Sony Xperia XZ2 Premium annonsert, inkluderer UHD (4K) HDR-skjerm og «slående kamera»

Sony har nå offisielt lettet sløret fra Xperia XZ2 Premium, og med det vist frem selskapets tredje generasjon med smarttelefon som innehar UHD-skjerm – ofte kalt 4K – og den første med to kameraer på baksiden.

Modellen kommer til å erstatte Xperia XZ Premium, og Sony mener den har «en av de mest slående kameraene noensinne laget for smarttelefoner».

Dette fordi de doble kameraene på baksiden (19 MP, farge og 12 MP, svart-hvitt) av Xperia XZ2 Premium har «verdens høyeste ISO 12800-sensitivitet for videoopptak i en smarttelefon» — hvilket betyr at ytelsen under dårlige lysforhold burde være ypperlige.

Man får i tillegg en ultrasensitiv ISO 51200 til stillbildebruk, og selv om dette ikke er et like høyt tall som hos Huawei P20 Pro, med sine 102400, så betyr dette likevel at XZ2 Premium burde klare å ta helt greie bilder, selv med lite lys.

Xperia XZ2 Premium har en 5,8-tommers UHD (2160 x 3840) HDR-skjerm, Snapdragon 845-prosessor, 6 GB RAM, 64 GB lagringsplass (pluss muligheter for microSD-lagring), 13 MP frontkamera, og et batteri på 3540 mAh, samt trådløs lading.

Mobilen er også IP65/68-sertifisert, det vil si støv- og vanntett, kjører Android 8 Oreo, har fingeravtrykkleser på baksiden, og vil være tilgjengelig i fargene «Chrome Black» og «Chrome Silver» i løpet av sommeren, over hele verden (med unntak av Storbritannia og Midt-Østen).

Vær på utkikk etter vår dyptgående Sony Xperia XZ2 Premium-test de neste ukene, og finn ut om kameraet og skjermen lever opp til forventningene.