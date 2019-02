Samsung Galaxy S10 Plus får måske masser af kraft, lagerplads og en høj pris

Vi er kun få uger fra lanceringen af Samsung Galaxy S10 og luften er tyk af rygter, hvoraf de nyeste taler om en potentielle priser og specifikationer på de tre kommende telefoner.

De mest interessante rygter vedrører den dyrere variant, Samsung Galaxy S10 Plus , som vises i den information delt af de to twitter-brugere @ishanagarwal24 og MySmartPrice .

Ifølge det vedhæftede billede, kan Samsung Galaxy S10 Plus på hele 12GB RAM, og intet mindre end 1TB intern lagerplads. Dette bliver ikke overraskende en dyr konfiguration, med en pris omkring 1.499 Euro.

Selvom dette er en skyhøj pris, er det stadig billigere end 512GB-udgaven af iPhone XS Max , som stadig koster omkring 13.000 kroner herhjemme.

Dette kan være de forskellige varianter, farver og priser for Galaxy S10-serien.

(Image credit: MySmartPrice og @ishanagarwal24 )

Prisstigninger over hele linjen

Hvis informationen i lækagen er troværdige, tyder det på en stor opgradering over hele linjen af Galaxy S10-telfeoner (sammenlignet med S9-serien fra sidste år).

Den billigste S10-model med 6GB Ram og 128GB lagerplads kommer tilsyneladende til at koste 899 Euro, imens Galaxy S9 i sin tid kostede 849 Euro.

Det samme gælder Galaxy S10 Plus med 6GB/128GB, som også koster 50 Euro mere end S9 Plus. Holder dette stik, kan vi forvente en nogenlunde jævn stigning i priserne.

Det kommer ikke som nogen overraskelse, eftersom Samsung introducerede samme prisstigning imellem S8 og S9-serien, og imens den nærmeste konkurrent, Apple, har kørt med samme strategi i de senere år, er det næsten uundgåeligt.

Her tales dog også om en måske billigere version, Samsung Galaxy S10e, med 6GB Ram og 128Gb til 749 Euro. Dette kan være Samsungs svar på iPhone XR .

We're also given potential insight into the cheaper version of the S10, listed here as the Samsung Galaxy S10e with 6GB of RAM, 128GB of storage and a €749 price tag. This could be Samsung's answer to the iPhone XR .

Interessante farver

Det lækkede billede viser os farverne, som hver model tilsyneladende bliver tilgængelig i. Derudover har WinFuture har fået fingre i en række renderinger i tre forskellige farver, som hævder at vise bagsiden af Galaxy S10 og Galaxy S10 Plus.

Farverne passer med hvad vi har set i tidligere lækager, hvor mulighederne opgives som sort, grøn og hvid.

Tre potentielle farver på S10 og S10 Plus (Image credit: WinFuture)

Det er dog nødvendigt at tage disse informationer med et gran salt, da Samsung endnu ikke har kommenteret på dem. Lækager som disse så tæt på lanceringen plejer dog at være tættere på sandheden og passer også godt med hvad vi forventer.

Hvad vi dog kan være sikre på er, at telefonerne bliver officielt afsløre d. 20. februar, hvor Samsung går på scenen i San Fransisco for at annoncere Galaxy S10-serien. Vi rapporterer naturligvis live og fortæller jer det hele.

