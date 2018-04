LG G7 ThinQ vises frem i tydeligt pressefoto

Hvis du undrer dig over, hvad der sker med LG G7 ThinQ , så er der dugfriske nyheder i form af et pressebillede, som viser det nye vidunder.

Det vil næppe komme som nogen overraskelse, at billedet stammer fra @Evleaks, som er dedikeret til netop denne type lækkede oplysninger. Her kan man se telefonen præsenteret som et pressefoto, der ‘bekræfter’ nogle af de vigtigste dele af telefonen.

Vi kan naturligvis ikke være sikre på, at dette er den rigtige telefon, da den først vil dukke op den 2. maj, men Evleaks har vist sig at være en ganske pålidelig kilde, og billederne passer perfekt til de spionfotos, vi tidligere har vist her på TechRadar.

Billedet viser en telefon med en metalkant, der løber hele vejen rundt, en hævet tænd-og-sluk-knap og et indhak øverst på skærmen. Den minder i det hele taget en hel del om iPhone X , takket være det buede design på ydersiden.

Hvad vi ikke kan se, er den venstre side af telefonen – det kunne være med fuldt overlæg for ikke at afsløre AI-knappen for kunstig intelligens, som ser ud til at være føjet til på de billeder, som vi har set tidligere.

Det ville give god mening, da det underlige ThinQ-navn, som LG har valgt til denne serie, skal referere til et udvalg af AI-funktioner, der skal tage ved lære af brugerens vaner og hjælpe til med at forbedre billedkvaliteten eller komme med relevante forslag til den rigtige lejlighed.

AI (kunstig intelligens) er et af de udtryk som producenterne i disse tider strør om sig med, for at sælge deres smartphones. Hvad det rent faktisk betyder, afhænger i høj grad af hvem man taler med. I realiteten har enhver smartphone AI, hvis den har en auto-funktion til det indbyggede kamera. Så vil sensoren nemlig være i stand til at analysere billedet ud fra det motiv, man er i færd med at fotografere.

Under alle omstændigheder er de nye billeder et tydeligt tegn på, at vi nærmer os lanceringen af LG G7 ThinQ, hvilket som nævnt sker den 2. maj.