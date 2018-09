Hands on: Samsungs Galaxy Note 9 er her – læs vores første bedømmelse

Samsung Galaxy Note 9 er lidt større, lidt mere farverig og lidt mere elegant end nogen tidligere Note-telefoner, men den er samtidig også meget dyrere.

Dette er den største Android-telefon, og den vil garanteret vække din opmærksomhed her i 2018 – med en stor 6,4 tommer AMOLED-skærm, et stort 4000 mAh batteri, der skal kunne holde mindst én dag, op til 512 GB lagerplads og 8GB RAM. Kombineret med et 512 GB hukommelseskort (som Samsung gerne sælger dig), står du med hvad der i praksis er den første telefon med 1 TB lagerplads i dine hænder.

Den gode nyhed er, at Note 9, på trods af den større skærm, ikke føles større end sidste års Note 8, og den indeholder også mange nyskabelser hentet fra Galaxy S9 og S9 +. Kameraet er forstærket med en 12 MP sensor og dobbeltlukker, og den kan lave optagelser i super slow motion. AR emoji er også tilbage med mere detaljerede justeringsmuligheder, men vores foreløbige tests viser, at avatarerne stadig overhovedet ikke ligner os.

Helt nyt i Note 9 er den automatiske forbedring af forskellige motiv-typer og automatisk registrering af fejl i billeder. (Samsung har for vane med at udrulle sådanne funktioner til ældre modeller senere). S Pennen er nu udstyret med Bluetooth og kan udløse genveje, og i modsætning til Bixby-knappen kan du selv vælge genveje. Vil du tage et foto 10 meter væk? Den nye S Pen tager sig af dette – og meget mere.

I modsætning til hvad der er tilfældet er med telefonen, føles prisen desværre meget større end før. Den grundlæggende model med 128 GB lagerplads og 6 GB RAM er på iPhone X-prisniveau. Ifølge Samsung er Note 9 beregnet til seriøse brugere, og den fysiske størrelse, lagerpladsen, batterikapaciteten og prisen vidner om dette. Virksomheden ser den typiske Note 9-ejer som en person, der bruger meget tid på telefonen og ønsker det bedste af det bedste. Denne målgruppe køber også det bedste tv, det bedste lydsystem osv.

Vi vil nu teste Note 9, og på forhånd har vi mistanke om, at den kan komme til at skubbe Galaxy S9+ væk fra tronen som premier-smartphone nummer 1 - under forudsætning af, at du ønsker en enorm og feature-spækket telefon med S Pen og ikke bekymrer dig om prisen. De reducerede priser for Galaxy Note 8 er den største trussel mod denne opgraderede telefon lige nu.

Udgivelsesdato og pris

Lanceres 24. august til priser på iPhone X -niveau

7.849 kroner for 128 GB/6 GB, 9.799 kroner for 512 GB/8GB

Samsung Galaxy Note 9 sælges fra den 24. august, og det er tidligere end nogen forventede for et år siden. Note 8 kom ud i september sidste år, og teorien er, at Samsung ønsker at komme den forventede lancering af iPhone 11 og 9 i forkøbet. De forventes lanceret i september.

Prisen på Note 9 er på niveau med iPhone X, og vi havde håbet, at den ville være lavere. I Danmark koster med varianten 128 GB lagerplads og 6 GB RAM 7.849 kroner, mens du skal betale 9.799 kroner kr. for 512 GB lagerplads og 8 GB RAM. Den billigste model fordobler således lagerpladsen i forhold til iPhone X til omtrent samme pris.

To farveudgaver udsendes i Danmark. Det er Midnight Black med sort S Pen samt Ocean Blue med en gul S Pen.

Det kan den nye S Pen

Bluetooth-pen med genvejstast

Fungerer på op til 10 meters afstand

Oplader, når den ligger i telefonen

Den nye S Pen er den store gimmick, når det gælder Note 9, og den kan "trylle" på 10 meters afstand. Det er en gimmick, vi kan lide. Samsung har formået at presse en lille batteri og en lille Bluetooth-antenne ind i pennen, og det gør det muligt at udføre forskellige funktioner på afstand.

