¿Qué ver en Netflix ahora? Las 20 mejores series que no te puedes perder

Decidir cuáles son las mejores series de 2020 es una proposición arriesgada, sobre todo cuando parece que Netflix lanza un nuevo show original todos los días. Si te apuntas todos, no te quedarán años de vida para verlos así que aquí queremos ayudarte a elegir los mejores de los mejores, las series de Netflix que no te puedes perder.

20 en total que puedes ver en Netflix USA y que abarcan todos los géneros para que no haya algo para todas las preferencias. Es una lista que iremos actualizando a medida que lleguen nuevas series que merezcan estar en este lugar de honor.

Recuerda también que todos los meses te contaremos qué nuevas series y películas llegan a Netflix en Estados Unidos.

The Witcher

”Basura de clase alta” es una de las maneras de describir esta adaptación de los libros de espada y fantasía The Witcher, por el autor polaco Andrzej Sapkowski. Seguramente alguno ya conoceréis este título por la trilogía de excelentes videojuegos, pero esta serie es otra cosa.

El actor Henry Cavill — el protagonista del nuevo Superman — da vida al cazador de monstruos Geralt of Rivia y, aunque hay una trama que sucede a lo largo de muchos años, las mejores partes de esta primera temporada de ocho episodios son los que se centran en la caza del monstruo de la semana, que generalmente tienen un giro argumental sorprendente al final del capítulo.

Se ve fácil, es ágil y no intenta ser un show de prestigio como Juego de Tronos, pero eso es precisamente lo que la hace divertida. Así que disfruta conociendo a los personajes y entendiendo su mundo. Te aseguramos que estarás deseando que llegue la segunda temporada, que ya ha sido confirmada.

Una advertencia: el tema musical de la serie — 'Toss a coin to your Witcher' — se te va a quedar grabado a fuego en la cabeza durante todo 2020.

Temporadas en Netflix: 1

The Office

The Office es uno de los shows más populares de Netflix US aunque hayan pasado años desde que salió. Y atención porque 2020 será el último año que esté disponible en este servicio porque la nueva plataforma de NBC — Peacock — tendrá los derechos de transmisión a partir de 2021.

Este The Office es el americano, basado en el genial show británico de Ricky Gervais, pero luego se va por direcciones que no tocan en el original y es mucho más fácil de ver.

Con episodios de 20 minutos, arcos narrativos para toda la temporada y personajes memorables, puedes quedarte todo un fin de semana viendo episodio tras episodio. Las últimas temporadas no son tan buenas, pero tienes por lo menos 100 episodios que son absolutamente imprescindibles.

Temporadas en Netflix: 9

Peaky Blinders

Peaky Blinders sigue la saga de la familia del crimen Shelby, liderada por el patriarca Tommy (Cillian Murphy) en el Birmingham de posguerra (el británico, no el de Alabama). Con traiciones dobles, dramas familiares y maquinaciones políticas por doquier, es una serie de prestigio diseñada para convertir la historia inglesa reciente en un mito como la legendaria Deadwood hizo con la historia americana.

Aunque la serie comienza en 1919, las temporadas posteriores saltan en el tiempo. Inicialmente estaba pensada para durar sólo cinco temporadas, pero la temporada 6 está en producción y saldrá probablemente en 2021.

Temporadas en Netflix: 5

The Crown

The Crown fue el primer intento de Netflix para crear una serie de prestigio británica, algo que normalmente solía ser importado de la BBC, Sky o Channel 4.

La serie tiene un presupuesto enorme que sirve para crear la vida de la reina británica Isabel II con todo lujo de detalles. Protagonizada en las dos primeras temporadas por la actriz Claire Foy y en la tercera por Olivia Colman, la serie tiene un reparto fuera de serie.

Los actores, las tramas y la puesta en escena son excepcionales y se combinan en una gran serie que es imposible de ignorar aunque te caiga mal la familia real. Netflix ha planeado cinco temporadas que llegarán hasta la época actual, con la actriz Imelda Staunton en el papel de protagonista en la quinta temporada.

Temporadas en Netflix: 3

The Umbrella Academy

Netflix ha demostrado que no tiene por qué colaborar con Marvel para hacer una gran serie de superhéroes. De hecho, esta adaptación de los comics de Gerard Way y Gabriel Bá supera a cualquiera de las series de Marvel que hemos visto hasta ahora por lo inusual y lo emotiva que es sin renunciar al misterio y la aventura pura y dura.

Umbrella Academy narra lo que sucede después de que un grupo de hermanos sin lazos de sangre y con superpoderes se reúnan después del asesinato de su padre adoptivo. Juntos se enfrentarán a un evento que podría terminar en el fin del mundo. El reparto incluye estrellas famosas como Ellen Page y Robert Sheehan en una serie que se ve en un abrir y cerrar de ojos por lo intrigante y divertida que es.

