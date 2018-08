Fecha de lanzamiento de iPhone 8, noticias y rumores

Actualizaciones: La fecha de lanzamiento del iPhone 8 está esperada a ser un poco mas de dos meses desde ahora y la cantidad de rumores y videos filtrados han empezado a salir. El iOS 11beta esta dando pistas de un iPhone 8 de realidad aumentada en el futuro, mientras que los rumores apuntan a una carga inalámbrica. Aquí están las últimas noticias.

El iPhone 8 de Apple es el próximo gran lanzamiento de la compañía, y ya estamos profundamente en 3D Touch sobre los nuevos rumores de su smartphone 2017.

Es el décimo aniversario del iPhone y debemos ver grandes cambios en el diseño. No hemos visto una nueva apariencia en tres años, así que prepárate para ser cautivado.

El cambio más inmediato puede ser el nombre: iPhone 8, X iPhone o iPhone Edition. Esta es una actualización importante, e incluso más grande de la de iPhone 7S y iPhone 7S Plus la que viene en camino.

Cada rumor del iPhone 8 nos da una sensación de que Apple está preparando su teléfono con un diseño no menos que premium - el que estamos llamando iPhone 8 - al mismo tiempo que proporciona una actualización de especificaciones básicas para un iPhone 7S y un iPhone 7S Plus.

Estamos recorriendo todos los rumores para entregar los hechos y disminuir las especulaciones convencionales, desde las variables teorías de la fecha de lanzamiento hasta el importantísimo precio del iPhone 8.

Lee nuestros exámenes a fondo: iPhone 7 | iPhone 7 Plus

Video del Concepto del iPhone 8

El ultimo video del concepto del iPhone 8 fue supuestamente hecho usando las especificaciones de la misma fábrica haciendo el nuevo teléfono.

El video luce muy real y podemos ver cada ángulo del iPhone 8 en este video, pero recuerda que está hecho basado en especificaciones filtradas.

Exploremos lo que esperamos ver punto por punto.

Fecha de lanzamiento del iPhone 8

Las fugas más habladas:

Lanzamiento de septiembre de 2017 para iPhone 7S y iPhone 7S Plus

Un poco más tarde octubre 2017 fecha para el iPhone de pantalla completa 8

La fecha de lanzamiento del iPhone 8 es la rutina del nuevo rumor de iPhone que esperamos que siga igual cada año, pero Apple podría hacer algo diferente acá, también.

Apple ha lanzado un nuevo iPhone en septiembre cada año desde el iPhone 5 en 2012. Lanzamientos de iPhone de septiembre tienen un historial bastante coherente.

El iPhone 7S y el iPhone 7S Plus aún pueden lanzarse en septiembre con un diseño digno, pero en última instancia, predecible y con solo actualización de características.

El iPhone 8 puede desviarse de este plan mediante el lanzamiento un poco más tarde (aún antes de viernes negro y cyber lunes) debido a retrasos de producción.

Pre-registro para el iPhone 8

Reino Unido: Carphone Warehouse

Todavía esperamos que Apple tenga un evento de lanzamiento del iPhone alrededor del 8 de septiembre y podría enviar los teléfonos 7S una semana después de que el CEO Tim Cook los muestre al aire.

Pero podrías querer esperar - uno o dos meses adicionales - para la elegante pantalla completa AMOLED del iPhone -debido a restricciones de oferta, de acuerdo con Bloomberg.

Octubre o noviembre podría ser el marco de la fecha de lanzamiento. Se reduce a que tan rápido puede Apple asegurar una pantalla OLED, y la implementación de un escáner de huellas digitales en él?

De acuerdo con una fuente, la producción en serie ha comenzado sin embargo, por lo que no debe pasar mucho tiempo para enterarnos si es cierto.

Seguimos escuchando el desalentador rumor de que Apple no tendrá el nuevo iPhone 8 listo al mismo tiempo que el iPhone aún no confirmado 7S y el iPhone 7S Plus. Todavía esperamos un evento de lanzamiento en septiembre con los tres teléfonos presentes, pero es posible que no pueda comprar el iPhone 8 (el teléfono que realmente desea) hasta octubre.