Hvad kan du? For eksempel starte kameraets app ved at holde knappen nede i enden af S Pennen, skifte til selfie-tilstand med et kort tryk og tage et gruppebillede med et dobbeltklik. Det er meget lettere end at aktivere selvudløseren, som Samsung har skjult i kameraindstillingerne, og mindre bøvlet end at vinke med hånden foran kameraet, så du aktiverer kameraudløseren.

Samsung lader dig også tilpasse genvejene, som du ønsker, og her er nogle forslag:

Kamera: Start kameraet/tag et billede

Kamera: Start kamera /start videooptagelse

Musikafspiller: Start og stop afspilning/skift til næste spor

Fotogalleri: Spring til næste billede/hop til forrige billede

Samsung kan gøre en SDK tilgængelig, så tredjeparts-apps også kan styres på denne måde. Det vil derfor være muligt at tilpasse genvejene, som du vil, så længe app-udviklerne understøtter funktionen. S Pennen skal oplades, men Samsung angiver, at 40 sekunders opladning vil give 30 minutters standby-tid.

Vi vender tilbage til, hvor lang tid en fuld opladning holder i afslutningen af vores test, men vi ser allerede, nu at det bliver meget lettere at holde S Pennen fuldt opladet sammenlignet med Apple Pencil som hører til iPad Pro. Opladningen sker nemlig ved blot ved at sætte den i dets stik i telefonen. Apple Pencil har intet steder "hjemsted", og det er ikke smart at gå rundt med den, mens du har den plugget ind i lightning-porten. Her er det indlysende, at Samsung har drager nytte af erfaring med pennen fra tidligere modeller.

Med Blue Ocean-varianten i Note 9 får du en mere dynamisk gul S Pen, og den giver en god kontrast. Den skriver også med gult, digitalt blæk, mens Lilac Purple-varianten har en lille pen med lilla digitalt blæk. Alle varianter understøtter samme kommandofunktioner, og du kan tegne, skrive noter, noter på skærmbilledet, oversætte sprog og sende "live"-beskeder (som var sidste års S Pen-nyhed).

Samsung siger, at Bluetooth er et stort fremskridt for S Pen, men vi kan ikke undlade at bemærke en vis modsigelse. Samsung mener, at genveje, som lader dig tage selfies "bringer dig op på et helt nyt niveau af fotografering", og det kan give nogle dramatiske selfies, men professionelle brugere som serien er rettet mod, er næppe specielt interesseret i dette.

Din første telefon med mulighed for 1TB

512 GB lagerplads og 8 GB RAM

128 GB lagerplads og 6 GB RAM

Et 512 GB microSD-kort kan give dig 1 TB lagerplads i alt

Det er ikke underligt, at Samsung er den første producent, der gør klar til 1 TB lagerplads på en telefon – altså lige så meget eller mere end på mange bærbare computere på markedet i dag. Samsung producerer trods alt det interne 512 GB flash-lager og en bred vifte af hukommelseskort med 512 GB kapacitet, som de gerne sælger dig.

Note 9 markedsføres som telefonen, der aldrig løbe tør for lagerplads, og du behøver ikke at afinstallere apps eller slette film. Du kan også tage så mange billeder med høj opløsning og optagelser i 4K, som du ønsker. Med 8 GB RAM har du også mere end nok til at benytte Samsungs Dex-skrivebord, arbejde på en sekundær skærm og bruge virtualiseringssoftware.

Selvfølgelig er det også den store lagerplads og RAM-volumen, der skubber prisen på Note 9 i vejret, og 128 GB-lagerpladsen og 6 GB RAM koster et par tusinde kroner mindre. Med en høj pris på topmodellen, så spørg dig selv, om du virkelig har brug for 1TB i din telefon? Skal du bruge penge på et 512 GB hukommelseskort? Og kan "sky-arkivering" gøre lagerpladsens størrelse irrelevant?