La segunda temporada de The Umbrella Academy llegará en algún momento de 2020.

Temporadas en Netflix: 1

Mindhunter

El gran David Fincher — director de Fight Club — es un habitual de Netflix. Creó House of Cards y dirigió sus dos primeros episodios. Pero Mindhunter es más Fincher que House of Cards. Basada en el libro del mismo nombre escrito por John Douglas, sigue la vida de un profiler del FBI, esos agentes que se dedican a hacer perfiles de asesinos en serie y perseguirles. La serie pasa de finales de los 70 a principios de los 80 y sigue a tres personajes principales.

Fincher dirigió cuatro episodios den la primera temporada y tres de la segunda. Desafortunadamente, Mindhunter season 3 está ahora mismo en un hiato indefinido pero se cree que podría volver.

Temporadas en Netflix: 2

Stranger Things

La nostalgia por los años 80 están de moda y Stranger Things es la serie de los 80, un homenaje que es un cóctel de Spielberg, John Carpenter y Stephen King.

La historia narra las aventuras de un grupo de amigos — tipo Los Goonies — en busca de alguien perdido. Los niños viven en una pequeña ciudad en la que hay un laboratorio que hace experimentos peligrosos con lo paranormal. Y hasta aquí podemos contar antes de destriparla.

La tercera temporada llegó el año pasado y fue fantástica y la temporada 4 de Stranger Things está en camino.

Temporadas en Netflix: 3

Altered Carbon

Netflix no ha tenido mucha suerte con sus adaptaciones de material de ciencia ficción. La serie Sense8 — producida por las hermanas Wachowski — tenía buenas intenciones pero no fue a ninguna parte. Altered Carbon espera cambiar su suerte, con un sabor a ciencia ficción distópica basada en el libro del mismo nombre escrito por Richard Morgan.

La serie tiene momentos brillantes (en particular el actor Joel Kinnaman) aunque en algunas ocasiones no lo sea tanto. Pero en general admiramos lo que está intentado hacer y en 4K tiene una pinta fantástica.

La segunda temporada cuenta con Anthony Mackie en el papel de Takeshi Kovacs y llegará el 27 de febrero después de dos años de espera.

Temporadas en Netflix: 1

Black Mirror

Antes de Black Mirror, Charlie Brooker era conocido por sus comentarios sarcásticos y agudos sobre las noticias en su programa Weekly Wipe para Channel 4 y su fantástica visión de Londres en Shoreditch, Nathan Barley. Pero Black Mirror le ha encumbrado como uno de los grandes creadores de la televisión mundial — y con razón.

Cada capítulo de Black Mirror narra el efecto de una tecnología llevada hasta sus últimas consecuencias en el ser humano, a veces para bien y la mayoría para mal. Aunque a veces la calidad varia, nunca deja de sorprender. Las dos últimas temporadas han sido producidas por Netflix y cuentan con mayor presupuesto y estrellas, pero para mí las mejores son las tres primeras.

Temporadas en Netflix: 5 (más un episodio interactivo especial)

Queer Eye

Si necesitas una dosis de televisión para hacerte sentir mejor ante todas las noticias negativas sobre política, guerras e infecciones planetarias, atento a Queer Eye.

Es una serie sobre cómo ser la mejor versión de ti mismo con la ayuda de cinco de los tíos más cool del planeta. La serie tendrá una quinta temporada en 2020 y todavía nos gusta esta premisa de coger a gente que está anclada en una posición miserable y ayudarla a convertirse en una persona que se respete y quiera a sí misma — como nos gustaría a todos nosotros.

Temporadas en Netflix: 4

Dear White People

Si te gusta el análisis cultural con una dosis de humor, Dear White People es el show perfecto. Con Logan Browning en el papel de Sam White, la serie Dear White People navega los mares tormentosos de las relaciones raciales en la América de la erapost-Obama-pero-todavía-no-post-racista.

Los primeros episodios son suaves pero al llegar al quinto y sexto, te das cuenta de que esta serie es justo lo que necesita Estados Unidos en este momento de la historia. Es divertida, inteligente y muy aguda, pero no es un ataque a los ideales Americanos. Más bien es una exploración y explicación de las cuestiones que afectan a la gente no blanca en los Estados Unidos.

Temporadas en Netflix: 3

The Good Place

La serie The Good Place ha sido aclamada por la crítica pero acaba de terminar para siempre en su cuarta y última temporada en NBC. Sigue la vida de una mujer muerta a la que envían al cielo por error.

Es un concepto extraño que funciona perfectamente gracias a unos guiones y un reparto excelente que la hacen imprescindible.

Temporadas en Netflix: 3

The Chilling Adventures of Sabrina

Este reboot de las aventuras de la bruja quinceañera es sin duda de las mejores series de Netflix en estos momentos.