¿Quieres los últimos rumores del iPhone 8? Echa un vistazo a nuestro video a continuación.

iPhone 8 screen

Las fugas más habladas:

Una pantalla curva AMOLED

Una pantalla de 5,8 pulgadas de borde a borde

Sin botón de inicio ni bisel

La pantalla del iPhone 8 puede cambiar radicalmente en tamaño y forma, y es hora de que algo más grande y más elegante que la era de la pantalla del iPhone 6 y 6 Plus.

Una gran rumor es que el iPhone 8 va a lucir una pantalla AMOLED curva en lugar de un panel LCD plana de costumbre, según el analista Ming-Chi Kuo.

Todos hemos visto las pantallas AMOLED curvas en el Samsung Galaxy S7 Edge y el aún más grande Samsung Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus. La curva del iPhone 8 puede ser menos dramática, pero aún más interesante a la vista que un teléfono completamente plana.

Hay otros beneficios emocionantes para una pantalla AMOLED que reemplaza la pantalla IPS LCD. Esta pantalla puede ofrecer un mejor contraste, colores más vibrantes e incluye una pantalla que siempre ahorra batería. También es más adecuado para VR y AR.

Más recientemente, las fuentes también han rumoreado, alegando que una pantalla AMOLED curva es uno de los más de diez prototipos que Apple está considerando - y que el teléfono podría incluso tener una resolución mayor a la QHD, aunque las imágenes recientes sugieren el prototipo curvo podría no ser la versión que obtengamos.

¿Quién va a ayudar a Apple a poner todos esos píxeles adicionales? Samsung se dice ser el proveedor de las pantallas OLED, superando a SHARP , que alguna vez fue mencionado para hacer el trabajo. Samsung puede ser capaz de entregar más pantallas curvas a tiempo, y se dice que Apple podría haber hecho una orden de pantallas curvas a su rival de tanto tiempo.

Sólo para que quede claro: puede que no vea la fantasía, la nueva pantalla OLED en cada modelo de iPhone 2017 debido a problemas de suministro. Por lo tanto, Apple puede incluirlo en una sola versión la del iPhone 8.

De hecho, las imágenes filtradas del iPhone 8 no muestran una pantalla curvada en absoluto, por lo que el prototipo puede no haber llegado a la producción final, pero aún estamos esperando AMOLED.

Tamaño del iPhone 8

¿Qué tan grande será la pantalla del iPhone 8? Los rumores sobre esto están por todas partes, pero todo dice que será más grande - alrededor de 5,8 pulgadas, al igual que el Galaxy S8.

No te preocupes. Esperamos un iPhone 7S de 4,7 pulgadas y un iPhone 7S Plus de 5,5 pulgadas, junto con él, pero probablemente no tendrán una pantalla completa.

Hablando de eso, se ha hablado de quitar el botón de inicio físico y construir el sensor de huellas digitales en la propia pantalla, un rumor que se remonta casi dos años atrás.

No está claro si Apple va a conseguir tener lista esta tecnología a tiempo - por lo que el sensor de ID táctil podría tener que ir en la parte trasera en su lugar - pero los rumores más recientes sugieren ingenieros de Apple van, de hecho, a llevarlo a cabo.

Image 1 of 2 Credit: Benjamin Geskin Image 2 of 2

Sin embargo otro rumor también sugiere que el escáner estará en la pantalla. Ahora hemos visto imágenes de un iPhone 8 en un caso sin escáner de huellas dactilares en la parte posterior, junto con una imagen CAD que tiene un frente en toda la pantalla y un círculo en la parte posterior, que parece que podría ser un escáner, pero Que la fuente afirma es simplemente donde el logotipo de Apple irá.

Tal vez nuestra mirada más clara de todas proviene de la renders a continuación, muestra la pantalla iluminada. Puedes ver lo que realmente está eb frente de toda la pantalla, con sólo una pequeña tira negra que alberga la cámara y el auricular.

Image 1 of 2 Image 2 of 2

Aunque la fuente afirma que no es seguro si la pantalla realmente se ejecutará en los lados de la misma, o si los lados de esa tira también se apagarán.

De cualquier manera, es cada vez más probable que el escáner de huellas digitales se construirá en la pantalla, al igual que los comentados rumores de antes.

Hacer esto eliminaría el bisel de otra manera inútil alrededor de la pantalla. "Todo el frente será la pantalla", afirma Apple blogger John Gruber.

