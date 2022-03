Gran Turismo 7 car list: every car available in GT7

Before you dive into Sony’s flagship racing title, you may want to have a look at the full Gran Turismo 7 car list. Developer Polyphony Digital has pulled out all the stops, stuffing the game with more than 400 cars at launch.

Sony and Polyphony have said that there are even more cars coming in post-launch updates, too, so expect this list to expand to include every car in Gran Turismo 7 after those DLCs are released.

There are multiple ways to collect cars in GT7, including spending the credits you earn in races at the game’s three different car dealerships. Brand Central, Used Car Dealer, and Legendary Car Dealer all sell different classes and values of cars. So, you’re unlikely to find a Bugatti at the Used Car Dealer, but a Honda Civic may be on the cards.

Wherever you buy your car, Polyphony Digital; is keen to share the history of the vehicles you’re buying. Each dealer has a museum for different manufacturers and it’s there you can learn the stories of the different companies who made the cars you’re racing.

A neat touch to the Used Car dealership is that some vehicles will actually cost more than they did when they were originally sold. That’s because, as trends change, certain lines of car come into fashion and become more popular, such as the boom in Japanese sports cars. Check back at the Used Car Dealer often, though, as the line-up will be updated and changed every day.

Brand Central will sell cars from 2001 or later, with roughly 300 car models available in total. Finally, we have the crème de la crème of car dealerships. The Legendary Car Dealer specializes in historically significant, iconic cars - meaning it's obviously more expensive than the other two dealers.

So what are the cars we can expect to take for a spin? Well, thanks to keen-eyed GTPlanet fans, we have a pretty good idea of the Gran Turismo 7 cars on offer at launch.

