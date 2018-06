Ghost of Tsushima: utgivningsdatum, trailers och nyheter

Ghost of Tsushima fick sitt första tillkännagivande 2017 under Paris Games Week och är en helt ny IP från Sucker Punch som kommer att släppas exklusivt till PlayStation 4.

Även om Sucker Punch framför allt är kända för sina Infamous-spel, avviker utvecklaren ganska mycket från Infamous-formulan med sitt nya spel. De säger adjö till skyskrapor och neon-superkrafter, då Ghost of Tsushima kommer vara ett äventyrsspel med en historisk öppen värld som tar spelare tillbaka till feodala Japan. Det har fortfarande inte släppts allt för många detaljer om spelet, men detta är allt vi vet hittills.

[Uppdatering: Vi vet att Ghost of Tsushima kommer vara ett av spelen i fokus under PlayStations presentation på E3 2018, som bara är några dagar bort. TechRadar kommer att rapportera live från mässan och kommer att uppdatera den här sidan med de senaste nyheterna så fort de avslöjas på E3!]

Snabba fakta

Utgivningsdatum

Även om vi vet om att utvecklingen av Ghost of Tsushima är i full gång och vi fått se lite från spelmotorn (men ingenting från själva spelet) under Paris Game Week, har vi fortfarande inte hört något om ett utgivningsdatum.

Sucker Punch har faktiskt inte ens satt ett utgivningsår på det här spelet ännu. Utvecklaren har lovat att mer information om spelet kommer att meddelas under de kommande månaderna, men huruvida ett utgivningsdatum kommer vara en del av detta eller inte är fortfarande oklart.

Under CES 2018 visade Sony en trailer som föreslog att spelet skulle lanseras under 2018. Enligt en rapport från SegmentNext ska företaget i trailern visat upp spel, filmer och hårdvara som de planerar att lansera under året och Ghost of Tsushima var ett av dem.

Trots att det inte var länge sedan spelet meddelades under Paris Games Week, har det varit under utveckling i ungefär tre år, så det är inte helt orimligt att förvänta sig ett utgivningsdatum under 2018.

Trailers

Än så länge är det enda vi fått se av Ghost of Tsushima från trailern som visades upp under Paris Games Week.

Även om den gjorts via spelmotorn, visar den inte upp särskilt mycket gällande gameplay. Den visar dock upp spelvärlden vi kommer få njuta av och det är uppenbart att Sucker Punch siktar på en anslående och fängslande estetisk. Kolla in den själv nedan:

Även om trailern inte fokuserar på inslag från själva spelet eller gameplay, hölls även en panel på PSX med flera medlemmar från spelets utvecklingsteam. Se nedan för detaljer om trailern ovan och vilken typ av forskning som gjorts för arbetet.

Nyheter och funktioner

De flesta av detaljerna vi har om spelet hittills kommer från Paris Games Week och trailern som följde med nyheterna.

Ett utgivningsdatum under 2018?

Det kommer utspela sig i feodala Japan

Som spelets tillkännagivande trailer avslöjade, kommer Ghost of Tsushima utspela sig under 1200-talets Japan - tiden för de mongoliska invasionerna. Under år 1274 gjorde mongolerna sitt första stopp på ön Tsushima. Du kommer spela som Jin, som är en av de sista samuraierna på den ödelagda ön och som bestämt sig för att krossa invasionen och driva ut mongolerna trots att oddsen är emot honom.

Spelets reklamformgivare Jason Connell, sade nyligen i en PSX-panel att spelets utvecklingsteam använt historien som en slags inspirationskälla och startpunkt för att skapa en helt unik handling.

Det kommer att ha en öppen värld och tredjepersonsperspektiv

Trots att Ghost of Tsushima är väldigt annorlunda jämfört med Sucker Punch' tidigare spel på många sätt, kommer det använda samma tredjepersonsperspektiv som Infamous-spelen. Den här gången kommer spelare att gå in i rollen som en samuraj vid namn Jin.

Spelet kommer ha en enorm öppen värld som specifikt kommer att utspela sig på den stora ön Tsushima, som ligger utanför Japans kust. Tsushima är en geografiskt mångfaldig plats och spelets trailer visar att spelare kommer resa från frodiga skogar, till skrovliga berg och städer fyllda med intressanta karaktärer.

Att döma från trailern, ser det ut som spelaren kommer att täcka större delen av sträckorna genom de olika terrängerna på hästryggen.

Gameplay

Vi har fått se väldigt lite gällande gameplay än så länge, men spelet har potential att bli riktigt intressant med tanke på miljöerna och handlingen. Med tanke på att du kommer spela som en samuraj kommer det självklart finnas inslag av både action och smygande, men det verkar även finnas planer på att mixa upp formulan lite.

Exempelvis är samurajen du kommer spela som den sista av sitt slag och har därför blivit tvungen att ta till en ny metod för att slåss (utöver de traditionella samurajteknikerna) som heter "Way of the Ghost".

Trots att vi inte är helt säkra på vad Way of the Ghost faktiskt innebär, har vi höga förhoppningar eftersom det är ett helt nytt sätt att slåss och ett som tydligen krävs när du är en ensam samuraj som står inför en hel armé.

Enligt spelets notering på PlayStation Store i Nya Zeeland, kommer spelare skapa legenden of "the Ghost" i en berättelse "inspirerad av klassiska samurajhistorier".

Det kommer att finnas en rad olika vapen

Vapen kommer naturligtvis vara viktiga i det här spelet och från vad vi fick se i trailern verkar det finnas ett brett utbud av dem. Förutom det traditionella samurajsvärdet, fick vi även se glimtar av pilbågar, hästar med rustningar och massor av eld.

Skurken kommer att vara intressant

Förutom den spännande huvudpersonen, förväntar vi oss också en värdig skurk. Spelaren kommer att möta det mongoliska riket, som är känt för skicklighet på hästryggen, avancerade kunskaper inom bågskytte och grymhet.

Ledaren av denna armé kommer att vara spelarens främsta fiende och Sucker Punch har beskrivit den här ledaren som en "obehagligt resonabel mördare". Hur detta kommer att skildras i spelet är fortfarande oklart, men det tyder på en spännande handling med ett kraftspel mellan hjälte och skurk.

Vi förväntar oss att höra mer om Ghost of Tsushima under årets PlayStation Experience som äger rum i början av december. Kom tillbaka till den här artikeln med jämna mellanrum för mer uppdateringar!

Det kan ha japanska dialoger

Under en panel på PSX nyligen, frågade spelets konstnärliga ledare Nate Fox publiken om de skulle vara intresserade av att spela ett spel med japansk dialog. Efter applåder som inte kunde misstas för något annat än bekräftelse, sade han "Noterat, tack".

Även om detta inte är en bekräftelse på något, tyder det på att Ghost of Tsushima mycket väl kan gå samma väg som spel som Nier: Automata, där dialogen är helt på japanska i kombination med engelska undertexter. Det skulle verkligen lyfta fram utvecklingsteamets ansträngningar, med allt från forskningsresor till expertråd, för att uppnå kulturell autenticitet.