"Y el sensor de identificación táctil será de alguna manera incrustado en la pantalla.La cámara de frente de alguna manera será implementada en la pantalla.El altavoz, todo.Todos los sensores de alguna manera estarán detrás de la pantalla."

Credit: @VenyaGeskin1

También hemos visto cómo se podría ver en el esquema filtrado anterior, al parecer basado en un prototipo del teléfono. Otros modelos simulados filtrados sugieren que el diseño es bastante cerca de ser preciso - aunque tenga en cuenta que algunas de las fugas más recientes no muestran la cámara como se está construyendo en la pantalla.

Este modelo es el último en salir en Internet, y sugiere el botón ID táctil será de hecho bajo la pantalla.

Una patente de Apple que desenterramos muestra también esta idea en acción, la eliminación de los biseles del teléfono en el proceso. Otra patente ya ha surgido, mostrando un concepto similar, por lo que es ciertamente algo de en lo que Apple al menos está pensando.

Hemos escuchado cómo Apple podría hacerlo también, con la compañía aparentemente debatiendo si hacer un agujero en el vidrio para el sensor, el adelgazamiento de la cubierta de vidrio sobre el área del sensor, o integrar un sensor de película en la pantalla.

Si Apple quita el botón de inicio, podría reemplazarlo con un 'área de función,' con las teclas virtuales, de forma similar a la MacBook Pro barra de toque , de acuerdo a un reporte.

El único obstáculo de Apple es: ¿puede poner de forma fiable el sensor de huella digital del iPhone 8 detrás del cristal? Samsung supuestamente intentó y no pudo hacer esto a tiempo para el Galaxy S8. Una alternativa es dar al iPhone 8 un sensor de huellas digitales trasera , un rumor que sigue apareciendo y que nadie se preocupa por el.

O, Apple podría construir el escáner en el botón de encendido, del cual no hay pruebas en una patente.

Probablemente no este año, pero estas patentes sugieren que vendrá eventualmente

Es posible que sólo un modelo de gama más alta tendrá que estas nuevas características de la pantalla, según las últimas fuentes de la cadena de suministro .

Este tercer modelo premium se denomina actualmente "Ferrari", y este modelo por sí solo puede tener un escáner de huellas dactilares implementado y una pantalla OLED de borde a borde.

Buscando más hacia el futuro podríamos ver un iPhone flexible o incluso plegable, como Patentemente de Apple ha encontrado una patente para un simple dispositivo de este tipo, y más recientemente otra patente similar ha aparecido, pero esto es probablemente no muy cerca, sin embargo - como en el territorio de iPhone 10 o iPhone X.

El iPhone de primera categoría 8 está construido para tener una impresionante, nueva pantalla de 5,8 pulgadas OLED, con Touch ID construido directamente en la pantalla. Eso es ambicioso, pero nadie quiere un sensor trasero de huella digital en el iPhone. Simplemente no esperes estas hazañas enormes para el iPhone 7S y el iPhone 7S Plus.

3D face-scanning sensor

There's a good chance that the iPhone 8 won't have a Touch ID sensor at all, with Apple ditching it for an on-screen home button.

However, it'll reportedly get new authentication via a 3D facing-scanning sensor that's said to unlock the phone and make Apple Pay transactions.

Others, including Samsung have tried to make face unlock a thing, but it hasn't worked (or been secure) enough to ditch a physical fingerprint pad. But Apple may give it a go with the iPhone 8.

However, according to one source Apple is having trouble perfecting the software, which could mean the face scanning tech will be built into the iPhone 8, but the feature might only be enabled after launch.

Diseño del iPhone 8

Las fugas más habladas:

Un cristal curvado en lugar de aluminio

Los modelos más pequeños pueden no cambiar tanto

Justo cuando Apple casi ha perfeccionado el teléfono unibody de aluminio con el iPhone 7, ahora se espera que se mueva hacia un diseño totalmente de cristal.

Sí, el décimo aniversario iPhone 8 está fuertemente rumoreado para debutar un (haciéndose eco de la pantalla frontal curvo), según el analista Ming-Chi Kuo .

El rumor del iPhone vidrio iPhone 8 de vidrio se intensificó, con el CEO de la compañía diciendo en 2016 que un modelo de teléfono "adoptará carcasa de cristal próximo año."