Every car in Gran Turismo 7

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Abarth

695 1964

500 2009

1500 Biposto Bertone B.A.T. 1 1952

Alfa Romeo

155 2.5 V6 TI 1993

4C 2014

4C Gr.3

4C Gr.3 Road Car

4C Gr.4

8C 2900B Lungo Berlinetta 1937

8C Competizione 2008

Giulia TZ2 Carrozzata da Zagato CN.AR750106 1965

MiTo 2009

Alpine

A110 1972

A110 Premier Edition 2017

A220 1968

Vision Gran Turismo

Vision Gran Turismo 2017

Vision Gran Turismo Race Mode

Amuse

NISMO 380RS SuperLeggera 2008

S2000 GT1 Turbo 2005

Aston Martin

DB3S CN.1 1953

DB5 1964

DBR9 GT1 Race Car 2010

DB11 Coupe 2016

DP100 Vision GT

One-77 2011

V8 Vantage S 2015

V8 Vantage Gr.4

V12 Vantage Gr.3

Vulcan 2015

Audi

e-tron Vision Gran Turismo

R8 4.2 FSI V8 Quattro 2007

R8 LMS Audi Sport Team WRT 2015

R8 GT3 LMS Evo 2019

R18 TDI 2011

R18 TDI (Audi Sport Team Joest) 2011

R18 e-tron 2016

Sport quattro S1 1987

TT Coupe 3.2 V6 2003

TTS Coupe 2014

TT Cup 2016

Vision Gran Turismo

Autobianchi

A112 Abarth 1985

BAC

Mono 2011

BMW

3.0 CSL 1972

3.0 CSL 1973

i3 2015

M3 1989

M3 Sport Evolution 1989

M3 GT BMW Motorsport 2011

M3 2003

M3 2007

M4 Coupe 2014

M4 Gr.4

M4 Safety Car

M6 GT3 Endurance Model 2016

M6 GT3 Sprint Model 2016

McLaren F1 GTR Race Car 1997

Vision Gran Turismo

Z4 GT3 2011

Z8 2001

Bugatti

Veyron 16.4 2013

Veyron Gr.4

Vision Gran Turismo

Vision Gran Turismo Gr.1

Chaparral

Chaparral 2J 1970

Chaparral 2X Vision Gran Turismo 2014

Chevrolet

Camaro Z28 1969

Camaro SS 2016

Camaro ZL1 1LE 2018

Corvette Stingray Concept 1959

Corvette (C2) Sting Ray Sport Coupe 1963

Corvette (C3) Stingray Convertible 1969

Corvette (C3) Stingray L46 350 1969

Corvette (C4) ZR-1 1990

Corvette (C6) ZR1 2009

Corvette (C7) Stingray 2014

Corvette (C7) ZR1 2019

Corvette C7 Gr.3

Corvette C7 Gr.3 Road Car

Corvette C7 Gr.4

Chris Holstrom Concepts

1967 Chevy Nova 2013

Citroen

GT by Citroen

GT by Citroen Gr.3

GT by Citroen Gr.4

Daihatsu

Copen 2002

Copen RJ Vision Gran Turismo 2017

De Tomaso

Mangusta 1969

Pantera 1971

DMC

Delorean DMC-12 2004

Dodge

Challenger R/T 1970

Charger SRT Hellcat

Charger SRT Hellcat Safety Car

SRT Tomahawk GTS-R Vision Gran Turismo

SRT Tomahawk S Vision Gran Turismo

SRT Tomahawk Vision Gran Turismo Gr.1

SRT Tomahawk X Vision Gran Turismo

Super Bee 1970

Viper Gr.4

Viper GTS 2002

Viper SRT-10 2006

Viper GTS 2013

Viper SRT GT3-R 2015

DS Automobile

DS3 Racing 2015

Eckert’s Rod & Custom

Eckert Mach Forty 2012

Ferrari

250 GT Berlinetta passo corto CN.2521 1961

250 GTO CN.3729GT 1962

308 GTB 1976

330 P4 1967

365 GTB4 1971

458 Italia 2009

458 Gr.4

458 Gr.3

500 Mondial Pinin Farina Coupe 1954

512BB 1976

Dino 246GT 1971

Enzo Ferrari 2002

F40 1992

F430 2006

F50 1996

F8 Tributo 2020

F12berlinetta 2013

FXX K 2014

GTO 1984

La Ferrari 2013

Testarossa 1991

Fiat

500F 1968

FIAT 500 1.2 Lounge 2008

Ford

F-150 SVT Raptor 2011

Focus Gr.B Race Car

Focus ST 2015

Focus RS 2018

GT40 Mk1 1966

Mark IV Race Car 1967

GT 2006

GT LM Race Car Spec II

GT LM Spec II Test Car Gr.3

GT 2017

GT LM GTE 2018

Mustang Boss 429 1969

Mustang Mach 1 1971

Mustang GT 2015

Mustang Gr.3

Mustang Gr.3 Road Car