Batteri på 4 000 mAh

Meget større batteri på 4000 mAh

Galaxy S9 havde 3000 mAh og S9 + havde 3500 mAh

Hurtig indlæsning og trådløs opladning understøttes

Batterikapaciteten i Note 9 er steget kraftigt til 4000 mAh, og det kan tyde på, at Samsung endelig føler sig tryg nok til at satse på et stort batteri, efter at Nore 7 er blevet tilbagekaldt. Selskabet har også lovet, at en otte-punkts sikkerhedskontrol skal forhindre brande, som vi eksempler på for to år siden.

Batteriets levetid betegnes som "heldags" og er beregnet til storforbrugere, og det burde betyde at det holde kan holde til to dage ved moderat brug. Selvom du får to forskellige valgmuligheder, når det gælder lagerplads og RAM, er batteristørrelsen heldigvis den samme. Derudover får du også støtte til hurtig opladning og trådløs opladning.

Design, skærm og andre specifikationer

Stor 6,4-tommer skærm og mindre justeringer af dimensionerne

Inkluderer fingeraftrykssensor, microSD-kortlæser og hovedtelefonstik

Samsungs Super AMOLED-skærm behøver ingen opdateringer for at være den førende. År efter år har den det bedste smartphone display på markedet – indtil Samsungs søsætter sit næste vidunder.

Den 6,4 tommer store skærm er vokset en tiendedel tomme siden Note 8, men få brugere vil bemærke forskellen uden at finde målebåndet frem (hvilket vi selvfølgelig gjorde). Den næsten kantløse Infinity Display-skærm er også lysstærk og markant, og selv om de fleste 2018-flagskibsmodeller har skærmbilleder i mindst 18:9-format, er Samsungs buede kanter alligevel helt unikke.

Note 9 er også ændret, men ikke helt den måde, du tror. Den er smallere og højere end Note 8, og dimensionerne er 161,9 x 76,4 x 8,8 mm mod sidstnævnte 162,5 x 74,8 x 8,6 mm. Det vejer også lidt mere – 201g mod 195 g. Dette er bestemt ikke en lille og let telefon, men den ligger godt i hånden – faktisk bedre end S9 +, der har en mere kantet og boks-lignende design.

Ellers er Note 9 vandtæt med IP68-certificering, uanset om S Pennen er på plads eller ej. Nyt i forhold til fra Note 8 er også stereohøjttalerne – ligesom i S9 og S9 +.

Note 9 har flere funktioner, som du ikke får hos den nærmeste priskonkurrent, iPhone X: et headset og en hukommelseskortlæser, der kan udvide lagerpladsen.

Forbedring fra sidste år

Derudover får du – i modsætning til iPhone X – en fingeraftrykssensor, der fungerer som et alternativ til iris-scanning og ansigtsgenkendelse. Denne gang er den heldigvis placeret i midten bagpå. Note 8 havde også en fingeraftrykslæser, men den var placeret på siden og gjorde, at vi tog fejl af denne og kameraknappen. Det var ikke okay.

Kamera og batterilevetid

Arver dobbelt-lukker kamera fra S9 +

Dobbelt kamera med vidvinkel og telefoto på bagsiden

AI-drevne billedforbedringer synes lovende

Samsung bruger sin gode kamerateknologi i Note 9 med god lysfølsomhed og telezoom fra de to linser på bagsiden. S9 + giver et indtryk af, hvad vi kan forvente, men Samsung lover endnu højere kvalitet fra Note 9.

Det dobbelte 12 MP-kamera på bagsiden bruger dobbeltklik for at skifte mellem f/1.5 i svagt lys og f/2.4 i normalt lys. Denne teknologi gav os gode billeder fra S9 + selv under meget dårlige lysforhold, hvilket gør telefonen til en af de bedste kameratelefoner på markedet.

Den anden linse giver dig 2xzoom, så du kan tage skarpe billeder selv på afstand. Denne linse har altid en f/2.4 blænder og den har optisk billedstabilisering, der tager højde for rystende hænder.

