LG bekræfter navn og lanceringsdato for G7 ThinQ

De seneste rygter har antydet, at LG G7 vil blive lanceret under navnet LG G7 ThinQ og nu viser det sig, at de havde ret. LG har nu bekræftet, at det bliver navnet på deres kommende flagskib.

I en pressemeddelelse på firmaets Sykoreanske website bliver det også afsløret, at LG G7 ThinQ vil blive annonceret den 2. maj på et arrangement i New York.

Herudover var der ingen oplysninger, men brugen af navnet ThinQ giver os nogle ting at gå efter, da det også blev brugt for nyligt til LG V30S ThinQ, hvor navnet refererer til en række AI-forbedringer, hvor især kameraet er blevet opgraderet, så det nu er istand til at bestemme, hvad man tager billeder af, og derefter optimere kameraet indstillinger til det pågældende motiv.

Selv om AI-forbedringer ikke er nogen dårlig ting, så er ThinQ-navnet ikke ligefrem elegant, og vi kan ikke forestille os, at det vil gøre ret meget for at tiltrække nye kunder.

Der er tilsyneladende fem nuancer af den nye LG G7 ThinQ. (credit: Android Headlines)

En telefon, fem farver

I andre LG G7 ThinQ-nyheder er der også lækket billeder, der viser de fem farver, som telefonen efter al sandsynlighed vil være tilgængelig i.

På hjemmesiden, Android Headlines, kan man se billeder fra ‘en pålidelig kilde’, som viser telefonen i farverne Aurora Black, Platinum Grey, Moroccan Blue, Moroccan Blue (Matt), og Raspberry Rose. Af disse, er Aurora Black angiveligt standardfarven, mens det øvrige farveudvalg formentlig vil variere efter region.

Ud over at vise farverne, passer billedet med det, vi har set før, så det er meget sandsynligt at denne telefon faktisk er den nye LG G7 ThinQ. Om lidt under en måned vil vi vide det med sikkerhed.

Via PocketNow