Mustang Gr.4

Mustang Gr.B

Mustang Shelby GT350R 2016

Genesis

G70 3.3T AWD Performance Package 2022

G70 GR4

X GR3

Gran Turismo

F1500T-A

Racing Kart 125 Shifter

Red Bull X2014 Junior 2014

Red Bull X2014 Standard 2014

Red Bull X2019 Competition 2019

Greddy

Fugu Z 2015

Honda

Beat 1991

Civic (EK9) Type R 1997

Civic (EK9) Type R Touring Car 1997

Civic (EK9) Type R 1998

Civic (FK2) Type R 2016

Civic (FK8) Type R 2020

Fit Hybrid 2014

Integra DC2 Type R 1995

Integra DC2 Type R 1998

NSX Type R 1992

NSX Type R 2002

NSX Epson Super GT 2008

NSX Concept-GT Raybrig Super GT 2016

NSX 2017

NSX Gr.3 Race Car

NSX Gr.4 Race Car

NSX Gr.B Race Car

Project 2&4 powered by RC213V 2015

S660 2015

S800 1966

S2000 1999

Sports Vision Gran Turismo

Hyundai

Genesis Coupe 3.8 2013

Genesis Gr.3

Genesis Gr.4

Genesis Gr.B

N2025 Vision GT

N2025 Vision GT Gr.1

Infiniti

Concept Vision Gran Turismo 2014

Jaguar

D-Type 1954

E-Type Coupe 1961

F-Type Coupe 2014

F-Type Gr.3

F-Type Gr.4

Vision GT 2019

Vision GT SV 2021

Vision GT Roadster

XJ13 1966

XJR-9 1988

Jeep

Willys MB 1945

KTM

X-Bow R 2012

Lamborghini

Aventador LP700-4 2011

Aventador LP750-4 SV 2015

Countach LP400 1974

Countach 25th Anniversary 1988

Diablo GT 1999

Huracan GT3 2015

Huracan Gr.4

Huracan LP610-4 2015

"Lambo V12" Vision GT 2019

Miura P400 Bertone Prototype CN.0706 1967

Murcielago LP640 2009

Veneno 2013

Lancia

Stratos 1973

Delta HF Integrale Evoluzione 1991

Lexus

LC500 2017

LF-LC GT Vision Gran Turismo

RC F 2014

RC F au TOM’S Super GT 2016

RC F Emil Frey Racing 2017

RC F Gr.4

RC F GT3 Prototype Emil Frey Racing 2016

SC430 Petronas Tom’s Super GT 2008

Maserati

Gran Turismo S 2008

Mazda

787B 1991

Atenza Sedan XD 2015

Atenza Gr.4

Atenza Gr.3

Atenza Gr.3 Road Car

Demio XD Touring 2015

Eunos Roadster NA 1989

LM55 Vision GT

LM55 Vision GT Gr.1

Roadster (ND) S 2015

Roadster Touring Car 1991

RX500 1970

RX-7 FC GT-X 1990

RX-7 FD Spirit R 2002

RX-8 Spirit R 2012

RX-Vision Concept 2016

RX-Vision GT3 Concept 2020

McLaren

650S 2014

650S Gr.4

650S GT3 2015

F1 1994

F1 GTR Kokusai Kaihatsu 1995

MP4-12c 2011

P1 GTR 2016

Ultimate Vision GT

Ultimate Vision GT Gr.1

Mercedes

300 SEL 6.8 AMG 1971

300SL W194 1952

300 SL Coupe 1954

A45 AMG 2013

AMG GT3 HTP Motorsport 2016

AMG GT S 2015

AMG GT S Safety Car

AMG GT R 2017

AMG GT Black Series 2020

C63S Coupe 2015

CLK LM 1998

Sauber C9 1989

S Barker Tourer 1929

SLR McLaren 2009

SLS AMG 2011

SLS AMG Gr.4

SLS AMG GT3 2011

Vision Gran Turismo

Vision Gran Turismo Racing Series

Mini

Clubman VGT

Cooper S 1965

Cooper S 2005

Mitsubishi

GTO Twin Turbo 1991

Lancer Evolution IV 1996

Lancer Evolution V GSR 1998

Lancer Evolution VI Tommi Makinen Edition 1999

Lancer Evo X Final Edition 2015

Lancer Evo X Final Edition Gr.3

Lancer Evo X Final Edition Gr.4

Lancer Evo X Final Edition Gr.B

Lancer Evo X Final Edition Gr.B Road Car

XR-PHEV Evolution Vision Gran Turismo

Nissan

180SX Type X 1996

370Z 2008

Concept 2020 Vision Gran Turismo

Fairlady Z (S30) 240ZG 1971

Fairlady Z (S30) Z432 1970

Fairlady Z (Z32) 300ZX TwinTurbo 2seater 1989

Fairlady Z (Z33) Version S 2007