Seguramente requeriría un marco metálico aparentemente, lo que hace que suene mucho como el Samsung Galaxy S8, especialmente si ambos paneles están curvos. Que se alinea con una afirmación de una fuente que se ha demostrado fiable en el pasado que Apple está experimentando con un "diseño" sándwich de vidrio. Delicioso, ¿verdad?

Y sin embargo, otra fuente también apunta a un vidrio trasero , con un marco de acero inoxidable en lugar del aluminio que Apple utiliza actualmente en sus teléfonos.

Ese diseño exacto (menos la pantalla de curvas) se pueden ver en las imágenes de un dispositivo ficticio a continuación, hecho en base al supuesto diseño del teléfono.

Y, más recientemente, hemos visto que el mismo diseño de cerca y desde todos los ángulos en una serie de renders , se muestra a continuación.

También puedes ver que no hay botón de inicio en la parte delantera, pero que el puerto y la locación del botón es igual que el iPhone 7.

Al parecer, las dimensiones son 143,5 x 70,9 x 7,7 mm, lo que lo hace un poco más grande que el iPhone 7, pero más pequeño (aunque más grueso) que el iPhone 7 Plus, a pesar de una pantalla probablemente mucho más grande.

Image 1 of 4 Image 2 of 4 Image 3 of 4 Image 4 of 4

Desde entonces hemos visto un boceto del iPhone 8 con el mismo diseño, pero muy ligeramente diferentes dimensiones de 143,4 x 70,77 x 7.51mm.

Ese diseño se ha mostrado una vez mas, y esta vez la fuente afirma estar segura de que es el diseño final del teléfono.

No está claro si el escáner de huellas dactilares estaría en la parte posterior, aunque (como aparentemente no todas las marcas están presentes en la unidad ficticia) o construido en la pantalla.

Image 1 of 5 Credit: BGR Image 2 of 5 Credit: BGR Image 3 of 5 Credit: BGR Image 4 of 5 Credit: BGR Image 5 of 5 Credit: BGR

Sin embargo, todavía otra fuga se acerca a responder a esa pregunta. Ahora hemos visto imágenes de un iPhone 8 en una carcasa sin escáner de huellas dactilares en la parte posterior, junto con una imagen CAD que tiene un frente todo en la pantalla y un círculo en la parte de atrás, que parece que podría ser un escáner, pero Que la fuente afirma es simplemente donde el logotipo de Apple irá.

Por lo tanto, aunque todavía no está seguro, es cada vez más probable que el escáner de huellas digitales se construirá en la pantalla, al igual que los rumores de antes.

Y el mismo diseño sigue apareciendo, con los renders y las imágenes del cristal frontal y trasera (abajo) también fugas.

Credit: Reddit/kamikasky

Aquí es donde está el conflicto de los rumores del iPhone 8: Ahora mismo, no estamos seguros de si este diseño se está preparando exclusivamente para el iPhone de 5,8 pulgadas de gama alta 8 Plus, o si el iPhone 7S y el iPhone 7S Plus también se deben a la actualización de vidrio , como Ming-Chi Kuo sugiere.

Podría ser que los diseños más pequeños de los iPhones permanecerán relativamente sin cambios aparte de un nuevo color .

El último gran rumor de diseño de iPhone 8 es que el nuevo teléfono podría obtener un poco más resistente al agua. Puede saltar de un IP67 a IP68, señala The Investor .

Esperar un gran cambio en el diseño del teléfono. Es demasiado pronto para decir si cada nuevo tamaño de iPhone tendrá el aspecto de cristal y características extra impermeables, pero creemos que los días de un iPhone de aluminio están contados.

Funciones de cámara y AR para iPhone 8

Las fugas más habladas:

Una lente de cámara dual orientada verticalmente

Funciones de realidad aumentada

Cámaras 3D

La cámara del iPhone 8 "puede hacer cosas extraordinarias", esperamos que Tim Cook diga que en el escenario en septiembre ‘Nunca pensamos que fuera posible antes de hoy’

Las ambiciosas palabras de Cook son casi inevitables. En sus llamadas trimestrales a los inversores, se ha cautivado con la idea de realidad aumentada (AR), o lo que Microsoft llama "realidad mixta" (por lo que debería esperar que Apple lo llamara realidad aumentada).

Desde entonces, también hemos visto anunciar a AR como una de las principales características de iOS 11.

