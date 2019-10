Er Apples AirPods 3 blevet afsløret på grund af et etui?

Der har efterhånden gået rygter om Apple AirPods 3 i et års tid, og indtil for nylig så det ud til, at vi ikke ville få dem at se før 2020.

En række lækager over de sidste par måneder peger dog nu på, at 2019 nu alligevel er en mulighed, og nu er designet af de såkaldte AirPods Pro måske blevet lækket af tilbehørsproducenten ESR.

Billederne, som skulle vise et 'AirPods Pro Cover' blev opdaget af MacRumors. Etuiet er bredere end det vi har set til tidligere AirPod-modeller. Men om ESR så vitterligt kan afsløre det nye batterietui til AirPods Pro, eller om der blot er tale om et marketingstung, er på nuværende tidspunkt uvist.

The Apple AirPods (2019) (Image credit: Future)

Rygterne ser ud til at holde vand

En nylig rapport fra China Economic Daily påstår, at en opgraderet AirPods-model, kaldet AirPods Pro, i samme stil som iPhone 11 Pro, kan være på vej til at blive lanceret.

China Economic Daily påstår, at AirPods Pro vil have indbygget støjdæmpning, hvilket understøttes af en lydindstilling i koden til iOS 13.2 beta med ordlyden ”med eller uden støjdæmpning”.

Eftersigende vil de komme til at koste 260 dollars (ca. 1.800 kroner før moms).

iOS 13.2 beta afslører samtidig et ikon, som kan vise en designfunktion fra Apples kommende trådløse propper. Ikonet blev opdaget af 9to5Mac og viser, at AirPods 3 har gummi eller silikone-ørepropper– en ting vi gerne havde set i de for nyligt lancerede Apple AirPods (2019).