GT-R Xanavi Nismo GT-R 2008

GT-R (R35) 2017

GT-R (R35) Gr.4

GT-R (R35) Gr.B

GT-R (R35) Safety Car

GT-R (R35) Nismo 2017

GT-R Nismo GT3 N24 Schulze Motorsport 2013

GT-R LM NISMO 2015

GT-R (R35) Motul Super GT 2016

R92CP 1992

SilEighty 1998

Silvia S13 Qs 1988

Silvia S13 Ks Dia Selection 1990

Silvia S15 Spec R Aero 2002

Silvia S15 Touring Car Gr.4

Skyline KPGC10 GT-R 1971

Skyline R32 GT-R V-Spec II 1994

Skyline R33 GT-R V-Spec 1997

Skyline R34 GT-R V-Spec Nur 2002

Skyline R34 GT-R GT500 1999

Z Performance 2023

Pagani

Huayra 2013

Zonda R 2009

Peugeot

205 T16 Evolution II Rally Car 1986

208 GTI by Peugeot Sport 2014

908 HDI FAP 2010

L500R HYbrid Vision Gran Turismo

L750R HYbrid Vision Gran Turismo

RCZ 2015

RCZ Gr.3

RCZ Gr.3 Road Car

RCZ Gr.4

RCZ Gr.B

Vision Gran Turismo

Vision Gran Turismo Gr.3

Plymouth

Superbird 1970

XNR Ghia Roadster 1960

Pontiac

Firebird Trans Am 1978

Porsche

356 A/1500 GS Carrera 1956

356 A/1500 GS GT Carrera Speedster 1956

911 930 Turbo 1981

911 964 Carrera RS 1992

911 993 Carrera RS 1995

911 993 Carrera RS CS 1996

911 996 GT3 2001

911 996 GT1 Strassenversion 1997

911 997.2 GT3 RS 2009

911 991 GT3 RS 2016

911 991 RSR 2017

917K 1970

917 Living Legend 2013

919 Hybrid 2016

962 C 1988

Carrera GT 2003

Cayman GT4 Clubsport 2016

Spyder Type 550/1500 RS 1955

Taycan Turbo S 2019

Vision Gran Turismo

Radical

SR3 SL 2011

RE Amemiya

RE Amemiya FD3S RX-7 2004

Renault

5 Turbo 1981

R8 Gordini 1966

Renault Sport

Clio V6 24v 2000

Clio R.S. 220 EDC Trophy 2015

Clio R.S. 220 EDC Trophy 2016

Megane Gr.4

Megane RS Trophy 2011

Megane RS Trophy Safety Car

Megane Trophy V6 2011

R.S.01 2016

R.S.01 GT3 2016

Ruf

CTR3 2007

Shelby

Cobra 427 1966

Cobra Daytona 1965

GT350 1965

Subaru

BRZ S 2017

BRZ STI Sport 2018

Falken Tires/Turn 14 Distribution BRZ 2017

Impreza Coupe WRX Type R 1999

Impreza 22B 1998

WRX STI Type S 2014

WRX Gr.B Race Car

WRX Gr.B Road Car

WRX STI Gr.3 Race Car

WRX STI Gr.4 Race Car

WRX STI Isle of Man Time Attack Car 2016

VIZIV GT Vision Gran Turismo

Super Formula

SF19 Dallara/Honda 2019

SF19 Dallara/Toyota 2019

Suzuki

Swift Sport 2007

Swift Sport 2017

Swift Sport Gr.4

Tesla

Model S Performance 2012

Toyota

2000GT 1967

86 GT 2015

86 GRMN 2016

86 GT "Limited" 2016

86 Gr.4

86 Gr.B

Aqua S 2011

Celica GT-Four (ST205) 1995

Corolla Levin AE86 1983

Crown Athlete G 2013

Crown Athlete G Safety Car 2013

FT-1 2014

FT-1 Vision Gran Turismo

FT-1 Vision Gran Turismo Gr.3

GR 86 RZ 2021

GR Supra (A90) 2019

GR Supra (A90) 2020

GR Supra (A90) Gr.4

GR Supra Racing Concept 2018

GR Yaris 2020

MR2 (W20) GT-S 1997

Prius G 2009

SF-R 2015

SF-R Racing Concept 2015

Sports 800 1965

Sprinter Trueno AE86 1983

Sprinter Trueno Shuichi Shigeno Edition 2000

Supra GT500 1997

Supra (A70) 1992

Supra RZ (A80) 1997

TS030 Hybrid 2012

TS050 Hybrid 2016

Tundra TRD Pro 2019

TVR

Tuscan Speed Six 2000

Volkswagen

1200 1966

Beetle Gr.3

Golf I GTI 1983

Golf VII GTI 2014

GTI Roadster Vision GT

GTI Supersport Vision GT

GTI Vision Gran Turismo Gr.3

Polo GTI 2014

Samba Bus Type 2 (T1) 1962

Scirocco Gr.4

Scirocco R 2010

Wicked Fabrication

GT 51 2016

Zagato