La primera temporada llegó justo para Halloween, con 10 episodios llenos de fenómenos paranormales en el escenario siempre dramático del típico high school americano. En la segunda temporada, que salió en 2018, podemos ver a Sabrina en su trabajo como bruja a tiempo completo y la lucha son sus demonios internos — y externos. Y en la temporada 3 Sabrian se convierte en la Reina del Infierno. Suena a broma absurda, pero el resultado es excelente.

Temporadas en Netflix: 3

Russian Doll

La estrella de Orange Is The New Black Natasha Lyonne es la protagonista de esta serie de comedia negra en el papel de Nadia, una persona que vive una y otra vez su 36 cumpleaños — y siempre muere. Es un bucle temporal surrealista que en parte recuerda al clásico Groundhog Day.

Pero es mucho más que la comedia de Bill Murray, con un análisis tan inteligente como cínico de la vida y la muerte. De hecho, Russian Doll cambia rápidamente de momentos de comedia en los que ríes a carcajadas a otros de una tristeza desoladora. En otras palabras, otra serie imprescindible que verá otra temporada este año o el que viene.

Temporadas en Netflix: 1

Bojack Horseman

Bojack Horseman ha terminado sus seis temporadas y el final dejó a uno de nuestros articulistas llorando casi todo el fin de semana.

Sigue la vida de un actor acabado llamado Bojack que tiene que lidiar con alcoholismo, relaciones tóxicas y problemas de familia. Esta serie es de animación pero no deja indiferente a nadie. A veces es reconfortante y otras te rompe el corazón. Y entre medias, un humor desternillante, juegos de palabras y un estilo gráfico excelente.

Temporadas en Netflix: 6

Riverdale

Ahora en su cuarta temporada en el canal CW, las tres primeras temporadas de este drama juvenil basado en el comic Archie están disponibles en Netflix.

Si eras fan del comic, esta interpretación del original es mucho más oscura y misteriosa, girando en torno al asesinato de un chico y cómo los protagonistas lidian con esa muerte, el instituto, sus relaciones y la familia.

Temporadas en Netflix: 3

Orange is the New Black

Orange Is The New Black ha terminado después de siete temporadas siendo una narración excelente de la vida en prisión de un grupo de mujeres. Fue uno de los primeros grandes éxitos de Netflix con House of Cards — y siguió siendo uno de los más populares durante siete años.

Dicho esto, la serie es oscura. Tanto que hubo tensiones con el sistema de prisiones de los Estados Unidos. A pesar de que tiene momentos de comedia, los productores no se han cortado nada al añadir el drama real de la vida en prisión.

Temporadas en Netflix: 7

Breaking Bad

Qué decir de Breaking Bad. Es más adictiva que la metanfetamina que fabrican sus protagonistas, Walter White y Jesse Pinkman.

La premisa es sencilla: Walter, un aburrido profesor de química en un instituto, decide empezar a fabricar y trafica con meth cuando le diagnostican con un cáncer y sabe que no tiene un duro ni para pagarse el tratamiento ni dejar a su familia con la vida resuelta.

Los arcos del personaje y su ayudante Jesse son increíbles. Todo en esta serie es perfecto, aunque algunas veces algunas secuencias puedan resultar algo irreales. Pero el conjunto es televisión para quedarse en el sofá durante tres semanas seguidas sin levantarse ni para ir al baño.

Temporadas on Netflix: 5 (una película secuela — El Camino — y una serie precuela — Better Call Saul)

Better Call Saul

Mención aparte merece Better Call Saul, una precuela de Breaking Bad que poco tiene que ver con Breaking Bad excepto por su personaje principal, Saul Goodman — el abogado de Walter White.

Narra el origen de Saul, una personalidad falsa creada por el abogado Jimmy McGill. La serie es sencillamente excelente y fascinante, escrita brillantemente. Mientras que Breaking Bad es un show con fuegos artificiales por todas partes, Better Call Saul es un estudio de personalidad que nos muestra cómo alguien que quiere ser bueno termina siendo malo — o no tan bueno como él quería.

Temporadas en Netflix: 4

The Chef Show

Netflix tiene un buen número de series de cocina y éste es sólo uno de muchos, como Sugar Rush, Ugly Delicious y Chef's Table.

Ésta está producida por Jon Favreau — Iron Man, The Mandalorian — y el chef Roy Choi, que colaboró con Favreau en su película “Chef”. La serie verá cómo los protagonistas cocinan platos de todo Estados Unidos y explora la culturas de la comida en Los Angeles y Austin, Texas.

Favreau sienta a la mesa a grandes estrellas como invitados especiales, desde algunos de los actores protagonistas de Avengers al director Robert Rodriguez.

Temporadas en Netflix: 2 (la tercera llega el 19 de febrero)