¿Qué puede hacer Apple con AR? Usted puede ser capaz de apuntar su iPhone 8 en un objeto y tenerlo reconocido, afirma una fuente "familiarizado con el asunto". La aplicación de cámara puede ser capaz de reconocer y manipular las caras en el futuro, también.

Vamos a darle un ejemplo más concreto (y fuente). El veterano analista de Apple, Gene Munster, piensa que podrá encontrar sus asientos en un estadio lleno de gente o en los comestibles que necesita entre todos los pasillos mirando a su teléfono.

AR se supone que el mapa de donde quieres ir, y combinado con Apple Pay, podría ser un gran ganador para el iPhone 8, de acuerdo con Munster.

"Su teléfono poco a poco va a desaparecer y ser reemplazado por AR", dijo en una entrevista con Cheddar. Esto es más allá de Pokemon.

AR puede ser la razón por la que hemos visto supuestamente filtradas iPhone 8 esquemas con una alineación vertical de la cámara de doble lente en la parte posterior.

También hay una conversación sobre Corea en la que Apple está trabajando con LG en un módulo de "fotografiar 3D" para el iPhone 8, que podría ser utilizado para añadir efectos tridimensionales y trabajar con las características de realidad aumentada.

¿Qué pasa con su fotografía cotidiana? Eso se podría actualizar, también, con la segunda lente en el iPhone dual-lens 8 que gana la estabilización óptica de la imagen.

Pero no espere una protuberancia más allá de la zona de acción de 12MP que Apple y otros fabricantes de teléfonos han encontrado, y no buscar el doble lente en el iPhone estándar 7S, según el analista Ming-Chi Kuo . Es probable que una vez más se limita a esta prima iPhone 8 Edition.

No esperamos mucho cambio de la resolución de la cámara frente a frente, ya que Apple acaba de subir a la cámara 7MP iSight para el iPhone 7. Pero como las fotos selfie cada vez más importante, podría incluir trucos adicionales de enfoque de cámara para hacer cada uno de los píxeles de contar .

Y algunas imágenes han mostrado una cámara frontal de doble lente, al parecer con las dos lentes que se utilizan para el reconocimiento facial como un medio para desbloquear el teléfono.

Apple está aturdido con la emoción acerca de las perspectivas de AR, y que puede ser la nueva característica de la cámara interesante en el futuro. Ya tuvimos una gran actualización de cámara de doble lente el año pasado. Puede mejorar este año, pero no ser tan dramático el cambio. En su lugar, se espera que Apple ofrezca los beneficios de la realidad aumentada.

Batería del iPhone 8

Las fugas más habladas:

Carga inalámbrica - finalmente

Carga rápida

Dos baterías

Cualquier persona con un teléfono inteligente sabe una batería no es suficiente, lo que podría ser por qué Apple se rumorea que ponga dos en el iPhone 8 para una mayor duración.

Aunque suena un poco improbable. Lo que es más probable es que Apple podría asumir un diseño interno placa base apilados para el iPhone 8, según un analista .

Puede llenar todo el espacio guardado con capacidad adicional de la batería y finalmente apoyar la carga inalámbrica sin que el diseño de aluminio bloquee la transferencia de energía (es por eso que los teléfonos de vidrio y plástico pueden hacer cargas inalámbricas y los teléfonos metálicos no).

Según los informes, Foxconn está estudiando la tecnología de Apple y, después de todo, sin la toma de auriculares, Apple es un paso más cerca de ser libre de cables completamente. Este es sin duda el siguiente paso, incluso si hay algunos que dudan acerca de estos planes.

Recientemente, el CEO de uno de los proveedores de Apple incluso ha dejado escapar la carga inalámbrica , por lo que parece casi seguro que lo veremos en alguna forma.

Photo Credit: 9to5Mac.com

Apple podría ir más allá de los rivales y ofrecer un auténtico cargador inalámbrico que funciona en hasta 15 pies, sin necesidad de contacto entre el dispositivo y la fuente de alimentación.

Hay evidencia de que Apple ha estado investigando esta tecnología, con Energous, la compañía detrás de él, supuestamente trabajando con un fabricante de teléfonos inteligentes "nivel 1". Se añadió que está "trabajando con una de las mayores compañías de electrónica de consumo en el mundo" y que se estará enviando un producto a finales de 2017.

Energous también ha recibido una inversión de $ 10 millones del diálogo Semiconductor, según BGR , y Dialog tan pasa a ser una empresa que trabaja principalmente con Apple.