Frontkameraet har en 8 MP-sensor og er også udstyret med autofokus, noget nyt for Note-serien. Samsung fylder også kameraapplikationen med et omfattende udvalg af forskellige funktioner. Blandt andet finder du AR-"klistermærker", brede gruppebilleder og super-cut-film med 960 fps og 720p. Det er en af de mest robuste kameraprogrammer på markedet, men samtidigt nemt at bruge.

Samsung har demonstreret, hvordan kameraet kan genkende motiver og forbedre billeder. Det justerer hvidbalance og farver på 20 forskellige emner fra solnedgange og mad til fugle og tekst. Og meget mere. Selv i forhold til den kun seks måneder gamle S9 + leverer Note 9 meget større detaljerigdom i f.eks. et makrobillede af en blomst.

Kameraet er skabt til at kunne forstå, hvad det "ser", og at teknologien også bruges til at undgå fejl som blink, sløring, fingermærker på linsen og baggrundslys. Nogle gange handler det om at vælge det bedste billede automatisk, mens du andre gange får en advarsel på skærmen, der siger, at du "pudse" kameraet.

Vi vil grundigt teste kameraet, inden vi offentliggør den endelige test af Note 9, men vi kan i det mindste konkludere, at vi ikke kan se HDR-videooptagelser på denne telefon. Der er nok noget, vi skal vente på til Galaxy S10.

Android, grænseflade og apps

Android Oreo, ikke Android Pie

Fortnite eksklusivt i en meget kort periode.

Bixby AI og AR emoji er med

Samsung mangler muligheden for at komme ind på Android Pie fra start, og Note 9 leveres dermed med Oreo forudinstalleret. Men du vil mærke dette meget lidt, da Samsung alligevel foretager l sine egne tilpasninger af systemet.

Der er andre gode ting: Samsung-softwaren er finjusteret i 2018, og den giver dig nyttig vejledning i, hvordan du navigerer. Det fungerer meget bedre end med med TouchWiz for et et par år siden, og dem, der taler negativt om Samsungs software i dag, kan ikke have prøvet en Samsung-telefon i mange år.

Samsungs telefoner (Galaxy S7 og nyere) bliver de første til at få adgang til "Fortnite" gennem Samsungs Game Center-app. Det er en 6-dages eksklusivitetsaftale (som starter, når Note 9 er lanceret), og det er selvfølgelig meningen, at det skal friste os til at købe Samsung-telefoner. Spillet vil heller ikke være tilgængeligt i Google Play Butik, så alle, der ikke har Samsung-telefoner, skal manuelt indlæse spillet. Derudover får Galaxy Note 9 og Tab S4 en eksklusiv "Fortnite"-image.

Note 9 er også forsynet med Samsung Pay. Samsung har tidligere bebudet, at tjenesten også kommer til Danmark, men det er ikke sket og ifølge den danske hjemmeside, er der endnu ikke sat dato på. Løsningen findes dog i Sverige.

Bixby AI Assistant er på plads i Note 9, men det blev ikke nævnt under Samsungs præsentation, og vi kunne ikke teste den. Vi måtte også bede om yderligere oplysninger om forbedringer af AR emoji, så det er klart, at dette ikke er i fokus hos Samsung denne gang.

Vores foreløbige bedømmelse

Note 9 tilbyder meget brugervenlige funktioner og en pris, der er god grund til at misbillige. S Pennen har nye "fjernstyrede" tricks, den maksimale opbevaringsplads er uovertruffen, og batterilevetiden og det AI-forbedrede kamera er lovende. Batteriet og kameraet kræver yderligere tests, før vi kan komme med en endelig bedømmelse.

Problemet er, at du skal betale en formue for denne samling af små opgraderinger - på et tidspunkt, hvor Note 8 stadig er en meget fin telefon til en reduceret pris. Samsung fortalte os, at den ideelle køber af Note 9 er en, der også ejer det bedste lydsystem, det bedste tv osv. Måske, skulle selskabet også have nævnt det bedste fly, den bedste yacht og den bedste sportsvogn. Det var iPhone X, der førte priserne op på dette niveau. Ved den lejlighed beklagede vi os også. Men Samsung giver dig et det mindste en større telefon til pengene.