemmän hyvää suorituskykyä kuin markkinoiden ohuinta muotoilua.