Samsungs nye Galaxy M-serie tager kampen op med kinesiske rivaler

Samsung vil gerne tage kampen op med de kinesiske smartphone-producenter og har derfor planlagt at lancere en budgetvenlig Galaxy M-serie af telefoner i 2019. De første telefoner ventes først at lande på det indiske marked, fortæller Reuters .

Samsungs beslutning om at lancere budgettelefoner i Indien skal ses som et direkte resultat af det Sydkoreanske firmas fald i markedsandele på netop dette marked, hvor Xiaomi modsat er stormet frem.

Telefonerne, som ventes at ramme Indien i slutningen af januar (eller omkring en måned før flagskibstelefonen Galaxy S10 bliver afsløret) er, Galaxy M10, M20 og M30 og vil blive solgt igennem Samsungs onlinebutik og Amazons indiske site. Kort efter vil følge salg på globalt plan.

Billige... men gode

”M-serien er blevet bygget på baggrund af og tiltænkt indiske millennials”, sagde Asim Warsi, chef for Samsungs mobilafdeling i Indien. Han fortæller Reuters, at de nye telefoner forventes at fordoble Samsungs onlinesalg af telefoner i landet.

Selvom specifikationerne for M-serien stadig er ubekræftede, har Warsi nævnt, at telefonerne vil have store batterier og hurtig opladning, hvilket støtter op om tidligere rygter vedrørende M20, som skulle have et massivt batteri på 5.000mAh – det største i en Samsung-telefon til dato. M-serien er udviklet og produceret i indien og kommer til at koste fra 10.000 rupees (ca. 1.000 kr.) til 20.000 rupees (ca. 2.000 kr.).

Photo credit: Patently Apple