También hemos oído de una nota el analista, obtenido por 9to5Mac , que todos los modelos del iPhone 8 tendrán la carga inalámbrica - pero suena como esto será estándar en lugar de carga de larga distancia. Apple también puede no incluir un cargador inalámbrico en la caja.

Credit: Benjamin Geskin

Un esquema filtrado también muestra un círculo en la parte posterior del iPhone 8, que es probable una almohadilla de carga inalámbrica.

Y cuando se conecta el iPhone 8, puede que no lo haga a través de un conector relámpago, con un informe que sugiere que Apple podría intercambiar que para una conexión USB-C - aunque lo que es más probable es que Apple simplemente utilice el USB-C Entrega de energía tecnológica y Dentro de un conector relámpago para una carga más rápida.

La carga inalámbrica y la vida mejorada de la batería son probables - pero no cuentan con poder cargar de una distancia, por lo menos no en el iPhone 8. Apple puede guardar esta tecnología verdaderamente revolucionaria para el iPhone 9 o el iPhone 10, aka El iPhone X.

iPhone 8 especificaciones internas y iOS 11

Las fugas más habladas:

3GB de RAM

Un diminuto 10nm A11 Fusion chipset

El iPhone 8 es casi seguro que nos va a pasar de iOS 10 a IOS 11 , el cual fue presentado en la WWDC 2017 .

Esto incluye mejoras a iMessages, Apple Pay, y una tienda de aplicaciones totalmente rediseñada entre otras actualizaciones.

Las especificaciones internas del iPhone 8 también van a dar otro paso adelante con el chipset A11 de Apple, que probablemente se llamará A11 o Apple A11 Fusion, y puede quedarse con un procesador de cuatro núcleos desde que el iPhone 7 acaba de lanzarse con ese .

Sí, los chipsets de octa-core están enojados, pero Apple ha evitado pregonar grandes números y en su lugar se centró en mejorar el rendimiento. Está bien.

Lo mismo ocurre con la RAM. Puede pegarse con 2GB para el iPhone 8 y 3GB para el iPhone de doble cámara 8 Plus. Aunque un rumor de analista sugiere todos los modelos de iPhone 8 tendrán 3GB.

Tal vez las demandas de memoria RAM más convincentes provienen de otro analista , quien sostiene que debido al aumento de RAM cuesta el iPhone de 5,8 pulgadas y 8 pulgadas 5.5 7S iPhone Plus tendrá 3 GB de RAM, mientras que los 7S iPhone tendrá 2 GB.

Pero el iPhone 8 puede ir a un número más pequeño: 10 nanómetros. El paso de la Fusión A10 de 16nm a la Fusión A11 de 10nm haría ganancias significativas.

El chip 10nm Snapdragon 835 de Qualcomm, por ejemplo, requiere menos energía y exhibe un aumento de rendimiento en chips de 16nm. Apple querrá competir con este chip.

Aunque Apple no utiliza el procesador de Qualcomm, ha utilizado el módem de la firma de San Diego. Pero, a partir del iPhone 7 y 7 Plus, tiene dual sourced el módem: algunos de Intel (GSM-only modelos [AT & T, T-Mobile y casi todos los demás proveedores]) y otros de Qualcomm (GSM + CDMA [Verizon y Sprint]).

Hay una demanda en curso entre Apple y Qualcomm por sobrecarga de patentes de emisión estándar, por lo que existe la posibilidad de que el iPhone 8 pueda superar a Qualcomm por completo.

Junte esto con el hecho de que Intel acaba de anunciar un módem compatible con CDMA que lo hace compatible con Verizon y Sprint en los EE.UU., y Qualcomm puede haberse exiliado a sí mismo desde el nuevo iPhone para 2017.

Gráficos de fichas asociadas Imagination Technologies es en el mismo bote pronto. Apple informó al proveedor británico de GPU - un socio de Apple desde el iPhone 1 - que dejará caer el chip gráfico de la firma del iPhone y el iPad en los próximos dos años. Por lo tanto, todavía estará en el iPhone 8 y el iPhone 9, pero tal vez no el iPhone X.

El iPhone 8 naturalmente va a ser más rápido, pero su impulso de velocidad puede ser envuelto en otro chipset de cuatro núcleos y junto con 3 GB o 2 GB de RAM. Muchas de las especificaciones dependen de si Apple está o no listo para mostrarnos el poder de VR y AR. IOS 11 es casi un hecho, y esperamos que Apple continúe aprovechando el poder de los desarrolladores de herramientas como Siri y personalizaciones de menú.

Otras características del IPhone 8

Las fugas más habladas:

Un escáner de iris

Un conector inteligente

Nueva tecnología de detección

¿AirPods gratis?

Simplemente no podría ser solo la pantalla con la que se estaría interactuando con el iPhone 8, ya que se rumorea que Apple también está trabajando en una "nueva tecnología de detección", lo que permitiría al teléfono responder al tocar cualquier lado del misma. Teóricamente, podría utilizarse, por ejemplo, para cambiar el brillo de la pantalla deslizándolo a lo largo del borde o tomar una foto tocando.

Otra característica del rumoreado iPhone 8 es un escáner de iris , lo cual no sería una gran sorpresa ya que el Samsung Galaxy Note 7 tenía uno y el Galaxy de Samsung S8 y S8 Plus también lo hacen.

El reconocimiento facial de algún tipo parece cada vez más probable, como ha sido el rumor de nuevo , y de Apple, incluso adquirió una empresa que trabaja en esa área. Algunos elementos de inteligencia incorporados del teléfono pueden ser alimentados por un chip dedicado AI - la palabra en la calle de Cupertino es que Apple está ocupado trabajando en un procesador de inteligencia artificial para tomar la tensión de la CPU y gráficos principales.

Un analista ha sugerido Apple va a empaquetar algunas AirPods libres en el iPhone Basic 8 - que sería bueno, pero nos gustaría recomendar que no te ilusiones mucho con esto.

El iPhone 8 podría reforzar la seguridad de otras maneras, como una patente de Apple detalla un sistema que pudiera obtener las huellas dactilares y la foto de un ladrón, así como la grabación de audio, vídeo y su ubicación.

Podríamos también ver un conector inteligente en el iPhone 8. Esto se rumoreaba para la inclusión en el iPhone 7 Pro - un teléfono que nunca se lanzó, pero con numerosas fotos de un teléfono deportivo el Conector parece probable que Apple realmente lo estaba considerando, por lo que La función podría estar lista para el próximo año.

Ya hemos visto un Smart Connector en el iPad Pro, donde se utiliza principalmente para conectar accesorios, como teclados.

El iPhone 8 podría tener un escáner de iris, pero sólo si Apple puede hacer que sea rápido de usar. Un Smart Connector es improbable y los AirPods gratuitos parecen un poco demasiado, pero uno que esperamos después de haberlos gustado tanto como un producto independiente.

iPhone 8 precio

El precio del iPhone 8 nos puede lanzar para una curva bola de septiembre ya que Apple está planeando un nuevo diseño de teléfonos inteligentes. Aquí están los rumores de precios.

El iPhone 7S más pequeño podría costar tanto como el iPhone de 7 pulgadas de 7 pulgadas, corriendo $ 649 en los EE.UU., £ 599 en el Reino Unido y AU $ 1,079 en Australia. Ese precio realmente no ha cambiado en los EE.UU., y sólo recientemente subió en el Reino Unido (el año pasado) y Australia (hace dos años).

El precio del iPhone 7S Plus tampoco se espera que cambie basándose en el hecho de que el iPhone 7 Plus sólo vio un alza de precios (incluso en los EE.UU.) a $ 769, £ 719 y AU $ 1,269. No necesitamos otro aumento de precios allí.

En su lugar, Apple puede lanzar un iPhone 8 Edition con una pantalla de pantalla de lujo utilizando un panel OLED (en lugar de LCD). Eso podría enviar la factura de venta (para las partes) de hasta 67% , y que se puede volver pasado de costoso para usted, el consumidor. El precio del iPhone 8 realmente depende de tres cosas. ¿Qué versión del teléfono quieres? ¿Apple lanzará una tercera edición más cara con una elegante pantalla OLED? ¿Y cuáles son las capacidades de almacenamiento que quedan en 2017?

Hemos escuchado que el modelo OLED podría llegar en tan sólo 64 GB y 256 GB variedades, pero que 32GB no está siendo exterminado - las versiones menos deseables pueden obtener configuraciones de 32 GB, 128 GB y 256 GB.